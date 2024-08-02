11 шедевров советской архитектуры за рубежом (ФОТО)

1. Посольство СССР в Гаване

Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

Комплекс зданий для посольства Советского Союза на Кубе разработали архитекторы Александр Рочегов, руководитель проекта гостиницы «Ленинградская» в Москве, и Мария Энгельке, автор декора станции метро «Арбатская». Центром стала белоснежная башня, которая возвышается над одной из главных магистралей города. Сейчас в здании находится дипмиссия РФ на Кубе.

2. Дворец культуры и науки в Варшаве

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Над проектом для польской столицы в середине 1950-х годов работал автор главного здания МГУ им. Ломоносова, одной из знаменитых сталинских высоток, Лев Руднев. Хотя сходство между этими строениями очевидное, классической сталинской высотке архитектор добавил элементы известных польских зданий, в том числе краковских Суконных рядов и ратуши. Вместе со шпилем высота составляет 237 метров. Сейчас здесь располагаются музеи, театры, конгресс-центр и другие учреждения.

3. Музей Ленина в Ташкенте

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В 1960-1970 годах архитектор Евгений Розанов разрабатывал проект застройки центра столицы Узбекистана. В том числе – здание Музея Ленина. Неправильный куб облицован ажурными мраморными решетками-панджарами. Это и напоминание о национальных традициях, и эффектное решение для защиты от яркого солнца. Сейчас в здании работает Музей истории Узбекистана, старейший в стране.

4. Министерство дорог в Тбилиси

Tinalomidze7 (CC BY-SA 4.0) Tinalomidze7 (CC BY-SA 4.0)

Здание, состоящее из пересекающихся огромных бетонных балок-этажей - как будто потерявшийся во времени проект авангардиста Эль Лисицкого. Его построили в 1975 году по проекту Георгия Чахавы и Зураба Джалагхании для Министерства автомобильных дорог Грузии.

5. Станция метро «Еритасардакан» в Ереване

Асатур Есаянц/Sputnik Асатур Есаянц/Sputnik

Наземный вестибюль станции «Еритасардакан» открылся в 1981 году и сразу стал одной из достопримечательностей города. Он выполнен в виде наклонной железобетонной башни или огромного фонаря, который опирается на «крылья» вестибюля. Благодаря такой конструкции пассажиры, которые поднимаются на эскалаторе, буквально едут из недр земли к свету.

6. Дом советско-китайской дружбы в Шанхае

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Беглого взгляда на здание со шпилем достаточно, чтобы увидеть в нем знакомый силуэт главного павильона ВДНХ. Выставочный комплекс возвели меньше чем за год на месте «Сада любви» в центре города. До конца 1980-х Дом советско-китайской дружбы оставался самой высокой постройкой в Шанхае, а сверкающая красная звезда на шпиле была видна из любой точки.

7. Гелиокомплекс «Солнце» в Ташкенте

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Это гелиокомплекс с Большой солнечной печью, которая позволяет получать сплавы и металлы высокого качества, и гелиоконцентратором, который фокусирует солнечные лучи. Его построили для исследований высокотемпературных солнечных технологий, которыми в 1970-е годы занимался узбекский ученый Садык Азимов. Проект, над которым работала группа архитекторов под руководством Виктора Захарова, был довольно сложным. Выбирали максимально солнечное место – здесь не меньше 270 солнечных дней в году. А из-за высокой сейсмической активности комплекс было решено строить на едином скальном массиве.

8. Выставочный центр в Пекине

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Огромный выставочный комплекс с центральным зданием со шпилем и красной звездой в начале 1950-х разработал архитектор Виктор Андреев. Комплекс считается одним из ключевых проектов, созданных после образования КНР. Советский выставочный центр (так он тогда назвался) торжественно открывал премьер-министр Чжоу Эньлай. Между колоннами размещались гербы советских республик, а внутри демонстрировали достижения советской промышленности.

9. Дом правительства в Улан-Баторе

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В середине 1950-х столица Монголии активно застраивалась. Центром города стала площадь Сухэ-Батора – когда-то на этом месте располагался монастырь Их-Хурэ. Именно здесь возвели главные административные здания. В том числе – здание правительства, построенное по проекту советских архитекторов.

10. Посольство России в Хельсинки

Общественное достояние Общественное достояние

Как и здания советских дипмиссий в Румынии и ГДР, посольство СССР в Финляндии строили по проекту архитектора Анатолия Стрижевского. Здание в стиле сталинского ампира облицовано гранитом и украшено советским гербом.

11. Музейный комплекс Сулайман в городе Ош

Табылды Кадырбеков/Sputnik Табылды Кадырбеков/Sputnik

Здание с зарешеченной аркой внутри горы Сулайман-Тоо построили в 1978 году. Это место считается священным для мусульман: на вершине горы молился пророк Сулейман. Отсюда и название, которое переводится как «трон Сулеймана». Первоначально здесь хотели устроить видовой ресторан, но в итоге в здании в стиле советского модернизма разместился историко-краеведческий музей.

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