Почему православная церковь освящена во имя Папы Римского?

В центре Москвы в Замоскворечье есть храм, освященный во имя священномученика Климента. Почему же православная церковь носит имя Папы Римского?

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Из его жития известно, что Климент жил в I веке. В 24 года он встретил апостола Петра и стал одним из его учеников, а затем и преемником – святой рукоположил его в епископы Рима.

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В свою веру Папа Римский Климент обращал множество людей, и в итоге император Траян велел отправить его на каторжные работы в каменоломни рядом с Херсонесом.

А. Савин А. Савин

Несмотря на тяготы, Климент продолжал проповеди: число его последователей стремительно росло. В 101 году его утопили, привязав к якорю, но воды Черного моря каждый год в день смерти Климента отступали и открывали вход в пещеру, где хранились его останки.

Согомон Матевосян (CC BY-SA 4.0) Согомон Матевосян (CC BY-SA 4.0)

В IX веке святые Кирилл и Мефодий обрели мощи священномученика: их части были перенесены в Рим и в Киев. Мощи святого Климента считаются одной из первых христианских святынь на Руси.

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Святой Климент почитается и католиками и православными, и считается первым небесным заступником земли русской. В Инкермане существует пещерный монастырь, который носит его имя. В Свято-Климентовском храме в Замоскворечье хранится частица его мощей.

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