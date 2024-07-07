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Высотка на Котельнической – элитный дом для чекистов у Кремля

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Узнай Россию

Legion Media
Что находилось в знаменитом доме, правда ли, что его строили заключеннея, и кто теперь в нем живет?

Продолжаем рассказывать про сталинские «семь сестер». Читайте про главное здание МГУ тут.

После победы в Великой Отечественной войне Сталин задумал строительство семи небоскребов, которые бы олицетворяли величие и триумф СССР и его столицы Москвы. Знаменитая сталинская высотка всего в 900 метрах от Кремля изначально строилась как жилой дом. Однако он никогда не был просто жилым.  

Как появилась  

Высотку строили с 1937 по 1952 год. Ее заложили на месте складов с мукой – раньше на слиянии рек Москвы и Яузы традиционно было множество мельниц. Для строительства уничтожили и четыре переулка старой Москвы.

1946 год. Малый Устьинский мост и боковой корпус строящегося высотного жилого дома на Котельнической набережной.

1946 год. Малый Устьинский мост и боковой корпус строящегося высотного жилого дома на Котельнической набережной.

Сергей Иванов-Аллилуев/TASS

Район выбран не случайно. В то время эта набережная, как и смотрящая на нее часть острова Балчуг, активно застраивалась помпезными домами в стиле сталинского ампира. Изначально планировалось построить не семь, а восемь небоскребов: восьмой должна была стать высотка в Зарядье (сейчас на этом месте Парк «Зарядье»), но ее не достроили, и ближайшей к Кремлю оказалась именно эта, на набережной. Строили ее архитекторы Дмитрий Чечулин и Андрей Ростковский – оба лауреаты Сталинских премий.  

Строительство высотного дома на Котельнической.

Строительство высотного дома на Котельнической.

Василий Егоров/TASS

Как и на строительстве главного здания МГУ, здесь работали заключенные ГУЛАГа. Вплоть до 1953 года тюремный лагерь находился прямо на строительной площадке, а чтобы оттуда никто не сбежал, всю территорию огородили трехметровым забором с пятью линиями колючей проволоки и полуметровой предупредительной зоной – к ней никому нельзя было подходить. До лета 1951-го помимо заключенных здание строили военнопленные, их называли «спецконтингентом».

Тот факт, что дом строили заключенные, был хорошо известен всем его жильцам. И среди старожил даже ходила байка: «Когда будете вбивать гвоздь или сверлить дырку, не пугайтесь, если попадете в скелет. Это зэки, строившие наш дом, замуровали в стену ненавистного им прораба».

Почему она такая 

Архитекторы утверждают, что референсом для этого здания была архитектура московского зодчества конца XVII века – вроде Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Центральный высотный корпус – это 32 этажа, вместе со шпилем его высота составляет 176 метров. Раньше в доме было 540 квартир, а сейчас – около 700. Из-за зауженной вверху композиции многие квартиры в верхней части здания маленькие и неудобные по планировке, однако это мало кого смущало. Ведь в доме все подчеркивало статус его жильцов.

Церковь в Филях

Церковь в Филях

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Центральный подъезд по отделке похож на роскошный дворец: парадная мраморная лестница с колоннами, фарфоровые барельефы цвета слоновой кости, стены, облицованные гранитом скульптуры, многоярусные хрустальные люстры. Во дворе дома есть подземный гараж, на крыше которого были теннисные корты.

Строительство высотки, 1948 - 1955

Строительство высотки, 1948 - 1955

Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Предполагалось, что жителям дома при желании не нужно никуда выходить. Дом строили с оглядкой на дома-коммуны, как социально-бытовой комплекс – первый этаж был отдан под торговые и бытовые функции (абсолютное новшество для того времени). В комплексе здания были магазины, почтовое отделение, кафе, салон красоты, прачечная, изостудия, шахматная школа и кинотеатр, где показывали фильмы из Госфильмофонда, крупнейшего в стране архива кинолент. (Здесь и сегодня находится кинотеатр «Иллюзион»).

Кинотеатр «Иллюзион»

Кинотеатр «Иллюзион»

Михаил Терещенко/TASS

В этом же здании находилось и легендарное ателье по пошиву форменной и гражданской одежды – именно тут шили мундиры маршалам Жукову, Буденному, Коневу. А люстры из ателье принимали участие в съемках фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. 

Чем примечательна 

Жилой дом на Котельнической набережной давно стал одним из главных символов Москвы. Он появлялся в культовых фильмах и сериалах – от «Москва слезам не верит» до «Брата-2». Но еще больше в нем жило деятелей искусства. 

