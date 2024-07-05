Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

7 пещерных монастырей России

Тексты
Анна Попова

Getty Images
В поисках уединения монахи выбирали не только удаленные обители, но и создавали пещерные храмы и кельи.

Успенский Дивногорский монастырь

Legion Media

Дивногорьем эту местность назвали потому, что здесь расположены дивы – меловые столбы разной высоты. Первый пещерный монастырь на Дону находится в Малых Дивах. Его история теряется в веках: по одной из версий, ее основали в XII столетии греческие схимонахи, бежавшие от гонений католиков с Сицилии.

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

По другой, обитель возникла в XVII веке. На территории монастыря – шесть пещер протяженностью до 284 метров, вырубленных в дивах, где расположены кельи и храмы. В советское время его закрыли, выбросили в реку бесценную библиотеку и организовали здесь санаторий и госпиталь.

Илья Питалев/Sputnik

Монашеская жизнь возродилась только в 1997 году. По соседству, в Больших Дивах, находится храм Сицилийской Дивногорской иконы Божией матери – она считается чудотворной, и по преданию, спасла местных жителей от холеры в XIX веке. 

Костомаровский Спасский женский монастырь 

Илья Питалев/Sputnik

Обитель расположена в Воронежской области, в нескольких километрах от Дона. Белые меловые горы неуловимо напоминают о пещерных храмах Каппадокии и о Синайской пустыне. Монастырь состоит из восьми пещер протяженностью до 220 метров. Возможно, самые первые появились еще в VIII-X веке, со временем их становилось все больше, пока в середине XVII века не возникла обитель. 

Илья Питалев/Sputnik

Одна из святынь монастыря – чудотворная Костомаровская икона Божией Матери «Благодатное небо» в человеческий рост. Ее написал на листе цинка в середине XIX века мастер Василий Шокорев.

Shiningstream (CC BY-SA 4.0)

На ней до сих пор сохранились следы от пуль: солдат-красноармеец целился в лики младенца Христа и Богородицы, но ни один из шести выстрелов не попал в цель. На территории монастыря находится уникальная Пещера покаяния – длинный коридор, по обеим сторонам которого в нишах  расположены иконы. Идущие по нему на исповедь остаются наедине со своими мыслями и осознают совершенные поступки.

Успенский Псково-Печерский монастырь

Владимир Астапкович/Sputnik

Об этих местах рассказывали, что люди слышали здесь прекрасные голоса и ощущали запах фимиама. В конце XVI века крестьянин Иван Дементьев обнаружил под завалами деревьев вход в пещеру с надписью «Богом зданныя пещеры».

Владимир Астапкович/Sputnik

Первыми их жителями были монахи из Киево-Печерского монастыря, а в конце XV века местный священник выкопал в песчаном холме у речки Каменец новую пещеру, где устроили церковь Успения Богородицы.

Владимир Астапкович/Sputnik

Сегодня в ней хранится чудототворная икона Успения Божией Матери, которая охраняет псковские земли от вражеских войск. Еще один чтимый образ находится в Михайловском соборе – Псково-Печерская икона Божией Матери Умиление. На территории монастыря расположены шесть пещер: Богом зданные использовали как некрополь.

Холковский Троицкий монастырь

Антон Вергун/Sputnik

По преданию, этот монастырь основали на месте встречи князей Игоря и Всеволода  Святославовичей перед походом на половцев.

Антон Вергун/Sputnik

Монахи жили и совершали молебны в пещерах. При Екатерине II обитель закрыли, она  понемногу приходила в упадок.

Антон Вергун/Sputnik

Только в 1990 году пещеры начали восстанавливать и расчищать от мусора.  

Сканов монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских

Patriot k (CC BY-SA 4.0)

Первоначально здесь находился Пещерный скит Троице Сканова монастыря. С XVI века в Плодской горе рыли кельи и обустраивали храм. Пробивались новые коридоры – их общая протяженность достигала 670 метров, больше, чем в Киево-Печерской лавре. 

Patriot k (CC BY-SA 4.0)

Температура в них держится зимой и летом одинаковая – от 6 до 12 градусов. В советское время Пещерный скит был заброшен и возрожден только в 2007 – как мужской монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Внутри обустроили храм в честь Новомучеников и Исповедников Российских.

Свято-Николаевский монастырь 

Legion Media

Эту обитель также называют Святыми пещерами. В 1896 году на высоком берегу речки Самары поселился Захарий Карцев: во сне ему явилась Богородица, которая велела отправляться в дорогу. В вырытой своими руками пещере вдовый казак провел два года: копал подземные ходы, проводил часы в молитве.

Официальный портал Правительства Оренбургской области

Постепенно у него появились единомышленники, и в 1909 году Карцев постригся в монахи. Коридоры пещер становились все глубже, за годы работы последователи отца Зосимы прорыли 256 метров ходов.

Официальный портал Правительства Оренбургской области

Постепенно скит разросся до монастыря. Но после 1917 года пещеры были засыпаны, а постройки обители – разрушены. Только в 2002 их восстановили, а еще через несколько лет обустроили в них храм преподобных Антония и Феодосия Печерских и часовню Великомученика Пантелеймона.

Гефсиманский Черниговский скит 

Вадим Разумов

В 1844 году на небольшом удалении от Троице-Сергиевой лавры поселились несколько монахов, чтобы проводить дни в молитве и уединении. К ним прибился юродивый Филиппушка, который начал копать пещеры – постепенно появлялись одна за другой кельи и подземный храм Архангела Михаила.

APL (CC BY-SA 3.0)

Отопления в подземных коридорах, не было: единственным источником тепла служили горевшие лампады. В конце 1980-х после долгих лет забвения скит начали возрождать. Сегодня люди приезжают сюда, чтобы увидеть восстановленные пещеры и зайти в величественный собор чудотворной Черниговской-Гефсиманской иконы Божией матери.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в ТелеграмВКонтактеОдноклассниках и Дзене

История Искусство Путешествия
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен