Как это возможно? Почему у него «бутафорский» шпиль и что Хрущев назвал «памятником глупости Сталина»?

Знаменитые «сталинские высотки» должны были стать архитектурной жемчужиной Москвы. К сожалению, проект не был доведен до своего логического завершения, и вместо восьми небоскрёбов, было возведено семь. Одним из них стало 27-этажное здание Министерства иностранных дел на Садовом кольце.

Как появилось здание?

Здание МИДа было заложено одновременно с другими высотками – 7 сентября 1947 года, в день рождения столицы. Его сразу решили отдать под министерство.

Одной из главных особенностей строительства стал сам метод, которым был возведен небоскреб. После появления фундамента и металлического каркаса, здание отстраивали не снизу вверх, а сверху вниз: бетонирование каркаса начиналось с верхних этажей, на высоте 172 метров, и по мере застывания бетона поэтажно шло вниз.

Технология была передовой – так в СССР здания еще никогда не строили. Она позволяла разворачивать стройку в историческом квартале в крайне стесненных условиях – где было невозможно (или очень дорого) расположить обычную стройплощадку с громоздкими башенными кранами. В случае с высоткой МИДа облегченные краны ставили прямо на крышу, не занимая места на земле.

Проект разрабатывали два архитектора – Владимир Гельфрейхом и Михаил Минкус, оба получили за него Сталинскую премию. Строили небоскреб всего пять лет, завершили в 1953-м году – безумно сжатые сроки для такого монументального строения.

А что такого в этой высотке?

Небоскрёб на момент постройки являлся одним из самых технологичных зданий из всей серии «сталинских высоток». Внутри было установлено рекордное по тем временам количество лифтов — 28 штук, больше половины из которых были скоростными. Помимо этого в здании находилось 4 эскалатора, а на отделку интерьеров не жалели самых дорогостоящих материалов – мрамора, гранита и бархата.

Но самой интересной частью здания является не его убранство, а… шпиль на крыше. В изначальном проекте его не было. Более того, здание проектировали с плоской крышей. Однако накануне 34-й годовщины Октябрьской революции лично Иосиф Сталин приказал установить на вершине башни шпиль. И это несмотря на то, что проект не предполагал никаких дополнительных тяжеловесных конструкций, ведь их появление могло обрушить все здание. По легенде, Сталин якобы не хотел, чтобы здание слишком напоминало образцы американской архитектуры тех лет.

Архитектор Владимир Гельфрейх даже пытался уговорить Сталина отбросить эту идею, но получил отказ. Чтобы как-то выпутаться из этого положения, было решено поставить «бутафорский» шпиль, сложенный не из цельного камня, а из легких металлических листов и фанеры.

Правда, конструкция и без того вышла весьма внушительная — 350 тонн— и по-прежнему оставалась достаточно хрупкой и неустойчивой. Как раз из-за этого никто и не решился устанавливать на верх шпиля пятиконечную звезду, как на остальных небоскребах, поэтому здание МИДа до сих пор остаётся единственной «сталинской высоткой» без фирменной звезды.

Павел Балабанов/Sputnik Павел Балабанов/Sputnik

Что интересно, Михаил Минкус, соавтор здания, после смерти Сталина обратился к Хрущеву с просьбой демонтировать шпиль, на что тот ответил: он «останется памятником глупости Сталина».

В 2016 году шпиль всё-таки заменили на новый, так как прежний практически полностью проржавел и мог рухнуть в любой момент. Старый распилили на сувениры для почетных гостей министерства, а новый шпиль так и стоит на вершине по сей день.

Как здание изменило улицы Москвы?

Наталья Гарнелис/TASS Наталья Гарнелис/TASS

Уже во время строительства высотки МИДа стало понятно, что в своём изначальном виде она не производит того грандиозного впечатления, на которое рассчитывали архитекторы. Именно поэтому было решено перед ним сделать площадь, чтобы около него «легче дышалось».

А чтобы здание не довлело над окружавшей его исторической малоэтажной застройкой, напротив были построены еще две башни-гостиницы «Белград» и «Золотое кольцо». Такие преображения кардинально изменили вид парадного въезда в центр города. Сама же постройка серии высоток стали первым шагом к превращению малоэтажной столицы в огромный мегаполис, каким Москва сейчас и является.

А попасть внутрь можно?

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Просто так прийти «с улицы» не получится. Здание МИДа является режимным объектом. На пятом этаже есть Центр истории российской дипломатической службы и там проводят организованные экскурсии, однако попасть на них могут не все – только некоторые студенты московских университетов, будущие дипломаты и новые работники министерства.

А вот простые туристы и любопытствующие остаются не у дел. Но вы можете посмотреть на фотографии внутри МИДа и других сталинских высоток в нашем материале.

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