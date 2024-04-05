5 самых древних церквей Москвы

Эти храмы были построены еще при московских князьях, и почти все из них можно посетить и сейчас.

1. Спасский собор Андроникова монастыря

Спасский собор Андроникова монастыря Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

Самая древняя церковь города находится за пределами Московского Кремля. Это Спасский собор бывшего Спасо-Андроникова монастыря в Таганском районе столицы, на высоком берегу Яузы.

Первый собор монастыря, основанного в 1357 году, был деревянным и сгорел в 1368. На его месте возвели Спасский собор из плинфы – тонкого обожженного кирпича. Собор перестроили в белом камне в 1425-1427 годах – он и сохранился до наших дней. В во время войны 1812 года собор был разграблен, подожжен, своды вместе с главой упали внутрь храма. Поэтому в XIX веке его обновили и реконструировали.

Чертежи Спасского собора из книги "История русской архитектуры" под редакцией С.В. Безсонова. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре 1951 г. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре 1951 г.

Спустя сто лет, в 1959-1960 годах, советские архитекторы-реставраторы вернули собору его предполагаемый древний облик. А в 1993 году под главным престолом собора было обнаружено захоронение преподобного старца Андроника Московского – первого настоятеля Спасо-Андроникова монастыря, ученика Сергия Радонежского. Ранее считалось, что его мощи были похищены из собора после 1917 года. В одной могиле с ним был похоронен его ученик преподобный Савва Московский, второй игумен обители.

2. Церковь Рождества Богородицы на сенях

Церковь Рождества Богородицы в Кремле Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

Эта церковь в Московском Кремле за годы своего существования стала фактически частью корпуса Большого Кремлевского дворца. Построили ее в 1393-1394 годах по заказу княгини Евдокии Дмитриевны, вдовы Дмитрия Донского. Церковь принадлежала к женской половине дворца и была домовым храмом княгини.

От подлинной церкви времен княгини Евдокии сохранились нижняя половина стен и главный портал. Потом церковь много раз перестраивали. В XIX веке её в основном посещали служащие Кремлёвского дворца – одним из них был врач Московской дворцовой конторы Андрей Берс. 23 сентября 1862 года его дочь, Софья Берс, венчалась в церкви Рождества Богородицы со Львом Толстым.

Сейчас церковь не действует, доступ в неё перекрыт. Сегодня это – древнейшая сохранившаяся постройка в Московском Кремле и древнейший частично сохранившийся памятник архитектуры Москвы.

3. Успенский собор

Успенский собор в Кремле Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Построенный в 1475–1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти Успенский собор Московского Кремля – самое старое полностью сохранившееся здание Москвы. Этот храм был кафедральным собором России до 1917 года.

Первый Успенский собор заложили в 1326 году при Иване Калите. Его основатель – митрополит Киевский и Всея Руси Пётр, который перенёс свой престол из Владимира в Москву и таким образом положил начало истории Москвы как столицы Русской церкви. Поэтому для московских князей Успенский собор имел особое значение.

В 1470 году в Москве был крупный пожар, и собор частично обрушился. Восстановление для великого князя московского Ивана III стало символическим проектом. Москва на тот момент уже была бесспорным политическим и духовным центром Русского государства, и Иван подчеркивал это – в 1472 году в границах только что заложенного собора построили деревянную церковь, где состоялось венчание Ивана Васильевича с Софьей Палеолог – племянницей последнего византийского императора. Москва и ее князь выступали наследниками православного христианского царства.

Главный портал Успенского собора Patrick Donovan/Getty Images Patrick Donovan/Getty Images

Но в 1474 году не достроенный ещё собор снова обрушился – от небольшого землетрясения. Стены храма оказались недостаточно прочны. Для завершения работ в Москву пригласили итальянского инженера и архитектора Аристотеля Фиораванти. Он принципиально изменил технику возведения храма – устроил производство кирпича по новой для москвичей технике, а для укрепления стен заложил в них железные сваи. В 1498 году в Успенском соборе состоялось первое в истории России венчание на престол – венчался внук Ивана III Дмитрий. С тех пор все венчания на царство в России проходили только в Успенском соборе. Здесь же находится усыпальница митрополитов и патриархов.

4. Благовещенский собор

Благовещенский собор Don-vip (CC BY-SA 4.0) Don-vip (CC BY-SA 4.0)

Изначально этот собор строился как одноглавая домовая церковь семьи московских князей. Возвели её из белого камня в 1390-е годы при Василии I, сыне Дмитрия Донского. От тех времен под собором сохранился подклет (складское помещение). Это помещение размером 7 на 7 метров почти такое же древнее, как стены церкви Рождества Богородицы на Сенях, но оно сохранилось в подлинном виде. В этом подклете московские князья хранили свою казну.

Подклет Благовещенского собора Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Сохранившийся до наших дней собор построен в 1484-1489 годах псковскими мастерами Кривцовым и Мышкиным, и впоследствии перестроен в 1560-е годы при Иване Грозном. Для московских царей он служил хранилищем мощей и святых реликвий. В советские годы собор был превращен в музей, и сейчас не действует, но с 1993 года на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе совершается патриаршее богослужение. В этот день со ступеней собора Патриарх Московский и всея Руси выпускает на волю белых голубей.

5. Церковь Ризоположения

Церковь Ризоположения в Московском Кремле Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Эта небольшая церковь была основана в 1450 году как домовой храм московских митрополитов, но сгорела в 1474 и перестраивалась в 1484-1485 теми же мастерами, что строили Благовещенский собор. Церковь за свою историю выдержала множество перестроек, и сейчас выглядит (после реконструкции в советский период) как в XVII веке, когда её соединили переходом с Теремным дворцом. Храм передан Русской православной церкви, в нём совершаются богослужения по престольным праздникам, в остальное время действует музей.

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