10 самых красивых готических построек в России (ФОТО)

Именно в Калининградской области, которая некогда была территорией Пруссии, сохранились церкви «настоящей» средневековой готики, а не более поздних неоготических стилизаций. Кёнигсбергский собор, открывший свои двери в 1380 году – один из самых известных и ярких таких построек.
Дворцовый ансамбль для императрицы-немки Екатерины II строил в конце XVIII века придворный архитектор Василий Баженов в «готическом вкусе», как она сама пожелала. Правда, строительство по разным причинам затянулось и не было завершено. В конце XX-начале XXI века дворец отреставрировали под выставочный комплекс.
Появлением этой готической постройки недалеко от Царского Села мы тоже обязаны Екатерине II. Императрица велела построить капеллу в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в 1770 году.
В 1830-х внук Екатерины II и большой любитель всего немецкого (и женатый на немке), Николай I, велел построить домовую церковь в петергофском парке «Александрия». Храм напоминает готический собор в миниатюре и освящен в честь святого Александра Невского.
Этот храм больше напоминает замок с заставки Диснея. А построил его на территории своей усадьбы в 1780-х годах сенатор Михаил Измайлов. Предположительно архитектором выступил знаменитый Василий Баженов.
Усадебный дом в поселке Рамонь князья Ольденбургские немецкого происхождения построили в неоготическом «староанглийском» стиле в 1880-х годах. Этот замок теперь одна из главных достопримечательностей вблизи Воронежа.
Храм построен в начале XIX века в древнем кремле подмосковного Можайска. Архитектор Алексей Бакарев столь удачно совместил русское храмовое строение с готическими декоративных элементов, что ему поручили перестроить в готическом стиле и Никольскую башню Московского Кремля.
Все кремлевские башни были построены итальянскими архитекторами в конце XV века, но потом некоторые из них претерпели значительные изменения. Например, в 1620-х годах английский архитектор Христофор Галовей надстроил над Спасской башней многоярусный готический верх, устремленный ввысь. А Никольская башня в начале XIX века и вовсе была капитально перестроена в стиле готике швейцарцем Луиджи Руска и Алексеем Бакаревым.
Кафедральный собор римско-католической архиепархии в Москве был построен в начале XX века в стиле неоготики. В советское время служил и общежитием, и складом. А теперь в нем вновь идут службы, и это самый большой католический собор России.
Готика добралась и до Сибири. Католический костел на тысячу человек с органом был построен на народные средства к 1911 году. До этого на месте храма уже была деревянная католическая церковь. В советское время здание с прекрасной акустикой использовали как студию звукозаписи и радиокомитет.
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