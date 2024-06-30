Главное здание МГУ – первый советский кампус по цене целого города

Высотное здание на юго-западе Москвы строилось с 1949 по 1953 год. Сегодня это главное здание Московского государственного университета, и здесь разместились геологический, механико-математический, географический факультеты, а также ректорат, научная библиотека, музей землевладения, дворец культуры и общежития для студентов, аспирантов и преподавателей.

Как появилась

В 1947 году Сталин поручил построить в Москве восемь высотных зданий. Реализовано в итоге было только семь «сталинских высоток», и здание на Ленинских (ныне Воробьевых) горах среди них. Изначально это здание было «забронировано» под гостиницу и жилые квартиры. Но в марте 1948 года в него решили переселить МГУ – университет давно нуждался в новом помещении.

Сварщики-верхолазы на стройке века Евгений Умнов/Союз фотохудожников России

Практически все расчеты для Главного здания делались с чистого листа: успешного опыта проектирования небоскребов в Союзе тогда почти не было. Он ограничивался лишь проектом гигантского Дворца Советов, который так и не был построен. В условиях плановой экономики, когда все – вплоть до розеток и дверных ручек – должно быть заранее спланировано, одобрено и заказано, построить такой мощный проект за четыре года было, мягко говоря, амбициозной задачей. Но строительство было под личным контролем Сталина (тот даже приезжал на стройку), так что его никак нельзя было провалить.

Комсомольцы-облицовщики – ученики школы рабочей молодежи Евгений Умнов/Союз фотохудожников России

В СМИ в те годы писали о том, что здание строит вся страна: мрамор для него везли с Урала, светильники – из Риги, металл – с Украины, и так далее. Всего же на стройке трудилось около 10 тысяч человек, и это не считая еще 2,5 тысяч административного и технического персонала и более 1000 инженеров. А помимо комсомольцев-энтузиастов и обычных рабочих, в строительстве принимали участие и лагерные заключенные, которых, кстати, после сдачи здания амнистировали.

Строительство МГУ Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ

На помпезный небоскреб денег тоже не пожалели. Здание МГУ с его колоннами, лепниной и мозаикой обошлось бюджету в 2 млрд 631 млн 200 тысяч советских рублей. На эту сумму можно было построить небольшой город из 5-этажных панелек на 40 тысяч жителей.

1 сентября 1953-го, прямо к началу учебного года, здание было торжественно открыто. Произошло это, как и в случае со всеми остальными высотками, уже после смерти ее главного куратора Сталина.

Памятник триумфу

Главное здание МГУ – самая высокая из сталинских высоток Москвы. Ее высота – 183,2 метра (а вместе со шпилем – 235). Основной корпус в 36 этажей окружают четыре симметричные 18-этажные башни. Почти 40 лет это было самое высокое здание в Европе. Лишь в 1990 году его обогнала ярмарочная башня по Франкфурте-на-Майне.

Главное здание в 1966 году Рудольф Алфимов/Sputnik Рудольф Алфимов/Sputnik

Причем, символическое значение здания было важнее, чем его функциональность. Особенно это стало актуально после победы в Великой Отечественной войне, когда идея советского триумфа стала центральной во всех сферах жизни.

Студенты сербо-хорватского отделения филологического факультета, 1973 Владимир Родионов/Sputnik Владимир Родионов/Sputnik

Считается, что прототипом этой и других высоток стали американские небоскребы времен ар-деко. Однако сами архитекторы сталинских высоток какие-либо сравнения с американской архитектурой категорически отвергали. В воспоминания одного из авторов Дмитрия Чечулина в качестве прототипа упоминается русская средневековая высотная архитектура – колокольни и крепостные башни.

Кто автор

Главным архитектором первого проекта здания был Борис Иофан, специалист по ар-деко и автор нереализованного Дворца Советов. Однако незадолго до начала стройки его заменили на Льва Руднева.

Архитектор Борис Иофан. Справа на снимке проект неосущественного Дворца Советов Автор Дворца Советов Елизавета Микулина/Sputnik Елизавета Микулина/Sputnik

Причиной стала несговорчивость Иофана: он предполагал построить высотку прямо над обрывом Ленинских гор – чтобы огромная парадная лестница соединяла здание и набережную Москвы-реки. По его задумке, это бы еще больше подчеркнуло грандиозность строения. Ради этого Иофан был готов пойти на риски, связанные со сложным грунтом на кромке холма. Сдвигать проект он отказывался.

Лев Руднев оказался более уступчивым и перенес строительство на 800 метров вглубь.

Чем примечательно

Здание МГУ стало «испытательным полигоном» для целого ряда новых технологий. Именно они сделали возможным появление здания такой грандиозной высоты в условиях проблемного грунта. Создатель этих технологий Николай Никитин затем спроектировал другую московскую достопримечательность – Останкинскую телебашню, высотой 540 метров.

Вид на МГУ и Воробьевы горы Георгий Джеджея/TASS Георгий Джеджея/TASS

Но среди нетривиальных архитектурных задач была и еще одна: нужно было в одном здании создать по сути небольшой город для десяти тысяч человек. Комплекс МГУ стал первым советским кампусом. На его территории была вся необходимая студенту инфраструктура – общежития, библиотеки, почта, магазин, столовая, бассейн, телеграф и другое. При желании, студенты могли вообще не покидать кампус до конца учебного года.

Высота со шпилем - 235 метров Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Надо отметить, что планов разместить в высотке общежития, изначально не было. Но еще на стадии проектирования стало понятно, что для многих факультетов, связанных с точными науками, высотка малопригодна. Химическому факультету требовалась отдельная вентиляция и канализация, физическому – малоэтажное здание с хорошим фундаментов для точных измерений и т.д. В итоге большое здание было просто нечем полностью занять. Тогда оставшиеся помещения отвели под музеи, общежития и преподавательские квартиры. Необходимость присутствия там общежитий обосновали намерением сделать учебу и повседневную жизнь студентов неразделимой.

Как туда попасть сегодня

Лекторий ГЗ Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

В здании строгий пропускной режим, но провести туда могут знакомые студенты или преподаватели МГУ, оформив вам пропуск приглашенного гостя. Комнаты общежития здесь крошечные, в некоторых по-прежнему сохранилась оригинальная мебель тех времен – секретеры и столы, а из части окон открывается потрясающий вид на Москву.

Еще один способ – сходить на экскурсию в музей землеведения МГУ. В нем, например, представлена уникальная коллекция минералов и метеоритов.

Памятник ученому Николаю Жуковскому Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

В конце концов на высотку можно всем желающим полюбоваться снаружи. Ее огромная и ухоженная территория, как правило, безлюдна и открыта для всех. Там можно погулять или покататься на велосипедах вокруг.

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