Сцены фильмы «Москваа слезам не верит» снимали внутри высотки на Котельнической

Сцены фильмы «Москваа слезам не верит» снимали внутри высотки на Котельнической

Владимир Меньшов/Мосфильм, 1980

Изначально в дом заселяли чиновников НКВД и МВД. Стройку курировал Лаврентий Берия, ближайший соратник Сталина, и квартиры решили отдать «своим людям». К их числу отнесли и физиков-ядерщиков, которые работали под начальством Берии и разрабатывали атомное оружие. А чтобы еще больше подчеркнуть элитарность дома, туда вселили творческую интеллигенцию. 

В разное время в доме жили поэт Евгений Евтушенко, актриса Фаина Раневская и Нонна Мордюкова, балерина Галина Уланова, актеры Александр Ширвиндт и Михаил Жаров, писатели Константин Паустовский и Василий Аксенов и другие деятели искусства. Хотя архитектор Чечулин и подвергся опале после смерти Сталина как создатель вычурной просталинской архитектуры, он тоже получил заветные ключи. 

Вид на высотку на Котельнической и Храм Зачатия Святой Анны с Москворецкой набережной, 1974

Вид на высотку на Котельнической и Храм Зачатия Святой Анны с Москворецкой набережной, 1974

Яков Берлинер/Sputnik

Квартиры в высотке сдавали уже «под ключ», роскошно и полностью укомплектованными: с дорогим паркетом, потолочной лепниной, хрустальными люстрами, бронзовыми светильниками, импортной сантехникой и современной мебелью. Обычные советские люди могли всю жизнь копить только лишь на одну хрустальную люстру.

Вид на жилой дом на Котельнической набережной, 2016

Вид на жилой дом на Котельнической набережной, 2016

Сергей Бобылев/TASS

Правда, мебель в квартирах двигать запрещалось, не говоря уже о перепланировках – за этим следили коменданты, делавшие регулярные обходы. Связано это было с тем, что в «доме чекистов» повсюду были установлены микрофоны прослушки и, подвинув шкаф или комод, можно было оборвать какие-нибудь провода.

Кто там живет сейчас 

Sergey Norin (CC BY 2.0)

Сегодня высотка на Котельнической уже не столь пафосная локация. В основном тут живут потомки тех, кто получил в доме квартиры еще в советское время. Многие из них пожилого возраста. Квартиры в доме активно продаются или сдаются в аренду. 

Средняя стоимость – 50 миллионов рублей за двухкомнатную квартиру, а арендовать такую можно от 100 тысяч рублей в месяц. Молодые люди часто делят аренду с соседями. 

Барьельефы засветили в оскароносном филье «Москва слезам не верит»

Барьельефы засветили в оскароносном филье «Москва слезам не верит»

Legion Media

От былого величия тоже осталось не так много. В центральном фойе сохранилась мозаика на потолке и мраморная облицовка. Однако оригинальная отделка квартир – нет (хотя некоторые элементы, вроде оригинальной люстры или зеркала, кое-где еще можно найти). Кроме того, многие коммуникации устарели, что создает жильцам постоянные неудобства. Из-за старой вентиляции и деревянных перекрытий хорошо слышно, что происходит в соседних квартирах.  

Shesmax (CC BY-SA 4.0)

«В квартире постоянно что-то перегорает и ломается – и через два месяца после переезда я поняла, что здание построено для красоты, а не для жизни. Да, оно находится в центре, но от него долго идти до метро. А чтобы его обойти, нужно не меньше 20 минут», – рассказывала Ксения Вечтомова, которая арендовала тут квартиру.

Как в нее попасть 

Подъезд высотки в наши дни

Подъезд высотки в наши дни

Legion Media

Строгие консьержи и сегодня следят за тем, чтобы в здании не было посторонних людей. 

Раньше попасть сюда можно было, купив билет в музей-квартиру балерины Галины Улановой, но уже несколько лет она закрыта на реконструкцию. Единственная возможность – купить билет у агентства «Крыши и выше», которое за 2000 рублей проведет экскурсию по подъезду и напоет чаем в видовой квартире.

Legion Media

Для тех же, кому хочется хотя бы формально побывать внутри легендарного здания, есть беспроигрышный вариант – сходить в кинотеатр «Иллюзион». Этот старейший кинотеатр Москвы на первом этаже высотки, тот самый, что показывал ленты из архива Госфильмофонда (кстати, делает это до сих пор). Недавно он пережил реконструкцию и стал современным кинозалом с уникальным репертуаром. 

А еще можно просто зайти в магазин «Пятерочка», который находится прямо в здании, справо - со стороны Москва-реки.

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