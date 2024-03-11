Как сталинская высотка появилась в столице Польши?

Жители Варшавы называют этот небоскреб одним из символов города. До 2021 года 237-метровый Дворец культуры и науки был самым высоким зданием в стране.

Идея строительства принадлежала лично Иосифу Сталину. Впервые она была озвучена в 1951 году. После Второй мировой войны Польская Народная Республика была союзником Советского Союза. Москва принимала в том числе активное участие в восстановлении разрушенной Варшавы — отсюда и решение подарить монументальное здание, обладающее к тому же важным идеологическим значением. Проект разработал Лев Руднев, один из соавторов главного корпуса Московского государственного университета на Воробьевых горах. Варшавский дворец больше всего напоминает именно эту сталинскую высотку.

Соглашение между Польшей и СССР о строительстве «подарка» подписали 5 апреля 1952 года, работы по возведению начались уже 1 мая. В Варшаву прибыли 3,5 тыс. советских рабочих, которых поселили в специально отстроенном районе города. Помимо них, на строительстве были заняты 4 тыс. поляков. Все расходы на стройматериалы оплачивал СССР. К примеру, фасад облицован керамической плиткой, сделанной по спецзаказу на уральском заводе. Ход работ контролировали советские инженеры. Несмотря на то, что высотка спроектирована по канонам сталинского ампира, отдельные элементы отсылают к памятникам польской архитектуры — например, верх башенки с часами напоминает башню ратуши в Кракове.

Общественное достояние Общественное достояние

Незадолго до официального открытия в здании побывали генсек СССР Никита Хрущев, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди. Торжественная церемония открытия дворца прошла 22 июля 1955 года.

В здании 46 этажей, включая два подземных. Внутри имеется 3288 помещений. Некогда во дворце работали центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма. Сейчас здесь размещаются несколько музеев, театров и образовательных учреждений; работают кинозал и бассейн, а также конгресс-зал почти на 3 тыс мест. На уровне 114 м над землей, на 30-м этаже, есть смотровая площадка. В феврале 2007 года Дворец культуры и науки внесли в реестр архитектурных памятников. Это единственный сохранившийся образец социалистической архитектуры в польской столице.

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