10 захватывающих дух достопримечательностей, созданных в XXI веке

1. Парк «Зарядье» в Москве

Парк «Зарядье» Парк «Зарядье»

Огромный квартал под боком у Кремля долгое время пустовал, огороженный строительным забором. В советское время здесь была огромная гостиница «Россия», потом ее снесли и объявили конкурс на проект парка. Победившее американское бюро Diller Scofidio + Renfro возвело его к 850-летию Москвы в 2017 году.

sankai/Getty Images sankai/Getty Images

Парк разделен на природные и климатические зоны, которые есть в России: каждую имитируют с помощью ландшафтного дизайна и растений. Здесь есть и хвойные леса, и тундра с мхами и лишайниками, луга, степи и березовые рощи. Есть подземный музей, ледяная пещера, концертные залы – закрытый и открытый под стеклянным куполом. А главной фишкой стал буквально парящий над Москвой-рекой мост.

2. «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге

Антон Галахов (CC BY-SA 4.0) Антон Галахов (CC BY-SA 4.0)

До недавнего времени самым высоким зданием Санкт-Петербурга был Петропавловский собор, одно из первых заложенных в городе зданий – его высота со шпилем составляет 122,5 м. Но в 2018-м у него здесь появился мощный конкурент – 462-метровая башня «Лахта-центра». Теперь это самое высокое здание России и Европы и самый северный в мире небоскреб! Проект разработало британское архитектурное бюро RMJM.

3. Мечеть Кул-Шариф в Казани

benedek/Getty Images benedek/Getty Images

Мечеть была торжественно открыта в 2005 году – к 1000-летию Казани. Ее строительство – дань истории и культуре Татарстана. Когда-то в центре Казани была историческая мечеть, но в 1552 году войска Ивана Грозного взяли город и разрушили мечеть. Погибло много оборонявшихся, в том числе имам Кул Шариф. В его честь и назвали новую мечеть. Внутреннее убранство оформлено гранитом и мрамором, витражами и лепниной с обилием позолоты и отсылает к образу Казанской шапки – царственного венца Ивана Грозного, изготовленного после покорения им Казани.

4. Золотой и Русский мосты во Владивостоке

Золотой мост saiko3p/Getty Images saiko3p/Getty Images

При советской власти Владивосток долгое время был закрытым военным городом-портом. После развала СССР туда стали пускать всех, в том числе и иностранных гостей. Апогеем открытости стал 2012 год, когда на Русском острове в километре от Владивостока прошел саммит АТЭС.

Русский мост Дмитрий Сахаров/Getty Images Дмитрий Сахаров/Getty Images

Именно к этому событию были построены эпичный вантовый Русский мост, соединяющий город с островом, и мост через бухту Золотой Рог. Оба теперь стали визитными карточками города, а Русский мост попал даже на 2000-рублевую купюру.

5. Дворец Хамбо-ламы Итигэлова в Бурятии

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Иволгинский монастырь-дацан в Республике Бурятия – один из центров буддизма в России. Он был основан в 1945 году, когда после многих лет борьбы с религией советская власть пошла на послабления. Постепенно он обрастал храмами и ритуальными сооружениями. В 2002 году в дацане появилась важная реликвия – нетленное тело ламы Даши-Доржо Итигэлова, который сел медитировать в позе лотоса в 1927 году и, согласно буддийскому учению, ушел в нирвану. В позе лотоса его тело пребывает и по сей день, и в 2008 году в дацане для него построили отдельный священный дом – дворец Хамбо-ламы Итигэлова.

6. Олимпийский парк в Сочи

muhorin/Getty Images muhorin/Getty Images

В 2014 году произошло уникальное событие – зимняя Олимпиада в субтропиках. В горной Красной Поляне была построена уникальная горнолыжная инфраструктура, и через горы была даже протянута новая дорога, настоящее чудо инженерной мысли. У моря же был построен Олимпийский парк с несколькими ледовыми аренами и стадионами, а главная фишка его – поющий фонтан. И все это на фоне моря и пальм! В 2018 году стадион «Фишт» также принимал матчи чемпионата мира по футболу, который проходил в России.

7. Храм на Крови в Екатеринбурге

tvorec-xtra/Getty Images tvorec-xtra/Getty Images

После развала СССР в России стали переосмыслять историческое прошлое и ошибки советской власти. Особое внимание уделили памяти убитой семьи императора Николая II. На месте дома Ипатьева в Екатеринбурге, в подвале которого и произошла трагедия, в начале 2000-х построили храм на Крови. Он посвящен не только причисленным к лику святых Николаю и его семье, но и всем святым русской земли. Сегодня этот православный храм в неовизантийском стиле стал одной из главных достопримечательностей города.

8. Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области

Дмитрий Серебряков/TASS Дмитрий Серебряков/TASS

В 2010 году в Калужской области усилиями художника Николая Полисского появился природный парк с объектами ленд-арта, созданными из местных природных материалов. Практически каждый год здесь проходит фестиваль «Архстояние». Именно после него в этом месте появляются все новые и новые архитектурные объекты, которые более можно считать искусством. Про главные объекты парка читайте тут.

9. Ржевский мемориал в Тверской области

Михаил Воскресенский/Sputnik Михаил Воскресенский/Sputnik

В июне 2020 года в Тверской области был открыт мемориал воинам, павшим в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – битвы подо Ржевом (читайте подробнее про нее тут). С октября 1941 года по март 1943 года Красная армия потеряла здесь убитыми, ранеными, пропавшими без вести и попавшими в плен более 1,3 млн человек. Центр мемориала – 25-метровая бронзовая статуя советского солдата, плащ которого «превращается» в стаю журавлей. Это отсылка к одной из самых популярных и проникновенных песен о войне «Журавли» (стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля).

10. «Рыбная деревня» в Калининграде

Екатерина Ветохина/TASS Екатерина Ветохина/TASS

Неподалеку от острова Канта, где располагается одна из главных достопримечательностей города – Кафедральный собор, в 2000-х годах построили целый туристический район. До Второй мировой Калининград был прусским городом Кенигсбергом, поэтому архитектура новой «деревни» выдержана в тональности исторической прусской застройки. А название отражает рыбацкое прошлое жителей этой местности. В «Рыбной деревне» есть гостиницы с необычным дизайном, рыбные рестораны, а также благоустроенная набережная реки Преголи.

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