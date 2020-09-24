5 самых жестоких банд Советского Союза

Поскольку о многих преступлениях советским СМИ распространяться было запрещено, граждане даже не подозревали, какие зверства творятся рядом с ними.

1. «Шакалы»

Виктор Можаев, Николай Немчин, Михаил Солуянов. Архив МВД Архив МВД

Ночью 23 апреля 1983 года случилось событие, взбудоражившее все руководство Казахской ССР. В санатории Совета Министров, где обычно отдыхали члены республиканского правительства, зарезали охранявшего объект милиционера и забрали его табельное оружие. С такого громкого эпизода начала свою деятельность банда Виктора Можаева, известная также как «шакалы».

Все четверо членов банды — Николай Немчин, Владимир Токарев, Михаил Солуянов и их вожак Виктор Можаев — работали водителями, и такая жизнь их совсем не устраивала. В санатории они и не планировали покушаться на казахских чиновников, им нужно было достать оружие. Через месяц из него была убита и ограблена кассир одного из предприятий в Алма-Ате.

Вскоре в одной из машин такси был обнаружен исколотый ножом труп водителя. Как позже выяснилось, «шакалы», поймав случайное такси, хотели задавить часовых на КПП одной воинской части и завладеть их автоматами, но план не удался.

Все преступления банды Можаева отмечены исключительной жестокостью. Всего было совершено 17 убийств. Четырех девушек перед смертью изнасиловали.

Подвела «шакалов» гордыня. В июле 1986 года попавший в вытрезвитель Можаев стал хвастаться перед соседями своими преступлениями, что в итоге закончилось арестом всей банды. По приговору суда Можаев и Немчинов были расстреляны, Солуянов приговорен к 20 годам лишения свободы, Токарев — к 15.

2. Банда «черного капитана»

Валерий Самойленко, Сергей Леженников, Дмитрий Самойленко. Архив МВД Архив МВД

В 1979 году при орошении Невинномысского канала на юге Советского Союза на его дне была сделана странная и жуткая находка — 6 автомобилей ВАЗ. Так милиция впервые столкнулась с результатами преступной деятельности банды «черного капитана».

Дмитрий Самойленко и два его младших брата, Юрий и Валерий, а также их друг Сергей Леженников останавливали на трассе машины с номерами других регионов (таких не сразу хватятся), убивали пассажиров, забирали все деньги и ценные вещи, а автомобили скидывали в воду. Иногда расправлялись с целыми семьями, не жалея даже маленьких детей.

В одном из первых нападений бандитам удалось застрелить капитана милиции, форму которого они активно и успешно использовали для своих «засад». Так и появился «черный капитан».

В ходе одного из преступлений Дмитрий убил двенадцатилетнюю девочку, а затем изнасиловал ее тело. Этого не смогли стерпеть даже его братья. От расправы старшего Самойленко спасло лишь клятвенное заверение, что такое никогда не повторится.

Вместе с разбоем на дорогах бандиты грабили квартиры, убивая всех свидетелей. Только однажды они пощадили бабушку с внучкой — их заперли в ванной.

Вышли на банду в марте 1980 года через Сергея Леженникова. Он оставил вызвавшую подозрение милиции машину на платной стоянке, указав в квитанции настоящее имя. После ареста следствие установило, что на счету банды — 32 убийства.

Дмитрий Самойленко скончался в камере СИЗО от цирроза печени в 1982 году. Два его брата были расстреляны, Леженников получил 15 лет лишения свободы. Таисию Кульбашову, гражданскую жену Дмитрия, принимавшую иногда участие в преступлениях, приговорили к 13 годам.

3. «Фантомасы»

Братья Толстопятовы. Архив МВД Архив МВД

Это была самая необычная и изобретательная банда в советской истории. Для совершения своих разбойных рейдов братья Вячеслав и Владимир Толстопятовы в своей подпольной мастерской создали арсенал, не имеющий аналогов в мире, а ограбления проводили так слаженно, четко и быстро, что милиция одно время даже подозревала их в связях с западными спецслужбами.

Прежде чем пойти на свое первое дело Толстопятовы несколько лет трудились над самодельным оружием по разработанным ими схемам: доставали детали из разных мест, чтобы не вызывать подозрений, воровали патроны из спортивно-стрелковых клубов. К 1968 году у них насчитывалось четыре уникальных малокалиберных семизарядных револьвера, три малокалиберных складных пистолета-пулемета, ручные гранаты и даже импровизированные бронежилеты.

Один из первых самодельных «стволов» банды. Osman6666 (CC BY-SA 4.0) Osman6666 (CC BY-SA 4.0)

В течение пяти лет Толстопятовы с Сергеем Самасюком и Владимиром Горшковым, надев на голову черные чулки (отсюда и прозвище — «фантомасы»), совершали нападения на отделения Госбанка, магазины и даже заводы, а также охотились на кассиров предприятий. При этом такая продуманность деталей операций и слаженность действий были для преступного мира СССР в новинку. В общей сложности банда совершила 14 вооруженных ограблений, на ее счету — две жертвы.

