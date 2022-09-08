Самые новые святые Русской Православной Церкви

После развала СССР возрождающаяся Церковь канонизировала и новых святых. В основном это были те, кто пострадал от коммунистов за веру, но не только.

Советский Союз был печально известен жесткой антирелигиозной политикой. Послабление контроля и восстановление интереса к религии в обществе началось с приходом Перестройки. Уже в 1988 году Русская Православная Церковь (РПЦ) канонизировала новых святых. Удивительно, но многие были людьми из далекого и не очень прошлого: средневековый князь Дмитрий Донской, иконописец Андрей Рублев, блаженная Ксения Петербургская, монах-старец Амвросий Оптинский и другие. Это было очень значительным шагом, потому что за все 200 лет до разрушения Российской империи в РПЦ причислили к лику святых всего 11 человек. Процесс этот был всегда длительный и сложный, а обязательным условием были многочисленные свидетельства о проявленных чудесах или нетленность мощей.

Икона Собор святых новомучеников и исповедников российских Коллектив иконописцев Православного Свято-Тихоновского Богословского института Коллектив иконописцев Православного Свято-Тихоновского Богословского института

После развала Советского Союза Россия пережила настоящий религиозный расцвет. Многие храмы и монастыри были восстановлены, в них снова начались службы, а миллионы граждан осознали себя верующими. Тогда же продолжился процесс обретения новых святых. На одном только архиерейском соборе 2000 года было канонизировано более тысячи «новомучеников» и исповедников российских. Теперь это прежде всего были те, кто пострадал от рук советской власти. но не только. Вот некоторые из них.

Патриарх Тихон

Патриарх Тихон Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

Тихону «посчастливилось» быть патриархом прямо во время Революции 1917 года. Он продолжал открыто исповедовать христианскую веру и даже пытался противостоять большевикам (особенно сопротивлялся изъятию церковных ценностей и призывал других священников последовать его примеру). Патриарху грозил арест и смертная казнь, однако, большевики не решились на такой поступок. Тихон умер в 1925 году, официально от сердечного приступа, но ходили слухи, что его могли отравить. К этому времени большевики вели массовые процессы против священнослужителей по всей России. Тихон стал одним из первых святых, канонизированных в 1989 году, в «новое время», и именно за то, что пострадал от большевиков. Так как он не принял мученическую смерть за Христа, его канонизировали в лике святителей - за то, что не отступился от веры, за праведную жизнь и за заслуги духовного пастыря.

Иоанн Кронштадтский

Православная церковь заграницей причислила Иоанна к лику святых еще в 1964 году, но в России его канонизировали лишь в 1990. Иоанн был невероятно харизматичным религиозным деятелем на закате имперской России, практически предсказавшим неизбежность катастрофы. Он был звездой для нищих и голодных, раздавал за день огромные суммы милостыни (ему жертвовали как богатые, так и простые смертные), был известен на всю Россию, ездил в «туры» по всей стране и везде, где его встречали почти как Мессию. Современники свидетельствовали о многочисленных чудесах, совершаемых им при жизни, и именно его пригласили к умирающему Александру III, которого он так и не исцелил. При этом он был личным врагом и критиком Льва Толстого... Читайте подробнее о Кронштадтском тут.

Иван Кочуров (Иоанн Царскосельский)

Иван Кочуров, 1917 Public domain Public domain

Иван был канонизирован в 1994 году и считается первым «новомучеником российским» - то есть одним из первых, кто погиб за Христа в России. Биография Кочурова впечатляет - долгие годы он служил в православной церкви в США - в Алеутской и Аляскинской епархии. Во время отпуска в Россию он собрал деньги на строительство Свято-Троицкого собора в Чикаго (значительную сумму пожертвовал сам Николай II). В 1907 году Иоанн вернулся в Российскую империю и с 1916 года стал священником в Екатерининском Соборе Царского Села (где в то время проживал император с семьей). После революции 1917 года красноармейцы атаковали Царское село, а Иоанн не прекращал вести службу и открыто поддерживал монархически настроенных казаков, призывал народ также выступить против Советов. Источники разнятся в описании его гибели, но известно точно, что это была насильственная смерть от рук красноармейцев. Читайте подробнее о том, как советская власть боролась с Церковью, тут.

