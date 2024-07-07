Высотка на Котельнической – элитный дом для чекистов у Кремля

Что находилось в знаменитом доме, правда ли, что его строили заключеннея, и кто теперь в нем живет?

Продолжаем рассказывать про сталинские «семь сестер». Читайте про главное здание МГУ тут.

После победы в Великой Отечественной войне Сталин задумал строительство семи небоскребов, которые бы олицетворяли величие и триумф СССР и его столицы Москвы. Знаменитая сталинская высотка всего в 900 метрах от Кремля изначально строилась как жилой дом. Однако он никогда не был просто жилым.

Как появилась

Высотку строили с 1937 по 1952 год. Ее заложили на месте складов с мукой – раньше на слиянии рек Москвы и Яузы традиционно было множество мельниц. Для строительства уничтожили и четыре переулка старой Москвы.

1946 год. Малый Устьинский мост и боковой корпус строящегося высотного жилого дома на Котельнической набережной. Сергей Иванов-Аллилуев/TASS Сергей Иванов-Аллилуев/TASS

Район выбран не случайно. В то время эта набережная, как и смотрящая на нее часть острова Балчуг, активно застраивалась помпезными домами в стиле сталинского ампира. Изначально планировалось построить не семь, а восемь небоскребов: восьмой должна была стать высотка в Зарядье (сейчас на этом месте Парк «Зарядье»), но ее не достроили, и ближайшей к Кремлю оказалась именно эта, на набережной. Строили ее архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский – оба лауреаты Сталинских премий.

Строительство высотного дома на Котельнической. Василий Егоров/TASS Василий Егоров/TASS

Как и на строительстве главного здания МГУ, здесь работали заключенные ГУЛАГа. Вплоть до 1953 года тюремный лагерь находился прямо на строительной площадке, а чтобы оттуда никто не сбежал, всю территорию огородили трехметровым забором с пятью линиями колючей проволоки и полуметровой предупредительной зоной – к ней никому нельзя было подходить. До лета 1951-го помимо заключенных здание строили военнопленные, их называли «спецконтингентом».

Тот факт, что дом строили заключенные, был хорошо известен всем его жильцам. И среди старожил даже ходила байка: «Когда будете вбивать гвоздь или сверлить дырку, не пугайтесь, если попадете в скелет. Это зэки, строившие наш дом, замуровали в стену ненавистного им прораба».

Почему она такая

Архитекторы утверждают, что референсом для этого здания была архитектура московского зодчества конца XVII века – вроде Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Центральный высотный корпус – это 32 этажа, вместе со шпилем его высота составляет 176 метров. Раньше в доме было 540 квартир, а сейчас – около 700. Из-за зауженной вверху композиции многие квартиры в верхней части здания маленькие и неудобные по планировке, однако это мало кого смущало. Ведь в доме все подчеркивало статус его жильцов.

Церковь в Филях Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Центральный подъезд по отделке похож на роскошный дворец: парадная мраморная лестница с колоннами, фарфоровые барельефы цвета слоновой кости, стены, облицованные гранитом скульптуры, многоярусные хрустальные люстры. Во дворе дома есть подземный гараж, на крыше которого были теннисные корты.

Строительство высотки, 1948 - 1955 Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Предполагалось, что жителям дома при желании не нужно никуда выходить. Дом строили с оглядкой на дома-коммуны, как социально-бытовой комплекс – первый этаж был отдан под торговые и бытовые функции (абсолютное новшество для того времени). В комплексе здания были магазины, почтовое отделение, кафе, салон красоты, прачечная, изостудия, шахматная школа и кинотеатр, где показывали фильмы из Госфильмофонда, крупнейшего в стране архива кинолент. (Здесь и сегодня находится кинотеатр «Иллюзион»).

Кинотеатр «Иллюзион» Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

В этом же здании находилось и легендарное ателье по пошиву форменной и гражданской одежды – именно тут шили мундиры маршалам Жукову, Буденному, Коневу. А люстры из ателье принимали участие в съемках фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Чем примечательна

Жилой дом на Котельнической набережной давно стал одним из главных символов Москвы. Он появлялся в культовых фильмах и сериалах – от «Москва слезам не верит» до «Брата-2». Но еще больше в нем жило деятелей искусства.

