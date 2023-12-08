Как в советской Москве работало ВЕРТОЛЕТНОЕ такси

В 1960 году в Москве открылся аэровокзал с вертолетным такси. И оно было в несколько раз дешевле обычного!

Пилот первого класса Сергей Семёнычев работает в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России. Как раз напротив этого здания некогда располагался аэровокзал, с которого отправлялись воздушные такси до аэропортов Внуково и Шереметьево. В 1966 году и Сергею довелось воспользоваться этой услугой.

Пассажиры в очереди на вертолет, 1962 Архив Валентина Хухлаева/© Галерея Люмьер/Russia in photo

Как это было?

«Я учился в выпускном классе и думал, куда поступать. Решил попробовать пробиться в учебно-тренировочный отряд при аэропорте Внуково. Для этого надо было туда съездить, узнать, когда приходить с документами. Можно было сесть на троллейбус или трамвай у дома и примерно за полчаса доехать до аэропорта. Тогда в Москве еще не было пробок, как сейчас. Но мне было любопытно, как я вообще перенесу полет, и я решил воспользоваться аэротакси».

Доехав на трамвае до аэровокзала, Сергей Владимирович нашел вертолетную станцию. На самой станции был маленький домик, внутри которого располагалась касса. Билет стоил 2 рубля, а проезд до Внуково на автобусе обошелся бы примерно в половину этой суммы. При этом для детей действовали такие же скидки, как и в остальном общественном транспорте: дети до 12 лет платили половину стоимости, а детей до 5 лет перевозили бесплатно. Рейсы выполняли каждый час на вертолетах Ми-4П и Ми-8П.

«В этом вертолете кабина пилотов расположена наверху, выше пассажирского салона, и я помню, как в потолке открылся люк и второй пилот посмотрел на нас и сказал: “Ну поехали”. Напротив меня сидела бабушка с огромным количеством корзин – с собой разрешалось брать багаж до 20 кг. Корзин было так много, что пришлось подобрать ноги, хотя вертолет был заполнен не полностью. Скорость была небольшая, около 150 км/ч. За 15 минут мы долетели до Внуково, заодно посмотрев Москву с высоты 150 метров. В кабине было очень шумно и ощущалась тряска, но мне все равно понравилось», – рассказывает Сергей.

В кабине вертолета, 1962 Архив Валентина Хухлаева/© Галерея Люмьер/Russia in photo

Дешевле обычного такси

В ценах того времени вертолетное такси было относительно доступно для москвичей, ведь средняя зарплата составляла около 120 рублей в месяц. Обычное такси было намного дороже – проезд до того же аэропорта Внуково из района метро «Динамо» обошелся бы в 5–6 рублей. Несмотря на это, вертолетное такси было не очень популярно. На нем можно было улететь только в два аэропорта, пробок в городе тогда не было, а летать многим было страшновато. Да и специально ехать на метро «Динамо» было не всем по пути. К тому же интервалы между полетами были довольно большие и погода вносила свои коррективы.

Москва. 1964 г. Здание аэропорта Внуково Сергей Преображенский/ТАСС Сергей Преображенский/ТАСС

Почему закрыли вертолетное такси?

В связи с нерентабельностью аэротакси прекратило работу в 1971 году. Вертолеты попробовали приспособить к туристическим прогулкам и для регистрации новобрачных в небе Москвы, но и это не прижилось.

«Вертолеты – дорогущая штука, особенно с точки зрения обслуживания. А полет стоил всего 2 рубля, и кабина заполнялась не полностью. Очевидно аэротакси не окупалось. Летали, я думаю, скорее в охотку, кому просто интересно было, как мне», – делится мнением Сергей.

Аэропорт Шереметьево, 1960 pastvu.com

Москва в те годы начала быстро строиться вверх. В городе появилось много препятствий в виде высотных домов, вышек, антенн и других высоких сооружений. А это влияло на безопасность полетов. Полеты над Москвой запретили, и сейчас над городом иногда летают только вертолеты МЧС и МВД.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене