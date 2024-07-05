7 пещерных монастырей России

В поисках уединения монахи выбирали не только удаленные обители, но и создавали пещерные храмы и кельи.

Успенский Дивногорский монастырь

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Дивногорьем эту местность назвали потому, что здесь расположены дивы – меловые столбы разной высоты. Первый пещерный монастырь на Дону находится в Малых Дивах. Его история теряется в веках: по одной из версий, ее основали в XII столетии греческие схимонахи, бежавшие от гонений католиков с Сицилии.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

По другой, обитель возникла в XVII веке. На территории монастыря – шесть пещер протяженностью до 284 метров, вырубленных в дивах, где расположены кельи и храмы. В советское время его закрыли, выбросили в реку бесценную библиотеку и организовали здесь санаторий и госпиталь.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Монашеская жизнь возродилась только в 1997 году. По соседству, в Больших Дивах, находится храм Сицилийской Дивногорской иконы Божией матери – она считается чудотворной, и по преданию, спасла местных жителей от холеры в XIX веке.

Костомаровский Спасский женский монастырь

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Обитель расположена в Воронежской области, в нескольких километрах от Дона. Белые меловые горы неуловимо напоминают о пещерных храмах Каппадокии и о Синайской пустыне. Монастырь состоит из восьми пещер протяженностью до 220 метров. Возможно, самые первые появились еще в VIII-X веке, со временем их становилось все больше, пока в середине XVII века не возникла обитель.

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Одна из святынь монастыря – чудотворная Костомаровская икона Божией Матери «Благодатное небо» в человеческий рост. Ее написал на листе цинка в середине XIX века мастер Василий Шокорев.

Shiningstream (CC BY-SA 4.0) Shiningstream (CC BY-SA 4.0)

На ней до сих пор сохранились следы от пуль: солдат-красноармеец целился в лики младенца Христа и Богородицы, но ни один из шести выстрелов не попал в цель. На территории монастыря находится уникальная Пещера покаяния – длинный коридор, по обеим сторонам которого в нишах расположены иконы. Идущие по нему на исповедь остаются наедине со своими мыслями и осознают совершенные поступки.

Успенский Псково-Печерский монастырь

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Об этих местах рассказывали, что люди слышали здесь прекрасные голоса и ощущали запах фимиама. В конце XVI века крестьянин Иван Дементьев обнаружил под завалами деревьев вход в пещеру с надписью «Богом зданныя пещеры».

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Первыми их жителями были монахи из Киево-Печерского монастыря, а в конце XV века местный священник выкопал в песчаном холме у речки Каменец новую пещеру, где устроили церковь Успения Богородицы.

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Сегодня в ней хранится чудототворная икона Успения Божией Матери, которая охраняет псковские земли от вражеских войск. Еще один чтимый образ находится в Михайловском соборе – Псково-Печерская икона Божией Матери Умиление. На территории монастыря расположены шесть пещер: Богом зданные использовали как некрополь.

Холковский Троицкий монастырь

Антон Вергун/Sputnik Антон Вергун/Sputnik

По преданию, этот монастырь основали на месте встречи князей Игоря и Всеволода Святославовичей перед походом на половцев.

Антон Вергун/Sputnik Антон Вергун/Sputnik

Монахи жили и совершали молебны в пещерах. При Екатерине II обитель закрыли, она понемногу приходила в упадок.

Антон Вергун/Sputnik Антон Вергун/Sputnik

Только в 1990 году пещеры начали восстанавливать и расчищать от мусора.

Сканов монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских

Patriot k (CC BY-SA 4.0) Patriot k (CC BY-SA 4.0)

Первоначально здесь находился Пещерный скит Троице Сканова монастыря. С XVI века в Плодской горе рыли кельи и обустраивали храм. Пробивались новые коридоры – их общая протяженность достигала 670 метров, больше, чем в Киево-Печерской лавре.

Patriot k (CC BY-SA 4.0) Patriot k (CC BY-SA 4.0)

Температура в них держится зимой и летом одинаковая – от 6 до 12 градусов. В советское время Пещерный скит был заброшен и возрожден только в 2007 – как мужской монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Внутри обустроили храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских.

Свято-Николаевский монастырь

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Эту обитель также называют Святыми пещерами. В 1896 году на высоком берегу речки Самары поселился Захарий Карцев: во сне ему явилась Богородица, которая велела отправляться в дорогу. В вырытой своими руками пещере вдовый казак провел два года: копал подземные ходы, проводил часы в молитве.

Постепенно у него появились единомышленники, и в 1909 году Карцев постригся в монахи. Коридоры пещер становились все глубже, за годы работы последователи отца Зосимы прорыли 256 метров ходов.

Постепенно скит разросся до монастыря. Но после 1917 года пещеры были засыпаны, а постройки обители – разрушены. Только в 2002 их восстановили, а еще через несколько лет обустроили в них храм преподобных Антония и Феодосия Печерских и часовню Великомученика Пантелеймона.

Гефсиманский Черниговский скит

Вадим Разумов Вадим Разумов

В 1844 году на небольшом удалении от Троице-Сергиевой лавры поселились несколько монахов, чтобы проводить дни в молитве и уединении. К ним прибился юродивый Филиппушка, который начал копать пещеры – постепенно появлялись одна за другой кельи и подземный храм Архангела Михаила.

APL (CC BY-SA 3.0) APL (CC BY-SA 3.0)

Отопления в подземных коридорах, не было: единственным источником тепла служили горевшие лампады. В конце 1980-х после долгих лет забвения скит начали возрождать. Сегодня люди приезжают сюда, чтобы увидеть восстановленные пещеры и зайти в величественный собор чудотворной Черниговской-Гефсиманской иконы Божией матери.

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