Сцены фильмы «Москваа слезам не верит» снимали внутри высотки на Котельнической Владимир Меньшов/Мосфильм, 1980 Владимир Меньшов/Мосфильм, 1980

Изначально в дом заселяли чиновников НКВД и МВД. Стройку курировал Лаврентий Берия, ближайший соратник Сталина, и квартиры решили отдать «своим людям». К их числу отнесли и физиков-ядерщиков, которые работали под начальством Берии и разрабатывали атомное оружие. А чтобы еще больше подчеркнуть элитарность дома, туда вселили творческую интеллигенцию.

В разное время в доме жили поэт Евгений Евтушенко, актриса Фаина Раневская и Нонна Мордюкова, балерина Галина Уланова, актеры Александр Ширвиндт и Михаил Жаров, писатели Константин Паустовский и Василий Аксенов и другие деятели искусства. Хотя архитектор Чечулин и подвергся опале после смерти Сталина как создатель вычурной просталинской архитектуры, он тоже получил заветные ключи.

Вид на высотку на Котельнической и Храм Зачатия Святой Анны с Москворецкой набережной, 1974 Яков Берлинер/Sputnik Яков Берлинер/Sputnik

Квартиры в высотке сдавали уже «под ключ», роскошно и полностью укомплектованными: с дорогим паркетом, потолочной лепниной, хрустальными люстрами, бронзовыми светильниками, импортной сантехникой и современной мебелью. Обычные советские люди могли всю жизнь копить только лишь на одну хрустальную люстру.

Вид на жилой дом на Котельнической набережной, 2016 Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Правда, мебель в квартирах двигать запрещалось, не говоря уже о перепланировках – за этим следили коменданты, делавшие регулярные обходы. Связано это было с тем, что в «доме чекистов» повсюду были установлены микрофоны прослушки и, подвинув шкаф или комод, можно было оборвать какие-нибудь провода.

Кто там живет сейчас

Sergey Norin (CC BY 2.0) Sergey Norin (CC BY 2.0)

Сегодня высотка на Котельнической уже не столь пафосная локация. В основном тут живут потомки тех, кто получил в доме квартиры еще в советское время. Многие из них пожилого возраста. Квартиры в доме активно продаются или сдаются в аренду.

Средняя стоимость – 50 миллионов рублей за двухкомнатную квартиру, а арендовать такую можно от 100 тысяч рублей в месяц. Молодые люди часто делят аренду с соседями.

Барьельефы засветили в оскароносном филье «Москва слезам не верит» Legion Media Legion Media

От былого величия тоже осталось не так много. В центральном фойе сохранилась мозаика на потолке и мраморная облицовка. Однако оригинальная отделка квартир – нет (хотя некоторые элементы, вроде оригинальной люстры или зеркала, кое-где еще можно найти). Кроме того, многие коммуникации устарели, что создает жильцам постоянные неудобства. Из-за старой вентиляции и деревянных перекрытий хорошо слышно, что происходит в соседних квартирах.

Shesmax (CC BY-SA 4.0) Shesmax (CC BY-SA 4.0)

«В квартире постоянно что-то перегорает и ломается – и через два месяца после переезда я поняла, что здание построено для красоты, а не для жизни. Да, оно находится в центре, но от него долго идти до метро. А чтобы его обойти, нужно не меньше 20 минут», – рассказывала Ксения Вечтомова, которая арендовала тут квартиру.

Как в нее попасть

Подъезд высотки в наши дни Legion Media Legion Media

Строгие консьержи и сегодня следят за тем, чтобы в здании не было посторонних людей.

Раньше попасть сюда можно было, купив билет в музей-квартиру балерины Галины Улановой, но уже несколько лет она закрыта на реконструкцию. Единственная возможность – купить билет у агентства «Крыши и выше», которое за 2000 рублей проведет экскурсию по подъезду и напоет чаем в видовой квартире.

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Для тех же, кому хочется хотя бы формально побывать внутри легендарного здания, есть беспроигрышный вариант – сходить в кинотеатр «Иллюзион». Этот старейший кинотеатр Москвы на первом этаже высотки, тот самый, что показывал ленты из архива Госфильмофонда (кстати, делает это до сих пор). Недавно он пережил реконструкцию и стал современным кинозалом с уникальным репертуаром.

А еще можно просто зайти в магазин «Пятерочка», который находится прямо в здании, справо - со стороны Москва-реки.

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