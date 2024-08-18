Почему в Зарядье так и не построили сталинскую высотку?

Проект Восьмой высотки в Зарядье архитектора Дмитрия Чечулина, 1949Общественное достояние
Восьмую высотку заложили в Зарядье у стен Кремля вместе с остальными в дни празднования 800-летия Москвы — по числу прожитых столицей веков. И даже начали ее возводить, снеся средневековый московский район.
Советское Зарядье. Общий видАрхив Ивана Егорова/russiainphoto.ru
Ее изначально решили отдать под административное здание. Причем, высоту в проекте постоянно увеличивали. В итоге с 26 этажей в проекте она «подросла» до 37.
Советское Зарядье. Двор жилого домаАрхив Ивана Егорова/russiainphoto.ru
Но постоянные изменения влекли за собой и пересчитывание сметы. Именно это не дало последней высотке появиться на свет.
Пантеон на Софийской набережной и административное здание в Зарядье на эскизеMos.ru
Архитекторы просто не смогли вовремя сдать смету для этой грандиозной стройки. Сроки постоянно сдвигались, и так продолжалось несколько лет.
Стальной каркас так и не построенного высотного дома в Зарядье. Несостоявшаяся восьмая «Сталинская высотка»Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru
А когда ее наконец посчитали – умер Сталин, главный интересант всего проекта. В итоге, весной 1953 году, уже после его смерти, сводную смету представили Министерству строительства и оно ее «завернуло»: за «значительные излишества».
Строительство гостиницы «Россия»Архив Ивана Егорова/russiainphoto.ru
Построить кое-что успели, но дальше фундамента и каркаса 14 этажей не продвинулись. Проект окончательно завернул противник сталинской архитектуры Никита Хрущев.
Гостиница «Россия»Thomas Taylor Hammond (CC BY-SA 4.0)
Каркас потом разобрали, а на фундаменте высотки построили киноконцертный комплекс «Россия».
Макет Москвы и вид Красной площади со зданием в ЗарядьеMos.ru
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