Что интересного в НОВОМ Музее военно-морской славы в Кронштадте (ФОТО)?

Здесь, например, можно совершить увлекательное путешествие по истории российского флота с древних времен до наших дней.

Прогуляться по настоящей подводной лодке

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

К-3 «Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. В составе Северного флота ВМФ СССР она прослужила почти тридцать лет: шесть раз выходила на боевые службы, первой прошла подо льдами Северного Ледовитого океана, дважды преодолела точку Северного полюса. В 2000-х подлодку решили превратить в музей и доставили в Кронштадт. Специально для нее здание нового музея спроектировали таким образом, чтобы 107-метровый подводный корабль можно было разместить внутри, а не у причала. Сейчас ее можно изучать внутри.

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

«Доплыть» до Тмутаракани

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

Экспозиция рассказывает о развитии флота, начиная с Древней Руси и заканчивая нашими днями. Здесь можно узнать, как в старину делали долбленки - лодки из единого ствола дерева, откуда и куда купцы везли свой товар, как расширялось Древнерусское государство. А еще - с помощью специальной интерактивной карты совершить путешествие во времени по русским рекам: пройти водными путями из Новгорода до Константинополя, а из Нижнего – до Тмутаракани.

Познакомиться с экипажем парусного корабля

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

Чем занимались профосы, какие обязанности выполняли гардемарины, как был устроен парусный корабль в XVIII веке – обо всем этом рассказывает инсталляция в одном из залов музея. Ее особенность в том, что она представляет собой «корабль в разрезе»: хорошо видно, что находилось в каждом отсеке и чем занималась команда.

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

Почувствовать себя морским волком

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

Музей в Кронштадте – интерактивный, здесь почти все можно трогать. Разве что на ванты взобраться не разрешают. Даже взрослым почти невозможно устоять перед соблазном встать за штурвал корабля, попробовать управлять атомным ледоколом, передать сигнал семафорной азбукой, поучаствовать в виртуальном сражении, заглянуть на камбуз или посидеть в кают-компании.

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

Музей военно-морской славы Музей военно-морской славы

И заодно выучить пару морских тостов. Например — «За Нептуна, за Юпитера, за мореходов из Питера!»

Увидеть панораму кронштадтских фортов

Остров фортов Остров фортов

На крыше музея есть смотровая площадка, откуда открывается вид на соседние форты. Можно не торопясь рассмотреть Кроншлот - самое первое военно-морское фортификационное укрепление русского флота на Балтике, форты «Император Петр I» и «Император Александр I».

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