7 июня 1973 года при попытке одного из ограблений бандиты вступили в перестрелку с милицией. В итоге, Самасюка застрелили на месте, а остальные были задержаны.

Адвокаты пытались доказать суду, что Толстопятовы — талантливые самородки, которые могут принести много пользы советскому ВПК. Тем не менее, все три члена банды были расстреляны.

4. Банда Османова

Хабала Османов. Архив МВД Архив МВД

Одновременно с бандой Самойленко в 1970-е годы на юге Советского Союза действовала не менее жестокая банда под руководством Хабалы Османова. На ее счету разбойные налеты на магазины, универмаги и частные дома (где они нередко добывали охотничье оружие), а также грабеж машин на дорогах, сопровождаемый убийствами пассажиров.

В 1979 году бандиты решились на дерзкий поступок: они попытались завладеть автоматами из оружейной комнаты следственного изолятора в Нальчике. Ключи от арсенала им сделал работавший там старшим контролером приятель одного из подельников. Проникнув на территорию изолятора, преступники, однако, испугались связываться с вооруженной охраной. Связав одного из часовых, они отступили, забрав с собой его автомат.

Ресторан «София». Архивное фото Архивное фото

10 октября того же года в республике Северная Осетия банда Османова совершила свое самое громкое преступление. С целью ограбить кассу трое бандитов ворвались в ресторан «София» в небольшом поселке Эльхотово, где в это время шумно отмечали день рождения. Не мешкая, преступники открыли шквальный огонь по гостям, убив восемь человек и тяжело ранив двоих.

На ноги подняли всю местную милицию и даже солдат ближайшей воинской части. Вскоре правоохранители вышли на след Османова. Захватить его удалось лишь со второй попытки, ранив в обе ноги. Следом взяли и троих его подельников.

По приговору суда Хабал Османов, Аслан Гегиров, Руслан Губочиков и Сафраил Кяров были расстреляны. СМИ ничего не сообщили о бойне в ресторане «София», но вскоре о ней знал весь Кавказ. Люди стали обходить гиблое место стороной, и его пришлось закрыть, а потом и снести.

5. «Тяп-Ляп»

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В середине 1970-х годов столица Татарской АССР Казань превратилась в поле битвы между разными криминальными группировками, поделившими город на зоны влиняния. Самой грозной силой стала банда из района завода «Теплоконтроль», получившая название «Тяп-Ляп».

Штабом группировки стал оборудованный в подвале одной из пятиэтажек самодельный тренажерный зал. Там ее вожаки — Сергей Антипов (по кличке «Антип»), Завдат Хантемиров («Джавда») и Сергей Скрябин («Скряба») — разрабатывали свои операции. Там же в состав принимали новых членов. Кандидат проходил отбор, если мог устоять на ногах после сильного удара. Всего «Тяп-Ляп» насчитывала свыше 300 бойцов.

Хорошо тренированные, без вредных привычек (пить и курить запрещалось под угрозой избиения до полусмерти), члены банды выбились в лидеры криминального мира Казани. Они занимались кражами, грабежами, убийствами, изнасилованиями, вымогательствами и угонами автомобилей.

Нередко «тяпляповцы» устраивали массовые драки с конкурирующими группировками. В целях устрашения широко применялась практика так называемых «пробегов». Собираясь большой группой, они шли в какой-либо район города, чтобы жестоко избивать каждого встреченного на своем пути.

29 августа 1978 года 200 членов банды, вооруженных арматурой, обрезами и пистолетами, устроили «пробег», ставший последней каплей для местной милиции. В ходе него они обстреляли пассажирский автобус и проезжавших мимо мотоциклистов, убили нескольких и покалечили многих прохожих (среди них беременную женщину), тяжело ранили троих пытавшихся остановить их милиционеров.

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Местные власти буквально объявили войну «Тяп-Ляп»: были арестованы ее лидеры и несколько десятков бойцов. Во время заседаний суда в зале, чтобы предотвратить попытки оставшихся на свободе бандитов спасти своих, присутствовал взвод солдат внутренних войск с дубинками и слезоточивым газом.

В 1982 году Завдат Хантемиров был расстрелян, двум другим лидерам — Сергею Антипову и Сергую Скрябину — благодаря молчанию подельников удалось избежать высшей меры. Они получили по 15 лет тюрьмы (другие члены банды были осуждены на меньшие сроки).

Обезглавленная «Тяп-Ляп» лишилась своего влияния и была вынуждена уступить свои позиции другим группировкам. После выхода на свободу «Антип» и «Скряба» примкнули к разным бандам и оба сгинули во время охвативших Россию в 1990-е годы криминальных войн. По некоторым свидетельствам, Антипов жив до сих пор.