10 самых красивых готических построек в России (ФОТО)

Оказывается, в стране деревянных церквей и теремов есть более двух тысяч зданий, построенных, казалось бы, в чуждом европейском стиле готики. И они пришлись по душе жителям России.

1. Кафедральный собор в Калининграде

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Именно в Калининградской области, которая некогда была территорией Пруссии, сохранились церкви «настоящей» средневековой готики, а не более поздних неоготических стилизаций. Кёнигсбергский собор, открывший свои двери в 1380 году – один из самых известных и ярких таких построек.

2. Большой Царицынский дворец в Москве

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Дворцовый ансамбль для императрицы-немки Екатерины II строил в конце XVIII века придворный архитектор Василий Баженов в «готическом вкусе», как она сама пожелала. Правда, строительство по разным причинам затянулось и не было завершено. В конце XX-начале XXI века дворец отреставрировали под выставочный комплекс.

3. Чесменская церковь в Санкт-Петербурге

A. Savin, WikiCommons A. Savin, WikiCommons

Появлением этой готической постройки недалеко от Царского Села мы тоже обязаны Екатерине II. Императрица велела построить капеллу в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в 1770 году.

4. Готическая капелла в Петергофе

KalabiYau (CC BY-SA 3.0) KalabiYau (CC BY-SA 3.0)

В 1830-х внук Екатерины II и большой любитель всего немецкого (и женатый на немке), Николай I, велел построить домовую церковь в петергофском парке «Александрия». Храм напоминает готический собор в миниатюре и освящен в честь святого Александра Невского.

5. Владимирская церковь в Быково, Московская область

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Этот храм больше напоминает замок с заставки Диснея. А построил его на территории своей усадьбы в 1780-х годах сенатор Михаил Измайлов. Предположительно архитектором выступил знаменитый Василий Баженов.



6. Дворец Ольденбургских Воронежской области

Darya Apasova (CC BY-SA 4.0) Darya Apasova (CC BY-SA 4.0)

Усадебный дом в поселке Рамонь князья Ольденбургские немецкого происхождения построили в неоготическом «староанглийском» стиле в 1880-х годах. Этот замок теперь одна из главных достопримечательностей вблизи Воронежа.

7. Никольский собор Можайского кремля

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Храм построен в начале XIX века в древнем кремле подмосковного Можайска. Архитектор Алексей Бакарев столь удачно совместил русское храмовое строение с готическими декоративных элементов, что ему поручили перестроить в готическом стиле и Никольскую башню Московского Кремля.

8. Спасская и Никольская башни Московского Кремля

Milan Nykodym; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Milan Nykodym; Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Все кремлевские башни были построены итальянскими архитекторами в конце XV века, но потом некоторые из них претерпели значительные изменения. Например, в 1620-х годах английский архитектор Христофор Галовей надстроил над Спасской башней многоярусный готический верх, устремленный ввысь. А Никольская башня в начале XIX века и вовсе была капитально перестроена в стиле готике швейцарцем Луиджи Руска и Алексеем Бакаревым.

9. Собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

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Кафедральный собор римско-католической архиепархии в Москве был построен в начале XX века в стиле неоготики. В советское время служил и общежитием, и складом. А теперь в нем вновь идут службы, и это самый большой католический собор России.

10. Храм Преображения Господня в Красноярске

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Готика добралась и до Сибири. Католический костел на тысячу человек с органом был построен на народные средства к 1911 году. До этого на месте храма уже была деревянная католическая церковь. В советское время здание с прекрасной акустикой использовали как студию звукозаписи и радиокомитет.

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