10 знаковых объектов советской архитектуры в Санкт-Петербурге

В период военного коммунизма в Петрограде ничего не строили, а деревянные дома разбирали на дрова. С новой экономической политикой начались восстановление обветшавших зданий и реализация первых архитектурных проектов.

Ленинградский авангард (1920-е – середина 1930-х)

Дух эпохи диктовал архитектуре функциональность и аскетизм, сбалансированность конструкции и формы. На периферии города развернулось сооружение промышленных объектов и новых жилых массивов для рабочих, домов культуры для трудящихся, стадионов, школ, бань и фабрик-кухонь.

Силовая станция трикотажной фабрики «Красное знамя» (1926–1937)

Пионерская улица, 53

Автор проекта – Эрих Мендельсон

Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0) Nikolay Bulykin (CC BY-SA 4.0)

В 1925 году Ленинградский трест текстильного производства заказал проект нового комплекса фабрики немецкому архитектору Эриху Мендельсону, авторитетному специалисту по промышленному строительству, члену архитектурной секции Общества друзей Новой России. Комплекс, под который выделили целый квартал, включал силовую станцию, заводоуправление, три цеха и производственные корпуса.

В ходе строительства проект сильно исказили и упростили. Возмущенный Мендельсон отказался от авторского надзора за проектом, а затем и от авторства. Из всего комплекса только здание силовой станции в точности соответствовало замыслу немецкого архитектора. Оно быстро снискало звание символа советской индустриализации и повлияло на ленинградскую архитектуру конца 1920-х – начала 1930-х.

Yulia Khakimova Yulia Khakimova

Фасад здания отреставрирован, но внутри только голые стены. Попасть внутрь можно только в составе экскурсий.

Круглая баня (1927–1930)

Площадь Мужества

Автор – архитектор Александр Никольский

Красный (CC BY-SA 4.0) Красный (CC BY-SA 4.0)

Здание действующей бани представляет собой широкий приземистый цилиндр. Архитектор планировал укрыть внутренней круглый двор высоким стеклянным куполом, похожим на мыльный пузырь. На крыше цилиндра он хотел сделать площадку для принятия солнечных ванн. Но установить купол не получилось. Зато бассейн работает под открытым небом в любое время года.

Левашовский хлебозавод (1931–1933)

Барочная улица, 4

Автор – инженер Георгий Марсаков

Группа RBI Группа RBI

Согласно замыслу Георгия Марсакова, структура здания образует единое целое с технологией производства. Инженер разработал оригинальную технологию индустриального хлебопечения – вертикально-кольцевой цикл приготовления хлеба.

Группа RBI Группа RBI

Процесс производства организован по круговой автоматизированной линии сверху вниз, в центре установлена круглая печь. Хлебозавод проработал почти 80 лет, до 2012 года. Сейчас в нем расположены офис и культурный центр.

Московский райсовет (1931–1935)

Московский проспект, 129

Архитекторы – Игорь Фомин, Валентин Даугуль, Борис Серебровский

Andris Malygin (CC BY 3.0) Andris Malygin (CC BY 3.0)

Доминирующую часть здания архитекторы спроектировали в форме массивного пятиэтажного цилиндра. Внутри него – круговые галереи на каждом этаже вместо привычных коридоров. Центральный холл представляет собой атриум, оформленный в стиле ар-деко. Сегодня внутри расположено отделение «Почты России».)

Yulia Khakimova Yulia Khakimova

Сталинский неоклассицизм

В конце 1920-х годов в СССР началась индустриализация, ввели первый пятилетний план развития народного хозяйства. На этом фоне в архитектуре произошел крутой поворот к освоению классического наследия. Идеология потребовала монументального и представительного стиля. Авангард стал политическим изгоем. На зданиях стали появляться барельефы и колонны, портики, руст и скульптуры.

Дом Советов (1936–1941)

Московский проспект, 212

Архитектор – Ной Троцкий

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

В генплан Ленинграда 1935 года вписали новый общегородской центр. На юге города спроектировали грандиозную площадь для демонстраций, митингов и парадов, а также здание для городских и областных органов советской и партийной власти – Дом Советов. Впрочем, идею перенести центр на юг вскоре отвергли, размеры площади сократили, а грандиозное здание передали закрытым организациям.

