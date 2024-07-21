Жилой дом на Кудринской площади – единственная сталинская высотка с бункером

Построенный в 1950-х, этот дом был одним из самых престижных в Москве. Его жильцы при необходимости могли три месяца спокойно жить в его подземном бункере просто в шикарных условиях.

Продолжаем рассказывать про сталинские «семь сестер». Читайте про главное здание МГУ тут, про здание МИДа тут, и про высотку на Котельнической тут.

Как и другие сталинские высотки, небоскреб на Кудринской площади был заложен в 1947 году к празднованию 800-летия Москвы. Сталин был лично заинтересован этим грандиозным проектом и хотел столь масштабной стройкой продемонстрировать величие Советского Союза. Ему даже приписывают такие слова: «Ездят у нас в Америку, потом приезжают и ахают — ах, какие же огромные дома! Пускай теперь ездят в Москву, видят, какие у нас дома, пусть ахают».

Как появилось здание?

Строительство высотного жилого дома на площади Восстания (ныне - Кудринская площадь) в Москве. 1952 год. Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

До 1950-х годов Кудринская площадь считалась окраиной. Сталин хотел как можно скорее восстановить страну после Великой Отечественной войны, поэтому решения о застройке районов с бараками принимались очень быстро. Местоположение будущего небоскреба выбирали относительно самого амбициозного (так и нереализованного) архитектурного проекта СССР – Дворца Советов. Гигантское здание высотой почти в 500 метров должны были обрамлять не менее величественные высотки разного назначения.

Изначально архитекторы М. В. Посохин и А. А. Мндоянц планировали не просто построить здание, но и кардинально изменить территорию вокруг него. Именно поэтому сначала вокруг стройки «зачистили» территорию от стоявших по соседству доходных домов «старой» Москвы, а со стороны главного фасада появился большой сквер.

На месте этих снесенных домов хотели выстроить новый архитектурный комплекс – чтобы он выгодно «опоясывал» высотку. Однако в 1953 году Сталин умер, и этот проект так и не был доведен до конца. Современники позже отмечали, что такому огромному небоскребу тесно среди переулков Пресни и деревянных домов.

Звезда высотки на Кудринской Олег Токарев (CC BY-SA 4.0) Олег Токарев (CC BY-SA 4.0)

После прихода к власти Никиты Хрущева, правительство не поддержало дальнейшие огромные траты на стройку «ради высотки» и осудило излишнее украшательство, которое так любил предшественник. Так что в итоге высотка осталась без архитектурной «поддержки».

Здание, высотой 156 метров (вместе с фирменным шпилем), получилось немного ниже, чем остальные высотки. Однако оно все равно выделялось на фоне постепенно застраивающейся окраины Москвы и напоминало одновременно Вавилонскую башню, нью-йоркские небоскребы и готический собор.

Самый роскошный дом Москвы

В 1954 году здание ввели в эксплуатацию. Интерьер внутренних помещений был куда более роскошным, чем у остальных «сестер»: мраморные колонны в вестибюле, витражи, а в квартирах пол был выложен дубовым паркетом.

Холл в подъезде дома на Кудринской площади. Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Помимо красивого убранства, небоскреб также имел очень современное (по меркам 1950-х годов) техническое оснащение. В доме было 14 лифтов, двухэтажная подземная парковка, а в огромном стилобате разместился самый большой продовольственный магазин страны — «Гастроном №15». Он был также одним из немногих, где без перебоев продавали дефицитные товары. Гастроном, так же как и основные помещения дома, был оформлен колоннами, витражами и тяжелыми многоярусными люстрами.

Всего в высотке было 452 квартиры. Видимо, могло поместиться и больше: позже, когда специалисты анализировали практическую ценность постройки, они пришли к выводу, что стены и технические помещения занимают куда большую площадь, чем сами квартиры.

Интерьер магазина Гастроном 15 и кафе Artem Svetlov (CC BY 2.0) Artem Svetlov (CC BY 2.0)

Кстати, у высотки на Кудринской площади есть еще одно негласное название – «Дом авиаторов»: после открытия в ней часто селились авиаконструкторы, летчики и высокопоставленные сотрудники авиационных предприятий.

Бомбоубежище, которое так и не пригодилось

Вид на ночную Москву: высотка на Кудринской и Москва-Сити Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Сталин в 1950-х готовился к еще одной большой войне, а потому Кудринская высотка стала единственной из «сестер», где было собственное бомбоубежище. Оно хоть и было неглубоким, но простиралось под землей далеко за пределы видимой части здания.

Убежище не смогло бы защитить жителей дома от ядерного взрыва, однако смогло бы обеспечить еще три месяца жизни в случае природной катастрофы. Мы привыкли думать, что бомбоубежища — это огромные бетонные залы, где люди сидят впритирку и пытаются выжить. Однако это кардинально отличалось от этих представлений: практически у каждого жителя была отдельная комната, отделанная такими же дорогими материалами, как и сам дом внутри.

Скульптура у высотки Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Бомбоубежище так ни разу и не использовали по назначению. Постепенно о нем начали забывать, а ближе к 1990-м и вовсе законсервировали. Из-за отсутствия технического обслуживания, помещения стали постепенно затапливаться грунтовыми водами. Эта проблема не решена и по сей день.

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