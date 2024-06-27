Как монахи перехитрили советскую власть

В СССР иноки тоже голосовали на выборах. Как это иногда происходило, рассказывает митрополит Тихон Шевкунов в книге «Несвятые святые».

Все граждане Советского Союза должны были принимать участие в выборах. В конце 1960-х ящик для голосования обычно приносили в трапезную Псково-Печерского монастыря, одного из немногих которых не был закрыт в советское время. После обеда братия под надзором наместника голосовала.

Но вот как-то первый секретарь Псковского обкома КПСС узнал, что каким-то там «невежественным монахам» разрешили голосовать за великую партию в своем отжившем исторический век монастыре, а не на избирательном участке.

Первый секретарь возмутился, всех отчитал и распорядился, чтобы отныне монахи сами приходили на выборы как все советские люди — на избирательные участки по месту жительства!

Как говорят, печорский отец Нафанаил тогда дал наместнику Алипию тонкий совет, как справиться с этой ситуацией.

Вскоре состоялись очередные выборы. Это было воскресенье, и после праздничной монастырской литургии из ворот обители вышел торжественный крестный ход. Вот как красочно описывает это митрополит Тихон:

«Выстроившись по двое, длинной чередой, под дружное пение тропарей монахи шествовали через весь город на избирательный участок. Над их головами реяли тяжелые хоругви, впереди, по обычаю, несли кресты и древние иконы. Но и это было еще не все. Как и полагается перед всяким важным делом, в зале выборов духовенство начало совершать молебен. До смерти перепуганные чиновники пытались протестовать, но отец Алипий строго оборвал их, указав, чтобы они не мешали гражданам исполнять конституционный долг так, как это у них положено. Проголосовав, братия тем же чинным крестным ходом вернулась в святую обитель.

Нет нужды объяснять, что к следующим выборам избирательная урна с раннего утра снова дожидалась монахов в монастырской трапезной».

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