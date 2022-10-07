Самые необычные подарки русским царям

Самый страшный: Львы Ивана Грозного

Прибытие посла Осипа Непеи с дарами, миниатюра Лицевого Летописного свода. Львы изображены в верхней части рисунка. Public Domain Public Domain

В 1557 году английская королева Мария I Тюдор отправила Ивану IV Васильевичу льва и львицу. Подарок был столь значимым, что зверей вели под личным присмотром московского посланника в Англию, Осипа Непеи. Момент введения львов в Москву был даже запечатлен в Лицевом Летописном своде – парадной иллюстрированной истории царствования Ивана Грозного.

Никольские ворота Кремля и Алевизов ров. Ф. Алексеев, ученики. 1800-е годы Public Domain Public Domain

Иван Грозный разместил львов возле Воскресенских ворот Китайгородской стены – парадных, через которых въезжали на Красную площадь богатые гости города, в том числе иноземные послы. Львов посадили в высохший Алевизов ров, шедший вокруг стен Кремля, и они были такой достопримечательностью, что даже Воскресенские ворота впоследствии долго называли Львиными. Львы прожили в Москве довольно долго, и жили бы ещё, если бы не пожар 1571 года, когда Москву поджег крымский хан Девлет-Гирей. После пожара львы были найдены мертвыми на Красной площади.

Самый тяжелый: Слоны Елизаветы Петровны

Вид Адмиралтейства и Дворцовой площади во время шествия слонов, присланных персидским шахом Public Domain Public Domain

Целых 14 слонов персидский правитель Надир-шах Афшар подарил в 1741 году Елизавете Петровне, дочери Петра Великого. Правда, лично ей предназначались «всего» семь слонов – пять животных служили подарком малолетнему Ивану VI, который воцарился в Российской империи в октябре 1740 года, а еще два – его матери и регентше престола, Анне Леопольдовне.

Слонов Елизавете Петровне прислали как предложение жениться. Надир-шах искал династического брака для объединения с Россией против Турции. Персидскому правителю казалось, что отлученная от трона дочь Петра может рассмотреть его предложение, которое он подкрепил не только слонами, но и кучей драгоценностей. Конечно, так делать предложения было против всех правил европейской дипломатии. Дар приняли, но персидского посла даже не допустили к Елизавете. О женитьбе не могло быть и речи – в октябре 1741-го, когда слоны пришли в Петербург, «дщерь Петрова» уже вовсю планировала переворот с целью захвата власти.

Слонов поселили в центре Петербурга – Караванная улица носит такое название потому, что на ней стоял караван-сарай, помещение для слонов. Впоследствии слонов переселили на место нынешней Площади Восстания, а водили на водопой к Неве по Суворовскому проспекту, который тогда назывался Слоновой улицей.

Самый сложный: Часы «Храм Славы» для Екатерины II

Часы "Храм славы", представленные в выставочном зале в Кремлевской звоннице. Виктор Великжанин / TASS Виктор Великжанин / TASS

Уникальные часы-автоматон были созданы под занавес царствования Екатерины Великой и прославляют ее достижения. Сделал их Майкл Меддокс, английский инженер, которого еще в 1766 году пригласили для обучения наследника, Павла Петровича, физике и механике. Меддокс остался в России и основал один из первых публичных театров, Петровский театр в Москве.

Valentina Mastyukova/TASS Valentina Mastyukova/TASS

Не все части часов сохранились, и механизм теперь работает лишь частично. Когда часы были в полностью рабочем состоянии, то каждые три часа после исполнения гимна «Гром победы, раздавайся» они давали целое представление. Солнечный нимб вокруг циферблата начинал переливаться из-за движения хрустальных цилиндров, одновременно открывались передние створки ящика, за которыми был скрыт механический водопад. Орлицы, венчающие колонны, раскрывали клювы и роняли во рты птенцов настоящие жемчужины. Часы были также снабжены металлофоном, который мог исполнять 12 разных мелодий.

Самый дорогой: Алмаз «Орлов» для Екатерины II

Алмаз «Орлов» в Императорском скипетре Юрий Сомов / Sputnik Юрий Сомов / Sputnik

Этот самый крупный из алмазов, найденных в Индии, – настолько старый, что у него было много имён, в том числе «Великий Могол» (по названию империи индийских шахов, которым он принадлежал) и «Гора Синай». Алмаз нашли в Индии в начале XVII века. Он находился там до 1738 года, когда Надир-шах захватил Индию и вывез сокровища в Персию. Оттуда камень неясными путями попал в Европу, где обнаружился в Лондоне в середине XVIII века.

По легенде, камень императрице преподнес ее фаворит, граф Григорий Орлов, 24 ноября 1773 года на торжестве по случаю её именин. Прусский посланник граф Виктор фон Сольмс описывал этот момент: «Все появлявшиеся в зале дарили, несмотря на глубокую осень, огромные букеты цветов, а кое-кто вручал и сувенир, специально припасённый для подобного случая. Один граф Григорий явился с пустыми руками. Заметив несоответствие своего явления общему настроению, он будто бы с досадой хлопнул себя по лбу и в сердцах проговорил: «Прости, матушка! У тебя ведь сегодня такой праздник, а я, старый дурак (Орлову было 39 лет – RB), совсем запамятовал. Ну, не сердись, вот тут у меня завалялось кое-что… Может, сгодится… Не откажись принять». И с этими словами граф достал из кармана жилета плоскую коробочку, в которой находился драгоценный алмаз».

Правда намного прозаичнее – этот «подарок» Екатерина II сделала себе сама. Алмаз купили у армянского купца Лазарева за 400 тысяч рублей – огромную сумму, которой даже у фаворита императрицы быть не могло. Алмаз приобрели в рассрочку на семь лет, и расплачивалась за него императрица из государственной казны. В том же 1774 году алмаз «Орлов» вставили в навершие императорского скипетра Российской империи, в котором он остаётся и сейчас.

Самый ценный как произведение искусства: Орёл из слоновой кости для Николая II

Скульптура «Орел на сосне» Михаил Фомичев / TASS; Государственный музей Востока Михаил Фомичев / TASS; Государственный музей Востока

Скульптура «Орёл на сосне» и ширма для неё создавались в качестве подарка 122-го императора Японии Мэйдзи российскому правителю Николаю II по случаю его коронации в 1896 году. Орёл создал знаменитый японский скульптор Канэда Кэндзиро. Сейчас это один из главных экспонатов Музея Востока в Москве, где скульптуре отведен отдельный зал. Основа скульптуры сделана из дерева и покрыта вырезанными из слоновой кости перьями – всего более полутора тысяч отдельных деталей. Голова и прилегающие к ней перышки вырезаны из цельного куска слоновьего бивня, а когти и глаза птицы изготовлены из рога.

Орел в Японии так же, как и в европейской геральдике, символизирует силу и власть. Очевидно, что именно орла выбрали в качестве подарка монарху страны, на гербе которой изображен двуглавый орел. Сосна, на которой сидит птица, означает долголетие, а скалы (на ширме) выступают пожеланием неиссякаемой твердости духа и долгого благополучного правления.