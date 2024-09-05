Кто такие старцы и в чем феномен русского старчества?

Старцами на Руси считались монахи, которые достигли духовной прозорливости еще при жизни и могли насквозь видеть человеческие души.

Помните старца Зосиму из романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского? Младший брат Алеша был послушником у этого монаха, которого почитали святым еще при жизни.

Амвросий Оптинский Общественное достояние Общественное достояние

Считается, что прототипом Зосимы был Амвросий Оптинский, один из самых известных русских старцев. В XIX веке он был монахом в Оптиной пустыни. Те, кто встречал Амвросия, говорили, что от него буквально веет святостью. К нему со всей России стекались страждущие – каждый хотел получить совет или исцеление. Много раз с ним беседовал и Лев Толстой.

Михаил Нестеров "Три старца" Национальная галерея Армении Национальная галерея Армении

Старцами становились схимонахи (они вели особенно аскетичный образ жизни), которым открывался дар духовной прозорливости. Считалось, что старцы насквозь видели людей, к ним приходящих, и могли помочь им с их бедами и болезнями.

Монахи-схимники Успенского монастыря в Старой Ладоге Карл Булла/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Феномен старчества начался в монастыре Оптина пустынь с 14 оптинских старцев, которые затем были канонизированы Русской Православной Церковью.

Старинная гравюра. Вид Предтеченского Скита Оптиной Пустыни Общественное достояние Общественное достояние

«Обладая даром прозорливости, они всех назидали, увещали и утешали, исцеляли от болезней духовных и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию», – писал Иван Концевич в книге «Оптина пустынь и ее время».

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