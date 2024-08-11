Гостиница «Украина» – последняя высотка Сталина

Она стала одним из самых популярных и привлекательных для туристов мест. Внутри расположилась легендарная гостиница – место, где останавливались иностранные актеры, музыканты и политики.

Продолжаем рассказывать про легендарные сталинские «семь сестер». Читайте также:

Как появилось здание?

Так как «Украина» строилась последней из всей серии высоток, инженеры и архитекторы смогли учесть все предыдущие ошибки проектирования. Однако даже с учетом этого они были вынуждены прибегать к различных ухищрениям, чтобы здание построили без катастрофических последствий.

Строительство гостиницы "Украина" на Дорогомиловской набережной в Москве. 1953 год Sputnik Sputnik

Дело в том, что район строительства раньше был практически окраиной города, в котором находились одни бараки, а земля, на которой предстояло строительство — болотом, где выкопанные котлованы тут же заполнялись водой. Однако Сталина не волновали такие сложности, он хотел поскорее реализовать свой амбициозный проект. К тому же он считал, что застройка нового образцового района должна была начинаться именно с такого величественного здания как небоскреб.

Вид на гостиницу Украина с Калининского проспекта (улица Новый Арбат), 1983 Александр Чумичев/TASS Александр Чумичев/TASS

За основу был взят проект Аркадия Мордвинова, Вячеслава Олтаржевского и Павла Красильникова. Двое первых уже имели большой опыт и авторитет: в послужном списке Мордвинова находились дома на Тверской улице, Ленинском и Комсомольском проспектах, а Олтаржевский готовил первый проект ВДНХ (правда, от него впоследствии отказались, а самого архитектора отправили в ссылку).

Почему оно такое?

Шпиль высотки Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Само здание в стиле сталинского ампира получилось высотой в 206 метров, 73 из которых — это шпиль на крыше. Один из авторов проекта гостиницы Олтаржевский говорил, что она — «монумент величия сталинской эпохи». Выражалось это буквально во всем: от архитектурного стиля с его массивностью и множеством декоративных элементов, до использования самых дорогих для строительства материалов – гранита, мрамора и керамической облицовки.

Вид на Ново-Арбатский мост и гостиницу "Украина" И. Астров/Sputnik И. Астров/Sputnik

Само же название гостиницы появилось благодаря Хрущеву уже после начала строительства. Первый секретарь ЦК КПСС в честь 300-летия объединения России и Украины решил подарить соседям Крымский полуостров, а в качестве финального штриха назвать самую престижную гостиницу столицы в честь Украинской ССР.

Как в «Украине» рок-музыканты жили

Не все площади высотки были отданы под гостиницу: боковые корпуса оборудовали как жилые квартиры (их было 255). Но именно гостиница принесла зданию мировую славу.

На момент открытия в 1957 году отель стал крупнейшим в Европе и насчитывал 1026 номеров. Он изначально строился с расчетом на иностранцев. В самом здании располагалось практически все, что может понадобиться туристу: телеграф, сберегательная касса и магазины. На втором этаже был зимний сад с фонтаном, а на верхних — кафе для гостей с панорамным видом на город. В «Украину» заселяли только самых высокопоставленных гостей страны, а получить в этом доме квартиру обычным гражданам было практически невозможно.

Туристы у гостиницы "Украина", 1958 год Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

Одним из самых известных событий в истории «Украины» стало проживание в ней участников Московского международного фестиваля мира в 1989 году. Среди постояльцев оказались рок-музыканты Bon Jovi, Cinderella, Mötley Crüe, Оззи Осборн, однако их впечатления о пребывании были не так приятны, как могло показаться на первый взгляд. То, что для советских людей было «роскошью», западных гостей абсолютно не впечатляло.

В одном из номеров гостиницы «Украина». Я. Гольдин/Sputnik Я. Гольдин/Sputnik

Джон Бон Джови даже описал этот опыт в своем дневнике, отметив, что по американским меркам четырехзвездочная «Украина» была мотелем без звезд:

«Мне повезло больше других: в моем номере была горячая вода, занавеска для душа и не более пары-тройки дружелюбных тараканов. Но в Нью-Йорке мой продавившийся матрас считался бы совершенно непригодным к использованию».

Почему высотка стала последней

Вестибюль гостиницы "Украина" Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

По изначальному плану Сталина в Москве должно было появиться восемь, а не семь высоток. В народе ходила легенда, что сам город не позволил построить восьмую, так как Москва по преданиям строилась на семи холмах (что на самом деле не так, о чем мы рассказывали тут). Получается, восьмому небоскребу просто не нашлось места.

Но правда более прозаична. Амбициозный и масштабный проект восьми небоскребов-символов сталинской эпохи больше всех был нужен, по большому счету, самому Сталину. А так как активное строительство «Украины» началось прямо в год смерти вождя, в 1953 году, о строительстве восьмого здания можно было забыть.

Исторический плафон "Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине" Александр Зеликов/ТАСС Александр Зеликов/ТАСС

Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, был не в восторге от архитектурных амбиций предшественника, объявил войну «сталинскому стилю» и поспешил сменить монументализм на функционализм: в архитектуре, как и в других сферах, во главу всего поставили функцию, а все излишества объявили дурновкусием.

Новейшая история гостиницы

В 1997 году была предпринята первая попытка привлечь частных инвесторов к обслуживанию гостиницы. Правительство Москвы заключило контракт с швейцарской компанией First Hotel Service Management, однако такое сотрудничество ограничилось лишь небольшим косметическим ремонтом и мойкой фасадов.

Интерьер "Президентского" номера Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Более радикальные изменения произошли, когда гостиница была целиком выкуплена частным инвестором за 7 миллиардов рублей. Вскоре после приобретения началась реконструкция здания, в результате которой количество номеров было сокращено практически вдвое (до 505 комнат), однако был сохранен исторический облик многих общественных помещений и вестибюлей, в том числе оставлены 1200 картин советских художников.

Ночной вид на Новый Арбат и гостиницу "Украина" Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Гостиница официально стала частью сети Radisson, однако формально владельцы решили оставить исторические название. В настоящее время цена за ночь на сайте отеля начинается от 18-20 тысяч рублей. Попасть в знаменитое здание сейчас может любой желающий, но при условии, если вы станете постояльцем гостиницы или гостем одного из ресторанов.

Квартиры здесь тоже продаются: средняя стоимость трехкомнатной в жилом блоке составляет около 152 миллионов рублей.

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