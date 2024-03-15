5 самых доступных маяков в европейской части России (ФОТО)

В России судов работают сотни маяков. Самые живописные часто расположены в малодоступных местах, однако есть и исключения.

Важно: в России действующие маяки являются собственностью Министерства обороны, вход на их территорию воспрещен. К счастью, фотографировался с маяками удобно и издалека.

1. Большой Волжский маяк

Канал Москвы. Большой Волжский Маяк Alexxx1979 (CC BY-SA) Alexxx1979 (CC BY-SA)

Самый близкий действующий маяк к Москве стоит в районе города Дубна в подмосковье (около 140 км к северу от столицы). Его построили в 1930-х годах силами заключенных так называемого Дмитровлага. С тех пор он освещает место соединения канала имени Москвы с Иваньковским водохранилищем.

Маяк идеально отражает свою историю и выглядит как памятник сталинской эпохи: серая постройка из кирпича в стиле советского конструктивизма. Еще одна из причин увидеть уникальную конструкцию своими глазами — это единственный действующий маяк на реке в Центральной России.

2. Осиновецкий маяк

Осиновецкий маяк (1910 года постройки) в деревне Ладожское озеро Всеволожского района Ленинградской области Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Вероятно, самый известный маяк в окрестностях Петербурга, который часто изображают на открытках. Все из-за удачного расположения: 70-метровая конструкция во Всеволожском районе Ленинградской области стоит рядом с песчаным пляжем, с берега которого открывается невероятный вид на Ладожское озеро и возвышающийся маяк.

3. Деревянный маяк в Кронштадте

Кронштадт, Задний створный маяк Кронштадтского рейда Reshinna (CC BY-SA) Reshinna (CC BY-SA)

Пригород Петербурга Кронштадт знаменит своими многочисленными маяками и фортами (подробнее о них мы писали здесь). Особняком среди них стоит Створный деревянный маяк. Его построили в 1888-м, что делает его одним из самых старых сохранившихся в России.

Сейчас он выполняет функцию запасного маяка и является одним из ярких символов Кронштадта, города военно-морской славы. На причале рядом в море смотрят старинные пушки, а недалеко пришвартован эскадренный миноносец “Беспокойный”, где сейчас работает военный музей.

4. Сочинский маяк

Сочинский маяк Legion Media Legion Media

Еще одна башня для любителей истории — один из символов Сочи и один из старейших маяков на юге России. Его постройка затянулась между 1874-1890 годами из-за русско-турецкой войны, а к финальному варианту приложили руки французские инженеры, придумав уникальную оптическую систему. Она позволила небольшому маяку светить на 30 километров вдаль, а цвет самого луча менялся в течение года.

Сейчас лампа маяка больше не меняет цвет, но продолжает освещать набережную Сочи зеленым цветом каждую ночь. Из-за работающего статуса зайти в здание не получится, но можно полюбоваться восьмигранной башней со стороны. На одной из стен можно также рассмотреть винтовочное пулевое отверствие, сохранившееся со времен Гражданском войны.

5. Маяк Стирсудден

Маяк Стирсудден Наталья Семенова Наталья Семенова

Отличный выбор для любителей сложных прогулок и игр в в прятки. К этому маяку надо сначала ехать на машине через непростую дорогу к Озеркам в Ленинградской области под Петербургом, а затем пешком пробираться через дикие заросли. Сам маяк нужно высматривать издалека — Стирсудден стоит на территории военной базы, так что подойти близко к нему не получится.

Однако сложности того стоят: красно-белая башня невероятно фотогенична, особенно в вечернее время, когда ее мощная лампа с хрустальной линзой освещает берег Финского залива.

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