Что слово "вокзал" значит на самом деле?

Вокзалы в России появились задолго до железных дорог. Это не курьёз, потому что в XVIII веке слово «воксал» (именно в таком написании) означало совсем другое.

Парк и павильоны Vauxhall Gardens в 1754 году

В «Письмах русского путешественника» Николая Карамзина читаем его записи из поездки в Лондон в 1790 году: «…славный английский Воксал, которому напрасно хотят подражать в других землях. Вот прекрасное вечернее гульбище, достойное умного и богатого народа! Оркестр играет по большей части любимые народные песни, поют актеры и актрисы лондонских театров, а слушатели, в знак удовольствия, часто бросают им деньги. [...] Вдруг поднялся занавес, и мы увидели написанное огненными словами: "Take care of your pockets!" – "Берегите карманы!" (потому что лондонские воры, которых довольно бывает и в Воксале, пользуются этой минутою.) В то же время открылась прозрачная картина, представляющая сельскую сцену».

Публика в Воксхолл Гарденс

Очевидно, что речь идёт о театральном павильоне. Дальше Карамзин описывает, что после представления он «обходил все галереи и осмотрел все картины», а потом зашёл в ротонду, стены которой изнутри были покрыты зеркалами.

Николай Карамзин побывал в Vauxhall Gardens, увеселительном саду в Кеннингтоне, на южном берегу Темзы. Существовал этот сад с 1770-х до 1859 года, и вслед за ним «воксалами» стали называть и подобные увеселительные сады и парки в России. Кстати, появились они у нас как раз по милости одного англичанина.

Как «воксалы» появились в России?

Старый сад «Эрмитаж» на Божедомке в Москве. Примерно так выглядели парки вокруг первых русских «воксалов»

Майкл Мэддокс, английский инженер, приехал в Россию сначала в 1766 году – учить великого князя Павла Петровича механике и физике. Отучив курс, англичанин покинул Санкт-Петербург, а спустя 10 лет вернулся, но уже в Москву, и не как инженер, а как богатый театральный антрепренер.

Ясно, что его авторитет бывшего преподавателя наследника был очень высок. В Москве Меддокс выступил организатором Петровского театра – предтечи Большого. А также в 1783 году открыл в Таганской части «воксал». Источники сообщают о нём немного – это был деревянный павильон в саду с прудом. В здании был «комнатный театр» для ненастной погоды и комнаты для бильярда. В хорошую погоду комедии и оперетты играли на летней площадке прямо в саду, где были также киоски и буфеты. По вечерам сад освещался фонарями, и устраивались фейерверки. Открыт Воксал был до двух часов ночи, вход стоил целый рубль – очень большие деньги, не позволявшие бедноте попасть на представления. На 20 рублей в те времена крестьянская семья из 4-х человек могла жить месяц, а то и больше.

Москвоведы предполагают, что дорога к московскому «воксалу» освещалась по ночам факелами, чтобы ямщики не заблудились, съезжая с главной дороги. Поэтому переулки в этих местах, которые до 1919 года назывались Большим и Малым Вокзальными, теперь соответственно – Большой и Малый Факельные.

Какой «воксал» был первой железнодорожной станцией?

Павловский вокзал, чертёж

«Воксалы» были, конечно, и в Санкт-Петербурге – в Нарышкинском и Летнем садах, на островах, возле деревни Озерки… Но самым знаменитым был вокзал в Павловске. Он был открыт в 1838 году вместе с первой в России Царскосельской железной дорогой и находился прямо на её конечной станции. Построен увеселительный павильон был для «рекламы» железной дороги: чтобы горожане стремились попасть в Павловский воксал и для этого брали билеты на поезд.

Павловский вокзал

Инженер Франц фон Герстнер, строитель Царскосельской железной дороги, писал: «На конце дороги устраивается новое Тиволи, прекрасный воксал: он летом и зимою будет служить сборным местом для столичных жителей; игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого».

Павловский вокзал во время концерта на открытом воздухе

Воксал был построен в 1838 году по проекту Андрея Штакеншнейдера и стал первой в стране постоянной концертной площадкой, где выступали симфонические оркестры. Он был разрушен в годы Второй мировой войны, но именно после Павловского вокзала все павильоны железнодорожных станций в России стали называться вокзалами.