Бутовские новомученики

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове Елена Павленко (CC BY-SA 4.0) Елена Павленко (CC BY-SA 4.0)

«Бутовский полигон» - место, печальное известное массовыми расстрелами. В 1937-38 годах под Москвой было убито более 20 тысяч человек - и более тысячи из них были представителями духовенства самых разных конфессий. Многих из них обвинили в антисоветских заговорах и за распространение запрещенного религиозного учения. Патриарх Алексий II назвал произошедшее «Русской Голгофой» - и в 2003 году он благословил празднование памяти Бутовских новомучеников, то есть принявших мученическую кончину за Христа на Бутовском полигоне. Список убитых православных священников состоит из 325 человек, все они известны поименно. Сейчас недалеко от полигона есть храм, посвященный Бутовским новомученикам.

Святитель Лука (Валентин Войно-Ясенецкий)

Святитель Лука, 1923 Public domain Public domain

Биография этого святого удивительна. В советское время Луке не только удалось продолжить службу в церкви, но и дослужиться до сана архиепископа. Помимо этого он был практикующим хирургом, основоположником гнойной хирургии, серьезным ученым. Впрочем, долгие годы он находился в тюрьмах и ссылках, но выжил, да еще и получил Сталинскую премию за свою медицинскую научную работу. Биографы не находят другого объяснения, как важности его фигуры как врача, которую понимало даже советское руководство. В 1961 году Лука умер своей смертью в почтенные 84 года. А в 2000 году был причислен к лику святых священноисповедников Русской православной церкви. Читайте подробнее историю Луки тут.

Николай II с семьей

Николай II с семьей, 1913 / Царственные страстотерпцы, канонизированные РПЦЗ (включая доктора Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, лакея Алоизия Труппа, горничную Анну Демидову, а также мучеников Алапаевской шахты) Библиотека Конгресса; Иконописец Антон Яржомбек / Храм Святой Троицы в Хохлах

Канонизация последнего русского царя, жестоко убитого с семьей большевиками в 1918 году, вызвала наибольшие споры и дискуссии как внутри самой Церкви, так и в обществе. Русская Православная Церковь За рубежом (РПЦЗ) причислила императора к лику святых еще в 1981 году. В течение всех 1990-х специальная комиссия РПЦ по канонизации святых изучала аргументы сторонников и противником канонизации. И все же в 2000 году Император Николай II, Императрица Александра, Царевич Алексий, Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были канонизированы в лике «страстотерпцев».

Читайте подробнее сложную историю вопроса канонизации царской семьи тут.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Княгиня Елизавета Фёдоровна в 1887 и в одеянии сестры Марфо-Мариинской обители H. S. Mendelssohn; Public domain H. S. Mendelssohn; Public domain

На следующий день после расстрела царской семьи, несколько князей из дома Романовых живьем бросили в шахту недалеко от Екатеринбурга, после чего ее засыпали гранатами. Еще несколько дней они были живы, и по свидетельству очевидцев, стонали от боли и травм и читали молитвы. Среди них была и Елизавета Федоровна. Когда ее тело было найдено, по легенде, ее руки были сложены на груди для крестного знамения. РПЦЗ причислила к лику святых всех «алапаевских мучеников», а РПЦ в 1992 году канонизировала как мучениц только Елизавету Федоровну и ее келейницу, монахиню Варвару.

Но Елизавета была не только мученицей - вся ее праведная жизнь была посвящена церкви и благотворительности. В семье все звали ее Элла, она была старшей сестрой последней русской императрицы Александры. Она была замужем за дядей Николая II, великим князем Сергеем Александровичем. В 1905 году он, московский генерал-губернатор, погиб от бомбы, брошенной в него террористом. После смерти мужа Елизавета сменила его на посту Императорского православного палестинского общества. Кроме того, она основала Марфо-Мариинской обитель в Москве.

Александр Шморель

Александр Шморель - фото из Гестапо, февраль 1943 Jurgen Wittenstein / Public Domain Jurgen Wittenstein / Public Domain

Один из самых необычных персонажей нашего списка - святой антифашист. Александр Шморель родился в 1917 году в Оренбурге, но в юном возрасте переехал в Германию с отцом, обрусевшим немцем. Мальчик был активным прихожанином православной церкви. Когда к власти пришли нацисты, Александр занят открыто антифашистскую позицию, однако, ему пришлось пойти служить в армию и присягнуть на верность Гитлеру. На войне он тайно оказывал медицинскую помощь советским солдатам. Узнав о массовых убийствах евреев, Шморель с друзьями основали антифашистское общество «Белая роза», распространяли листовки. В 1943 году 25-летнего Александра арестовали и после пыток приговорили к смертной казни на гильотине.

РПЦЗ канонизировала юношу еще в 1994 году, а Московский патриархат признал его святым в 2012 году, став одним из самых новых святых мучеников.

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