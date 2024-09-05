Кто такие старцы и в чем феномен русского старчества?

Предтеченский скит Оптиной пустыни (слева) и монахи-схимникиОбщественное достояние; Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Помните старца Зосиму из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского? Младший брат Алеша был послушником у этого монаха, которого почитали святым еще при жизни.
Амвросий ОптинскийОбщественное достояние
Считается, что прототипом Зосимы был Амвросий Оптинский, один из самых известных русских старцев. В XIX веке он был монахом в Оптиной пустыни. Те, кто встречал Амвросия, говорили, что от него буквально веет святостью. К нему со всей России стекались страждущие – каждый хотел получить совет или исцеление. Много раз с ним беседовал и Лев Толстой.
Михаил Нестеров "Три старца"Национальная галерея Армении
Старцами становились схимонахи (они вели особенно аскетичный образ жизни), которым открывался дар духовной прозорливости. Считалось, что старцы насквозь видели людей, к ним приходящих, и могли помочь им с их бедами и болезнями.
Монахи-схимники Успенского монастыря в Старой ЛадогеКарл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Феномен старчества начался в монастыре Оптина пустынь с 14 оптинских старцев, которые затем были канонизированы Русской Православной Церковью.
Старинная гравюра. Вид Предтеченского Скита Оптиной ПустыниОбщественное достояние
«Обладая даром прозорливости, они всех назидали, увещали и утешали, исцеляли от болезней духовных и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию», – писал Иван Концевич в книге «Оптина пустынь и ее время».
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