10 шедевров советской архитектуры в Москве (ФОТО)

1. Шуховская башня

Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Свои гиперболоидные сетчатые конструкции инженер Владимир Шухов запатентовал еще в царское время и демонстрировал на всероссийских выставках. Первая башня была построена в 1896 году. Самая же известная – та самая 160-метровая "Шуховская башня" на Шаболовке – в 1919-1922 годах. Ее возвели для установки передатчиков для радио-, а потом и телевещания. Проект утвердил лично Владимир Ленин.

2. Мавзолей Ленина

Lana.Banana (CC BY-SA 4.0) Lana.Banana (CC BY-SA 4.0)

Первый деревянный мавзолей возвели у стен Московского Кремля в 1924 году – сразу после кончины Владимира Ленина. После этого был объявлен конкурс на проект постоянной усыпальницы вождя революции. Из более чем ста заявок победил эскиз известного архитектора Алексея Щусева. Его гранитный мавзолей был завершен к 1930 году. Ступенчатый памятник, по словам автора, символизировал, что дело Ленина живет. Теперь Мавзолей – безусловно, одна из главных достопримечательностей Красной Площади и главная трибуна России.

3. Дом Наркомфина

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Советская власть дала импульс новой архитектуре авангарда, которая провозглашала отказ от украшательств и курс на функционализм. Отличительной особенностью стиля конструктивизм, например, были конструкции из стекла и бетона, панорамное остекление, которое тянулось порой по всему периметру здания. Одним из ярких памятников тех времен стал жилой дом для работников Народного комиссариата (министерства) финансов СССР на Новинском бульваре, построенный в 1928-30 годах. Проект советских архитекторов Моисея Гинзбурга, Игнатия Милиниса и Сергея Прохорова предполагал утопическую идею обобществления быта, общих коридоров и квартир-ячеек. Однако на поток проект не был поставлен.

4. Московский Планетарий

Артур Новосильцев/Агентство "Москва" Артур Новосильцев/Агентство "Москва"

Первый в стране (и до сих пор один из самых больших в мире) планетариев появился в Москве уже в конце 1920-х. Советская власть была серьезно настроена к новым открытиям и достижениям. И хоть до полета Гагарина было еще несколько десятилетий, увлечение астрономией было повсеместным и понаблюдать за звездами хотели многие. Здание было построено по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского. В общем доступе в планетарии есть мощный телескоп, а под сводом купола диаметром 27 метров расположен зрительный зал – своеобразный научный оптический театр.

5. Московское метро

Станция Динамо Агентство "Москва" Агентство "Москва"

В советское время был выстроен целый подземный город с уникальной архитектурой и декором. Первая линия из 13 станций была открыта в 1935 году. Многие станции напоминают роскошные дворцы, спроектированные лучшими архитекторами своего времени – с лепниной, скульптурами, мозаиками и оригинальными светильниками.

Комсомольская Getty Images Getty Images

Наземные входные павильоны по всему городу также являются памятниками архитектуры. Так, вход на станцию “Арбатская” напоминает звезду, павильон “Комсомольской” станции с колоннадой венчает купол со шпилем, а вход в метро “Динамо”декорирован статуями спортсменов.

6. Российская государственная библиотека (Библиотека имени Ленина)

Getty Images Getty Images

До строительства нового здания главная библиотека страны ютилась в одном лишь особняке – необарочном Доме Пашкова прямо напротив Кремля. В 1928 году началось масштабное строительство по проекту Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко. Основное книгохранилище было завершено к концу 1930-х, а весь библиотечный комплекс с перерывом на время войны, строился до конца 1950-х годов. Здание выдержано в стиле постконструктивизм – советском варианте ар-деко. В декоре присутствуют характерные для сталинской архитектуры элементы – колонны, пилястры, украшения в виде гербов, барельефов и скульптур.

7. Театр Российской Армии

Legion Media Legion Media

Театр при Красной армии был организован в начале 1930 года. Труппа ставила драматические спектакли на патриотические и военные темы, проводила концерты с песнями и плясками, а также выезжала на гастроли по воинским частям. В 1940 году для театра было построено внушительное здание в форме пятиконечной звезды. Проект Каро Алабяна и Василия Симбирцева обладает характерными особенностями сталинской архитектуры, тяготеющий к классике: например, колонны в античном стиле, расположенные по периметру и на верхней части здания, а также огромные потолочные мозаики внутри.

8. Государственный Кремлевский дворец

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Сразу после революции большевики заняли Кремль и сделали его официальной резиденцией советского правительства. Новая власть бесцеремонно хозяйничала в старинной крепости и уничтожила несколько памятников архитектуры и церквей. Новое здание в Кремле было построено специально для общих съездов партии и открылось в 1961 году XXII съездом КПСС, где был провозглашен курс на борьбу с культом личности Сталина.

Здание дворца съездов – памятник советскому модернизму и оттепели. Никита Хрущев инициировал строительство, провозгласив отказ от "излишеств" в декоре и проектировании зданий, переход к строгости, брутализму форм. Руководил строительством главный архитектор Москвы Михаил Посохин. Чтобы более или менее гармонично вписать здание в ансамбль Кремля, пришлось углубить нижний этаж и вестибюль под землю.

9. Дом авиаторов

Николай Галкин/ТАСС Николай Галкин/ТАСС

После смерти Сталина основной задачей советского руководства было справиться с жилищной проблемой – тогда и начали массово строить типовые жилые дома-хрущевки. А в 1970-х, когда в стране появилось больше денег и возможностей, властям захотелось вновь показать мощь советской страны. Так появились монолитные здания из бетона без какого-либо декора, они впечатляли своими колоссальными размерами и нестандартными формами. Например, это 13-этажное здание по проекту архитектора Андрея Меерсона построено в 1978 году. Планировалось поселить туда иностранных гостей Олимпиады-80 – и впечатлить их. Но в итоге получился жилой дом для работников авиационного завода.

В народе его называют не иначе как “Дом на ножках”. Первый этаж в нем поднят на уровень четвертого. Помимо практических смыслов – защиты от холода и влаги, был еще и символический – дом словно парил над землей, а 40 опор-ножек выглядят как подпорки космического корабля.

10. Сталинские высотки

Главное здание Московского государственного университета Getty Images Getty Images

После войны советской архитектуре был свойственен стиль триумфа. Победившая фашизм страна строила здания в стиле, названном сегодня "сталинским ампиром". Построить в Москве небоскребы задумал лично Сталин, и все они были заложены в год празднования 800-летия столицы в 1947 году. Достроены были в разное время, некоторые уже после смерти вождя. В этих зданиях расположились Московский университет, МИД, гостиницы и жилые дома. Все они были спроектированы разными архитекторами, но имели схожий внешний вид, характерной чертой которого были устремленные ввысь шпили и выдающаяся центральная часть. Сегодня высотки - одна из главных достопримечательностей Москвы.

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