10 фактов о ГУМе, главном магазине страны (ФОТО)

Его несколько раз хотели снести, он первым в России ввел фиксированные цены, а рекламу для него сочинял сам Владимир Маяковский.

1. Построен на месте старинных торговых рядов

Старые Верхние торговые ряды в 1884 году. Общественное достояние Общественное достояние

Торговля возле Кремля процветала задолго до появления ГУМа. Когда-то на этом месте свой товар предлагали коробейники, потом стали строить лавки. Устроить здесь торговые ряды «помог» пожар: при царе Иване III построили деревянные, а при Борисе Годунове – каменные. Постепенно пространство между улицами Ильинка и Никольская застроилось торговыми рядами, которые стали называть Верхними. А Средние и Нижние расположились от Ильинки до Варварки и от Варварки до Мытного двора.

Торговый квартал несколько раз перестраивали. При Екатерине II – по проекту Джакомо Кваренги, автора петербургского Эрмитажного театра и московского Гостиного двора. После войны 1812 года реконструкцией занялся еще один видный архитектор – Осип Бове, автор Московского сада (сейчас его называют Александровским) у стен Кремля и Манежа. В XIX веке под крышей рядов располагались шестьсот лавок, и почти у каждой был свой владелец. Когда здание стало ветшать, договариваться о ремонте они не стали. Шопинг в Верхних Торговых рядах становился не столько выгодным, сколько опасным: покупателям на голову мог свалиться кусок штукатурки, а одной даме катастрофически не повезло – пол под ней провалился во время примерки.

В итоге городские власти просто закрыли старое здание и решили строить новое.

2. Крупнейший торговый центр XIX века

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Первых посетителей новое здание Верхних торговых рядов, выполненное в русском стиле, приняло в декабре 1893 года. Архитектор Александр Померанцев спроектировал крупнейший торговый центр в Европе: под одной крышей он собрал 16 зданий, объединив их в три трехэтажные торговые галереи. В них располагалось больше тысячи магазинов и салонов, при этом сами пассажи соединялись между собой переходами и аркадами. С Красной площади казалось, что рядом с ней вырос огромный сказочный терем из камня с башенками, воротами и торжественным парадным входом.

3. Спроектирован по последнему слову техники

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Верхние торговые ряды были автономны: у них была собственная железнодорожная ветка, по которой подвозили товары, электростанция, артезианская скважина, отделения банка и телеграфа, ателье, многочисленные рестораны. В подвале шла оптовая торговля, на этажах – розничная, а на самом верху работали представительства компаний. А еще здесь был публичный музей, где демонстрировали работы европейских мастеров из коллекции парфюмера Генриха Брокара, проводили выставки и музыкальные вечера.

4. Уникальная стеклянная крыша

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В новом магазине, в отличие от предыдущих Торговых рядов, где даже не зажигали свечи из-за опасности пожара, было не только электричество, но и суперсовременная стеклянная крыша. Для ее конструкции потребовалось 60 тысяч стекол, которые крепились на стальных фермах и так перекрывали большую площадь. Так что днем здесь можно было делать покупки при естественном освещении, а вечером любоваться ночным московским небом.

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Считается, что эту систему арочных стропил придумал директор Петербургского Металлического завода инженер Отто Крель.

5. Первым начал торговать по фиксированным ценам

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Но не только архитектура поражала посетителей торговых рядов, но и подход к ценообразованию. Здесь впервые в России начали торговать по фиксированным ценам. А еще недовольные покупатели могли оставить свои комментарии в специальном блокноте — Книге жалоб и предложений того времени.

6. Название ГУМ придумал Ленин

Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

В 1921 году Владимир Ленин объявил о начале Новой экономической политики (НЭП) и подписал положение о Государственном Универсальном Магазине. Логотип с аббревиатурой ГУМ придумал художник Александр Родченко, а рекламные слоганы для магазина писал поэт Владимир Маяковский. «Хватайтесь за этот спасательный круг! Доброкачественно, дешево, из первых рук!», — призывал он. В 1930 году Сталин закрыл магазин: здесь обосновались министерства, размещался кабинет Лаврентия Берии. Торговля практически замерла, работал только отдел Торгсина, где товары продавали за валюту.

В 1932 году здесь на первой линии (ее помещения тогда занимал Всесоюзный Центральный исполнительный комитет) прошло прощание с Надеждой Аллилуевой, женой Иосифа Сталина.

Несколько десятилетий на верхнем этаже магазина были коммунальные квартиры: в них проживало больше 20 семей. Причем ни кухонь, ни туалетов там не было – приходилось готовить на керосинках, а умываться в общественных уборных.

ГУМ возобновил работу только в декабре 1954 года: магазин предлагал больше 30 тысяч товаров – от детских игрушек до мехов и ковров.

7. Здесь прошла первая фотосъемка моделей Dior в СССР

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В 1959 году в Москве состоялся первый показ коллекции Dior: вместе с моделями в столицу прилетел Ив-Сен Лоран. Тогда же журнал Life провел съемку в ГУМе: девушки в изящных нарядах прогуливались по галереям магазина, позировали перед главным входом и в окружении изумленных советских посетителей.

8. Несколько раз хотели снести

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Неоднократно ГУМ был в шаге от гибели. В середине 1930-х на его месте хотели построить здание для Наркомата тяжелой промышленности. Архитектор Алексей Щусев, автор Мавзолея, писал, что «Красная площадь слишком тесна, она должна быть расширена за счет ГУМа для того, чтобы дать возможность проходить по ней общественным демонстрациям и парадам». В 1947 году вместо ГУМа предлагали возвести монумент в честь победы в Великой Отечественной войне. Еще раз избавиться от него хотели в начале 1970-х: по одной из версий, об этом узнала супруга Леонида Брежнева Виктория и пожаловалась мужу. Тот сразу принял меры.

9. Фонтан работает круглый год

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Некоторые традиции ГУМа остаются неизменными уже много лет. Например, встречи здесь назначают у фонтана – кстати, единственного в Москве, который работает круглый год. Он часто становится главным объектом разных фестивалей и праздников. Например, в конце лета его чашу заполняют спелыми арбузами, а в 2003 году к 110-летию магазина здесь установили трехметровый торт, продегустировать который могли все посетители. Еще один обязательный пункт программы прогулки по ГУМу – фирменное мороженое в вафельных стаканчиках, которое продают на первом этаже с советских времен.

10. Не только торговый центр

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ГУМ – это не только один из крупнейших магазинов, но еще и развлекательный центр. Здесь работают кинотеатр и галерея современного искусства ГУМ-Red-Line, а зимой на Красной площади открывают фирменный каток и ярмарку.

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