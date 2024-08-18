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Почему в Зарядье так и не построили сталинскую высотку?

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Узнай Россию

Общественное достояние
Кроме семи знаменитых сталинских высоток, в Москве должна была появиться еще одна – самая высокая из всех. Но что-то пошло не так…  
Проект Восьмой высотки в Зарядье архитектора Дмитрия Чечулина, 1949

Проект Восьмой высотки в Зарядье архитектора Дмитрия Чечулина, 1949

Общественное достояние

Восьмую высотку заложили в Зарядье у стен Кремля вместе с остальными в дни празднования 800-летия Москвы — по числу прожитых столицей веков. И даже начали ее возводить, снеся средневековый московский район. 

Советское Зарядье. Общий вид

Советское Зарядье. Общий вид

Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru

Ее изначально решили отдать под административное здание. Причем, высоту в проекте постоянно увеличивали. В итоге с 26 этажей в проекте она «подросла» до 37. 

Советское Зарядье. Двор жилого дома

Советское Зарядье. Двор жилого дома

Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru

Но постоянные изменения влекли за собой и пересчитывание сметы. Именно это не дало последней высотке появиться на свет. 

Пантеон на Софийской набережной и административное здание в Зарядье на эскизе

Пантеон на Софийской набережной и административное здание в Зарядье на эскизе

Mos.ru

Архитекторы просто не смогли вовремя сдать смету для этой грандиозной стройки. Сроки постоянно сдвигались, и так продолжалось несколько лет.

Стальной каркас так и не построенного высотного дома в Зарядье. Несостоявшаяся восьмая «Сталинская высотка»

Стальной каркас так и не построенного высотного дома в Зарядье. Несостоявшаяся восьмая «Сталинская высотка»

Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru

А когда ее наконец посчитали – умер Сталин, главный интересант всего проекта. В итоге, весной 1953 году, уже после его смерти, сводную смету представили Министерству строительства и оно ее «завернуло»: за «значительные излишества».

Строительство гостиницы «Россия»

Строительство гостиницы «Россия»

Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru

Построить кое-что успели, но дальше фундамента и каркаса 14 этажей не продвинулись. Проект окончательно завернул противник сталинской архитектуры Никита Хрущев. 

Гостиница «Россия»

Гостиница «Россия»

Thomas Taylor Hammond (CC BY-SA 4.0)

Каркас потом разобрали, а на фундаменте высотки построили киноконцертный комплекс «Россия». 

Макет Москвы и вид Красной площади со зданием в Зарядье

Макет Москвы и вид Красной площади со зданием в Зарядье

Mos.ru

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