Жилой дом военморов, сотрудников Народного комиссариата Военно-морского флота (1938–1940)

Петровская набережная, 8

Архитекторы – Евгений Левинсон и Игорь Фомин

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Изначально на месте дома хотели построить гостиницу «Интурист» в духе конструктивизма. Но потом проект переделали. Вместо гостиницы построили жилой дом, в котором частично осталась коридорная планировка.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Фасад здания, обращенный к Неве, украшен пилонами, стилизованными рельефами с морской символикой и скульптурной группой – фигурами моряка и кораблестроителя.

Станции метрополитена первой очереди (1955)

Строительство метро в Ленинграде прервала Вторая мировая война, первую очередь сдали только в 1955 году. Единственная ветка вела из центра, с Невского проспекта, на юг и объединяла станции:

«Площадь Восстания»

«Владимирская»

«Технологический институт»

«Балтийская»

«Нарвская»

«Кировский завод»

«Автово»

Общественное достояние Общественное достояние

Архитектура станций выполнена в парадно-монументальных, классицистических формах. Павильон «Площади Восстания», открытый на месте взорванной Знаменской церкви, выделяется широкой ротондой с колоннадой, увенчанной шпилем.

Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

Павильон «Кировского завода» окружен 44 колоннами. Историки архитектуры сравнивают его с мемориалом Авраама Линкольна в Вашингтоне.

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Перронные залы – подземные «дворцы» – облицованы мрамором и гранитом, украшены мозаичными панно, колоннами, медальонами, люстрами. Самым ярким стал зал станции «Автово», его визитная карточка – ряды колонн, облицованных рельефным стеклом.

Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Модернизм (1955–1991)

Третий этап в истории советской архитектуры начался с отказа от архитектурных излишеств в 1955 году. В символическом плане он входил в стратегию десталинизации и означал разрыв с предыдущей эпохой. В СССР де-факто пришел послевоенный модернизм. Специалистов стали отправлять в командировки, в том числе в капиталистические страны, для изучения зарубежного опыта. В отраслевые библиотеки стали поступать иностранные журналы. В стране издавали тексты западных мэтров архитектуры.

Аэропорт Пулково (1966–1973)

Пулковское шоссе, 41а

Архитекторы – Александр Жук, Жан Вержбицкий, Генрих Вланин

Legion Media Legion Media

Ленинградский аэровокзал не похож на московские аэропорты 1960-х, нет у него и западных аналогов. Критики видели в нем аллюзию на силуэт города – низкий, ровный, с высотными акцентами. Над крышей возвышаются пять световых фонарей, прозванных в народе «пять стаканов». Функциональное устройство здания было передовым: впервые в СССР разделили потоки прибывающих и убывающих пассажиров. Аэровокзал оснастили траволаторами – большой редкостью для того времени.

Сегодня здание выполняет функцию зала ожидания для пассажиров внутренних рейсов.

Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (1973–1987)

Тихорецкий проспект, 21

Архитекторы – Станислав Савин, Борис Артюшин

Красный (CC BY-SA 4.0) Красный (CC BY-SA 4.0)

Семидесятисемиметровая башня института – самое популярное сооружение советского модернизма в городе. Публикаций в печати про нее не было, так как институт числился стратегическим объектом. Здание занимало конструкторское бюро, которое разрабатывало системы мягкой посадки космических кораблей.

Морской вокзал (1977–1983)

Площадь Морской Славы

Архитекторы – Виталий Сохин, Леонид Калягин

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Здание Морского вокзала должно было стать доминантой морского фасада Ленинграда. Его украшением и главной идеей стали алюминиевые панели, напоминающие паруса. Башенку венчает шпиль со сферой и корабликом – аллюзией на кораблик на шпиле Адмиралтейства.

Professor Caretaker (CC BY-SA 4.0) Professor Caretaker (CC BY-SA 4.0)

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