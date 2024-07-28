Высотка на Красных воротах – дом-метро, который пришлось «замораживать»

Это здание строили одновременно с метро, вестибюль которого находился прямо в небоскребе. Но чтобы сделать это, пришлось пойти на безумный эксперимент. Здание специально построили под наклоном, как падающую башню.

Продолжаем рассказывать про легендарные сталинские «семь сестер». Читайте:

про главное здание МГУ тут,

тут, про здание МИДа тут,

тут, про высотку на Котельнической тут,

тут, про жилой дом на Кудринской тут.

Это здание, как и все остальные «сталинские высотки», было заложено в 1947 году к 800-летию Москвы. Место для него выбрали не случайно.

В XIX веке на месте небоскреба находился дом русского поэта Михаила Лермонтова и церковь Трех Святителей, в которой его крестили. А затем, до 1927 года, там стояли Красные Ворота — большая арка, посвященная победе русской армии в Полтавской битве.

Красные ворота и церковь Трёх Святителей, 1900-е Карл Фишер Карл Фишер

Ворота снесли в угоду строительства новой большой площади, которую назвали Лермонтовской. Сегодня площадь разделена на две части - одна до сих пор носит название в память о поэте, а другая была названа площадью Красные ворота – в память об арке.

Проект дома на Красных воротах подразумевал, что прямо в нем будет вход в метро. Такого «вызова» не принимал ни один из семи сталинских небоскребов. Архитекторы Алексей Душкин и Борис Мезенцев понимали, что совместить высотное здание и вход в метро будет действительно сложной задачей: зыбкие московские почвы, вибрации…

Высотное здание у Красных ворот. Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Но все осложнилось еще и тем, что метро и небоскреб пришлось строить одновременно (обычно сначала строятся все подземные помещения, а затем возводят сам дом). Однако советское руководство не хотело терять необходимые на это 1,5 года и пошло на невероятный эксперимент.

Замороженная «Пизанская башня»

Начав рыть метро, строители увидели, что котлован тут же заполняется грунтовыми водами. А возводить фундамент небоскреба приходилось в непосредственной близости от будущего вестибюля станции. Тогда инженеры из Метростроя придумали необычное решение – они решили заморозить все грунтовые воды до окончания строительства самого здания.

Вид на высотку с другой стороны Садового кольца Legion Media Legion Media

Строители выкопали 230 скважин глубиной 27 метров и опустили в них специальные колонки, которые держали все грунтовые воды на стройплощадке на отметке -20ºС. Это вызвало пучение грунта (изменение его объема из-за наличия внутри воды, которая становится льдом при заморозках), но Душкин и Мезенцев учли этот фактор. Они начали строить небоскреб под уклоном, чтобы при разморозке воды в земле здание не рухнуло из-за смещения центра тяжести. В 1950 году, когда воды начали оттаивать, уже построенный дом под собственным весом принял правильное положение.

Продвинутые квартиры и свой вход в метро

Вход в метро "Красные ворота" Legion Media Legion Media

Сама высотка вместе со шпилем получилась высотой в 138 метров и имеет 24 этажа. Внешняя отделка, как и положено амбициозным проектам эпохи Сталина, была выполнена из самых дорогих и качественных материалов — натурального известняка и красного гранита, однако интерьеры сделаны куда скромнее, чем в остальных небоскребах. В центральном вестибюле использовали не гранит и мрамор, а нержавеющую сталь в угоду практичности, а различные украшения (в частности панно, украшавшие стены и потолок), и вовсе отсутствовали.

Герб СССР на фасаде здания Legion Media Legion Media

Зато квартиры, как и в остальных высотках, оборудовали по последнему слову техники — холодильники, встроенная мебель, мойки с дробилкой для крупных отходов. Существовала продвинутая система вентиляции и фильтрации воздуха от пыли, а температура внутри здания изменялась в соответствии со временем года.

Шпиль здания у Красных ворот Timur Venkov (CC BY 3.0) Timur Venkov (CC BY 3.0)

На данный момент в небоскребе основную часть помещений занимает корпорация Трансстрой, а на одном из этажей построили ресторан «Лермонтов» — жители Москвы все еще помнят, где был дом поэта. Станция метро «Красные ворота» функционирует до сих пор, и, как и было задумано, в нее можно попасть через здание.

Вестибюль станции московского метро "Красные ворота" В.Павлов/Sputnik В.Павлов/Sputnik

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