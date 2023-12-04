Как банда «Хади Такташ» контролировала всю Казань

Батальон спецназа УВД Казани во время рейда по выявлению оружия, 1992 г.

С 1970-х и по 1990-е столица Татарстана считалась одним из самых опасных мест в стране. В том числе из-за преступной группировки, глава которой был фанатом «Крестного отца» и дона Корлеоне.

«У Раджи в глазах по кладбищу», – говорили о Радике Галиакберове по прозвищу Раджа, лидере самой кровавой банды Казани – «Хади Такташ». А все потому, что он стоял за убийством множества людей, а на Архангельском и Арском кладбищах Казани нередко проводил «стрелки» и сборы своих бандитов.

В 2002 году состоялся суд над участниками группировки. Они настолько держали в страхе всю Казань, что во время процесса свидетели боялись попасться им на глаза и давали показания из другой комнаты и только с помощью аппаратуры, меняющей голос.

Члены банды даже грозились убить тогдашнего главу Татарстана Минтимера Шаймиева, если Раджу и его людей посадят в тюрьму. Но это не помогло, и Радик Галиакберов вместе с его правой рукой получили пожизненные сроки, остальные члены банды – от 8 до 22 лет. Приговоры были суровыми, но справедливыми.

«Казанский феномен»

В поздние советские годы и в 1990-х в Казани была непростая криминальная обстановка Михаил Медведев/TASS Михаил Медведев/TASS

Таким термином в местных газетах еще с середины 1980-х стали описывать удивительный всплеск преступности в Казани, особенно среди подростков. Это не была организованная преступность, просто толпы подростков из разных районов хаотично избивали друг друга (иногда до смерти) и грабили людей.

Сегодня про этот эпизод советской истории сняли нашумевший сериал «Слово пацана», основанный на книге российского журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».

«Это была не локальная проблема», – пишет журналистка из Казани Любовь Агеева в своей книге «Казанский феномен: Миф и реальность». Многие города медленно разрушающегося СССР столкнулись с теми же проблемами – «структурные изменения семейного уклада», «деформация общественного воспитания». И лишь по стечению обстоятельств именно в Казани эти процессы вылились в нечто ужасающее.

Ярлык «казанский феномен» стал вирусным, и в советской прессе Казань стали изображать неким Городом грехов. Но только после распада СССР столица Татарстана столкнулась с чем-то более серьезным, чем молодежные банды, терроризирующие местных жителей. Появилась настоящая мафия.

Убийцы, взявшие имя поэта

Банда «Хади Такташ» действовала в Казани с 1993 по 1997 год. Эти преступники прошли путь от подростков с плохим поведением до настоящих гангстеров. Многие из них выросли на улице Хади Такташа, названной в честь татарского поэта начала XX века.

Даже по меркам суровых казанских банд «Хади Такташ» отличались крайней жестокостью. Как только они заняли достаточно влиятельное положение и взяли под контроль несколько магазинов и заводов, между двумя лидерами группировки случился конфликт, который привел к настоящей бойне. В итоге погибли и оба главаря, и еще десяток их приспешников. После этого власть в свои руки взял молодой, но очень хитрый и агрессивный Радик «Раджа» Галиакберов.

«Крестный отец» и его империя

Радик Галиакберов на суде YouTube/THE PUNISHER

Журналисты, которые освещали судебный процесс над членами банды, отмечали, что жестокий Раджа был почти незаметным. Тихо, скромно сидел в углу, имел практически интеллигентные манеры. Не ругался матом.

Он обожал фильм «Крестный отец» и особенно роль Марлона Брандо, поэтому даже перенял некоторые повадки дона Корлеоне. Сложно было представить, что именно этот Раджа вместе со своими людьми зарубил топорами своих соперников по группировке. По слухам, расчлененного бывшего товарища по группировке начитанный Галиакберов назвал «Венерой Милосской»...

Во времена правления Раджи «Хади Такташ» была на пике власти в преступном мире. Банда контролировала весь наркотрафик в городе-миллионере, выжимала деньги из 50 компаний и банков, а также захватила власть над несколькими важными заводами. Имели бандиты и большую долю в бизнесе, связанном с проституцией, кроме того, организовывали собачьи бои.

«Город наш»

У бандитов Раджи был свой девиз: «Хади Такташ — весь город наш!». Но это было не совсем так. За власть и контроль над Казанью с ними постоянно боролись другие местные банды.

Раджа даже организовал в своей структуре специальный отдел профессиональных убийц, единственной задачей которых было убивать соперников из противоборствующих группировок. После десятков убийств одного из киллеров поймали и арестовали. Это наконец дало властям официальный повод для расследования дела «Хади Такташа».

«Крестный отец» Радик Галиакберов так и не признал свою вину в суде, повторяя: «Я не Раджа, я Радик. Все это фикция». По словам сотрудника полиции, навещавшего его в тюрьме в 2014 году, Галиакберов все еще надеялся добиться отмены приговора и выйти на свободу.

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