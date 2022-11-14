Сколько раз русские побеждали Золотую Орду?

Самую известную победу над монголами русские одержали в ходе Куликовской битвы в 1380 году. Этот триумф, однако, был далеко не единственным.

Монгольское нашествие, накрывшее Русь в 1237 году, было сродни лавине. Казалось, ничто не может остановить натиск кочевников, которые без особого труда громили княжеские дружины и брали даже самые сильные крепости. Тем не менее, время от времени русским удавалось успешно сопротивляться захватчикам. Так, небольшой город Козельск монголам пришлось осаждать целых 50 дней, а от Смоленска их и вовсе отбросили. Однако о серьезных победах над вторгшимся врагом речи тогда не шло.

Оборона Рязани. Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0) Andrey Mironov (CC BY-SA 4.0)

В итоге Русь была покорена и попала в политическую и экономическую зависимость от раскинувшегося вблизи ее границ в южных степях могущественного монгольского государства Золотая Орда. Ее ханы стали взимать регулярную дань, а также раздавать русским князьям ярлыки (грамоты-разрешения) на княжения в их собственных землях, с удовольствиям сталкивая их между собой и время от времени поддерживая одну из сторон. В ходе одного такого конфликта и случилась первая серьезная победа русских войск над монголами.

Баскаки Сергей Иванов Сергей Иванов

В начале XIV века тверской князь Михаил Ярославич и московский князь Юрий Данилович оспаривали ярлык на великое княжение, дававший его обладателю старшинство над другими русскими правителями. Юрий, женившись на принявшей православие сестре хана Узбека Кончаке, заручился поддержкой Орды. Несмотря на это, 22 декабря 1317 года тверскому войску в битве у села Бортенево удалось разбить совместные силы московского правителя и монгольского военачальника Кавгадыя. Михаил Ярославич знал, что враг не простит ему своего позора (особенно после того, как в тверском плену умерла Кончака). Не дожидаясь прибытия на его земли карательной экспедиции, он добровольно в 1318 году отправился на суд к хану и живым оттуда назад уже не вернулся.

Смерть Михаила Тверского. Пимен Орлов Пимен Орлов

В середине XIV века в Золотой Орде начался политический кризис, известный как «Великая замятня» — за два десятка лет на престоле сменилось 25 ханов. Монголы вели между собой яростную борьбу за власть, не забывая при этом грабить русские княжества, которым время от времени удавалось успешно отбиваться. Так, в 1365 году в сражении у Шишевского леса был разгромлен разорявший рязанские земли бек (князь) Тагай. Спустя два года в битве на реке Пьяне потерпел поражение эмир Булат-Тимур, чьи войска вторглись в пределы Городецкого княжества.

Победа над монголами у Шишевского леса. Общественное достояние Общественное достояние

Кульминацией многовекового русско-монгольского противостояния стала схватка между Московским княжеством, ставшем к 1370-м годам главным центром русского сопротивления Орде, и могущественным беклярбеком (беком всех беков) Мамаем, сильно преуспевшим в приведении под свою власть разрозненных частей Золотой Орды. В 1378 году на реке Воже русским удалось одержать важнейшую победу над отправленным им войском: были разгромлены пять туменов (около 50 тысяч воинов), пятеро военачальников остались лежать на поле боя, включая командующего мурзу Бегича.

Монголы бегут с поля боя у реки Вожи. Общественное достояние Общественное достояние

Спустя два года на Куликовом поле (недалеко от Тулы) войска московского князя Дмитрия Ивановича столкнулись уже с самим Мамаем. «И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный; от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей…» — сообщает Летописная повесть о той битве: «Когда бились они, от шестого часа до девятого, словно дождь из тучи, лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество пало мертвыми с обеих сторон. И много руси было побито татарами, и татар — русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело христианское; то там, то здесь можно было видеть, как русин за татарином гнался, а татарин преследовал русина».

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. Михаил Авилов Михаил Авилов

Исход сражения решил русский засадный полк, который ударил в тыл атакующей монгольской конницы. Потерявший почти все свое войско Мамай бежал и вскоре был окончательно добит своим главным соперником — ханом Тохтамышем, который в отличие от узурпатора Мамая был потомком Чингисхана и считался законным правителем Орды. Прекратившему «Великую замятню» Тохтамышу удалось в 1382 году сжечь Москву и добиться возобновления выплаты дани. Тем не менее, запущенный после триумфа на Куликовом поле процесс освобождения Руси от захватчиков было уже не остановить.

Оборона Москвы от войск Тохтамыша. Архивное фото Архивное фото

Русские князья больше не смотрели на монголов со страхом и трепетом. Они часто саботировали выплату дани, мало заботясь о реакции со стороны Золотой Орды, которая к тому же после ударов среднеазиатского завоевателя Тамерлана к началу XV века распалась. Последние попытки привести русских к покорности предпринял хан Ахмат, правивший так называемой Большой Ордой — наиболее крупным из осколков некогда могущественного государства.

Оборона Москвы от хана Тохтамыша. Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

В 1472 году монгольское войско попыталось пробиться к Москве, но было остановлено на реке Ока под Алексином. Спустя восемь лет был организован новый поход. Противники встретились на реке Угре, и после нескольких неудачных попыток форсировать водную преграду, Ахмат увел свои войска. С властью монголов на Руси было окончательно покончено.