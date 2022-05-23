Самые криминальные города СССР

Банды столь жестоко терроризировали жителей этих городов в разные годы, что иногда властям приходилось звать на помощь армию и даже самого маршала Жукова.

Одесса

Своими бандитскими традициями Одесса «славилась» еще во времена Российской империи. Именно здесь орудовали такие звезды преступного мира, как Миша Япончик и Софья Блювштейн, больше известная как «Сонька Золотая Ручка».

В советское время ситуация с уровнем преступности в «жемчужине у моря» нисколько не улучшилась, а после окончания Второй мировой войны и вовсе стала угрожающей: количество бандитов здесь в разы превышало количество сотрудников правопорядка.

Одесса в 1936 году. Аркадий Шайхет/Частное собрание

Показаться на улицах Одессы в темное время суток мог тогда лишь очень отчаянный человек или не знакомый с местной обстановкой приезжий. Однако и дом далеко не всегда служил для людей надежной крепостью. Такие банды, как «Черная кошка» и «Додж-3/4», не раз грабили квартиры, порой жестоко вырезая целые семьи, после чего бесследно исчезали в проходившей под городом разветвленной сети катакомб — бывших каменоломнях.

В конце концов, советская власть решила окончательно и бесповоротно разобраться с местной преступностью. Для ее ликвидации были привлечены Вооруженные Силы. Военных эта проблема касалась напрямую, ведь нередко жертвами бандитов становились приехавшие на отдых в город-курорт офицеры Советской Армии.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков. ТАСС ТАСС

В 1946 году в Одессу прибыл «Маршал Победы» Георгий Жуков, назначенный командующим войсками Одесского округа. Для него новая должность была фактической ссылкой, причиной которой было желание Сталина удалить чересчур популярного военачальника подальше из столицы.

Существует легенда, что Жуков инициировал проведение в Одессе секретной операции «Маскарад». Сотрудники милиции и военной разведки переодевались в штатское и отправлялись на улицы ночного города ловить преступников на живца. Тех, кто пытался их ограбить, они стреляли без предупреждения. Таким способом за несколько месяцев были якобы ликвидированы сотни бандитов.

Несмотря на то, что реальность самой операции подвергается сегодня сомнению, осуществленный маршалом в кратчайшие сроки разгром одесского преступного мира является непреложным фактом.

Ростов-на-Дону

Главным конкурентом Одессы в борьбе за звание криминальной столицы Российской империи всегда был Ростов-на-Дону. Преступные миры двух городов так тесно переплелись между собой, что в среде бандитов даже ходило выражение: «Ростов-папа, Одесса-мама».

Улица Фридриха Энгельса (ныне Большая Садовая) в городе Ростов-на-Дону в 1965 году. А. Чепрунов/Sputnik А. Чепрунов/Sputnik

В Советском Союзе о ростовском криминалитете широко заговорили в конце 1960-х годов. Именно тогда свою деятельность начала так называемая банда «фантомасов», наверное, самая изобретательная криминальная группировка в советской истории. Надев на голову черные чулки (отсюда и название), они врывались в магазины и отделения Госбанка, вооруженные ими же самими сконструированными пистолетами, не имевшими аналогов в мире.

Из-за четкости и слаженности действий бандитов милиция одно время даже подозревала «фантомасов» в связях с западными спецслужбами. В 1973 году все три члена неуловимой банды были схвачены, осуждены и расстреляны.

Вячеслав и Владимир Толстопятовы. Magistr4815 (CC BY-SA 4.0) Magistr4815 (CC BY-SA 4.0)

На смену «фантомасам», на счету которых было четырнадцать вооруженных ограблений и два убийства, в 1979 году пришла куда более жестокая банда «черного капитана». Три брата Самойленко и их друг Сергей Леженников промышляли тем, что останавливали на трассах автомобили, убивали пассажиров (подчас целые семьи), забирали все ценное, а машины скидывали в водоемы.

Застрелив в одном из нападений капитана милиции, бандиты стали использовать его форму для организации засад на ничего не подозревающих водителей. Так и появился «черный капитан».

Банда «черного капитана»: Валерий Самойленко, Сергей Леженников, Дмитрий Самойленко. Архив МВД Архив МВД

Банда недолго наслаждалась разбоем. Уже в марте 1980 года все ее участники были схвачены. Один из братьев скончался в камере СИЗО от цирроза печени. Двое других были расстреляны. Леженникову удалось отделаться пятнадцатью годами заключения.

Не успел город вздохнуть спокойно, как появилась новая напасть. Переодетые в медицинскую форму, бандиты начали врываться в квартиры, грабя и убивая их владельцев. Так заявила о себе криминальная группировка «санитары», из-за деятельности которой жители порой стали бояться открывать двери врачам.

Помимо грабежей и разбоя «санитары» активно занимались наркоторговлей в Ростове-на-Дону, сумев обзавестись влиятельными покровителями в правоохранительных структурах. Именно они и помогли десяткам бандитов избежать наказания, когда милиции, в конце концов, удалось прижать банду. Лишь один из подозреваемых был приговорен к высшей мере наказания, несколько человек получили до пятнадцати лет лишения свободы, большинство же отделалось легким испугом.

Казань

Улица Декабристов в Казани. Иван Денисенко/Sputnik Иван Денисенко/Sputnik

Казань всегда пользовалась у советских туристов огромной популярностью. Однако в 1970-е годы общественность узнала этот красивый древний город с совершенно другой, совсем неприглядной стороны.

Столицу Татарской АССР тогда буквально захлестнула волна молодежной преступности. Многочисленные криминальные группировки боролись за власть и влияние между собой, терроризируя при этом местное население через грабежи, кражи, убийства, изнасилования и угоны автомобилей.

«Тяп-Ляп». МВД по Республике Татарстан МВД по Республике Татарстан

Наиболее мощной бандой стала тогда «Тяп-Ляп» из района завода «Теплоконтроль». Непьющие и некурящие (это строжайше запрещалось) молодые люди буквально жили в оборудованных в подвалах домов тренажерных залах. Насчитывающая более трехсот хорошо подготовленных бойцов группировка легко выбилась в лидеры преступного мира города.

Помимо избиения своих конкурентов из других районов, «тяп-ляповцы» любили устраивать так называемые «пробеги». Вооружившись чем попало, они избивали всех, кто попадался им на пути.

Суд над «тяп-ляповцами». МВД по Республике Татарстан МВД по Республике Татарстан

Организованный 29 августа 1978 года «пробег» переполнил чашу терпения местной милиции. В процессе бандиты обстреляли пассажирский автобус, убили нескольких и еще многих прохожих покалечили, включая беременную женщину. Трое милиционеров, пытавшихся остановить преступников, были тяжело ранены.

Правоохранительные органы объявили «Тяп-ляп» настоящую войну. Несколько десятков ее членов вскоре оказались на скамье подсудимых и были осуждены на разные сроки лишения свободы. По приговору суда был расстрелян один из трех лидеров группировки — Завдат Хантемиров («Джавда»).

Двое других вожаков — Сергей Антипов («Антип») и Сергей Скрябин («Скряба»), отсидев в тюрьме, вышли на свободу и вернулись к своей излюбленной деятельности, но уже в составе других криминальных группировок. Оба они, предположительно, сгинули в ходе охвативших Россию после распада Советского Союза безжалостных бандитских войн.

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