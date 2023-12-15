Что осталось от первого храма Христа Спасителя в Москве (ФОТО)

5 декабря 1931 года в домах в окрестностях Волхонки и Пречистенки задрожали стекла. Это взрывали кафедральный храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить исполинский Дворец Советов. Иконы, реликвии, великолепное убранство - почти все было безвозвратно утрачено. Но кое-что сохранилось и до наших дней.

1. Мраморные горельефы

Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

По фасаду храма расположены 48 горельефов на тему библейской, а также русской истории и изображения святых, чьи дни памяти приходились на сражения Отечественной войны 1812 года.

Интересно, что сюжеты выбирал сам Святитель Филарет, а выполнил большую часть горельефов скульптор Александр Логановский.

Оригинальные композиции - несколько сюжетов и отдельных фрагментов уже много лет находятся в Донском монастыре в Москве. Там в советское время работал Музей архитектуры.

2. Таблички с именами героев войны 1812 года

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

В нижней галерее храма, как и сейчас, располагались доски с именами героев войны 1812 года.

В советское время их использовали прозаично: для отсыпки дорожек в Парке Горького и отделки здания Института органической химии Академии наук. Остаток, перевернув вверх ногами, пустили на строительство ступенек в Третьяковской галерее.

В музее об этом узнали лишь в 1990-х, когда началась реставрация. Уцелевшие таблички находятся в Музее храма.

3. Икона «Спас Нерукотворный»

Общественное достояние Общественное достояние

Единственный образ, сохранившийся от прежнего храма, - это икона «Спас Нерукотворный» художника Евграфа Сорокина.

Спасло чудо: последний настоятель храма Христа Спасителя Александр Введенский успел вынести образ и спрятать дома.

Уже в наше время его вернули и расположили в Спасо-Преображенской церкви, которая находится на нижнем уровне комплекса современного храма Христа Спасителя.

4. Колокол

Бутсенин (CC BY-SA) Бутсенин (CC BY-SA)

Главный колокол храма считался третьим по весу в Москве. Этот 26-тонный красавец был утрачен. В борьбе с религиозным символами колокола сбрасывали с колоколен, разбивали, отправляли на переплавку.

Сегодня от великолепного ансамбля остался лишь один, весом 850 кг - он находится на колокольне Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде.

5. Картины и фрески

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В росписи храма Христа Спасителя участвовали почти сорок художников. В их числе был и мастер античных сюжетов Генрих Семирадский. Он создал росписи о житии Святого Александра Невского и несколько евангельских сюжетов – «Крещение», «Въезд Христа в Иерусалим» и «Тайная вечеря».

От последней, вызывавшей всеобщее восхищение, сохранились лишь фрагменты, которые сейчас хранятся в Музее храма. Можно лишь представить ее великолепие: если об образе Александра Невского говорили, что он получился похожим на римского императора, то о «Тайной вечере» художник Илья Репин писал, что это лучшее, что есть в храме.

Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Василий Суриков выполнил в храме четыре фрески, из которых сохранилась лишь одна - на сюжет о Четвертом Вселенском соборе, на котором утвердили догмат о соединении человеческого и божественного начал в Христе.

Удивительно, но много лет она не покидала Москвы - находилась сначала в Историческом музее, затем в Антирелигиозном, и только после войны перебралась в Ленинград, в Музей истории религии. Существуют и первоначальные эскизы фресок - они находятся в фондах Русского музея.

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В алтаре храма Христа Спасителя располагались огромные полотна Василия Верещагина: «Се человек», «Несение Креста», «Моление о чаше», «Снятие с Креста», «Распятие» и «Положение во гроб». Уже в наше время они нашлись в Казанском соборе Петербурга, в котором размещался Музей истории религии и атеизма. Намотанные на валы, картины стояли там много лет. После реставрации их вернули на свои исторические места.

6. Трон Патриарха Тихона

Московская патриархия Московская патриархия

В главном алтаре современного храма находится еще одна уцелевшая святыня - трон Патриарха Тихона. Его успели вынести перед взрывом и переправить в Ленинград, где он хранился в Александро-Невской лавре. В 2000 году трон вернулся в Москву.

7. Закладная доска, хоругви

Общественное достояние Общественное достояние

После того, как решение уничтожить храм было принято большевиками, спецкомиссия сформировала список подлежащего сохранению. Некоторые предметы переместили в музеи – например, росписи и картины, церковную утварь.

Сохранились фрагменты хоругвей, которые оказались в Казанском соборе Петербурга - по ним воссоздали знамена современные. Некоторые предметы не смог уничтожить даже мощный взрыв - в их числе оказалась мемориальная закладная доска 1839 года.

8. Мраморная облицовка

Николай Галкин/TASS Николай Галкин/TASS

Все, что могло еще принести пользу, использовали в строительстве: так, мраморные плиты, которыми был облицован храм, использовали в том числе в строительстве станций метро - «Кропоткинской» и «Охотного ряда».

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