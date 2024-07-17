«Сампо»: первый фильм, который СССР снял совместно с капстраной

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До середины 1950-х сотрудничество Финляндии и Советского Союза в области кино ограничивалось закупкой кинофильмов. От проката страны перешли к производству: сначала появилась документальная лента о том, как эмигрировавшие в войну в Финляндию жители Терийоки посещают Ленинград и его окрестности — «Жители Терийоки на Карельском перешейке».

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А первым опытом художественной копродукции стала сказка по мотивам эпоса «Калевала». По сюжету, вековечный кователь Ильмаринен отправляется в страну вечного холода Похъелу за своей сестрой Анники, которую похитила колдунья Лоухи. Вместе с ним идет и Лемминкяйнен, ее возлюбленный. Чтобы спасти девушку из плена, героям предстоит выполнять поручения Лоухи, которая больше всего хочет заполучить волшебную мельницу Сампо, источник счастья и благоденствия.

СКАЗКА СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

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Режиссером совместного советско-финского проекта стал Александр Птушко – известный мастер киносказок, автор «Садко», Ильи Муромца», «Сказки о потерянном времени». Вторым режиссером – Холгер Харривирт. Финские консультанты – доктор философии Вайнэ Кауконен и профессор Кустаа Вилькуна следили, чтобы «Сампо» недалеко уходила от первоисточника.

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Играли в фильме советские и финские актеры: например, роль мудреца Вяйнямейнена исполнил финн Урхо Сомерсальми, а чародея – русский актер Георгий Милляр. В Лемминкяйнена же перевоплотился непрофессиональный актер, латыш Андрис Ошинь.

Съемки проходили недалеко от Петрозаводска, на горе Сампо на западном берегу Кончозера. Производство вышло довольно трудоемким: сцены снимали последовательно – сначала отыгрывали их на русском, а затем – на финском языках. Причем снимали сразу две версии: широкоформатную и полноэкранную.

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Птушко был не только мастером киносказок, но еще и создателем многих комбинированных съемок. В его фильме от прикосновения Анники распускаются цветы, плащ ведьмы Лоухи летит через море, чтобы схватить героиню и доставить к хозяйке, а перед одной из героинь вырастает силуэт Дороги, которую режиссер изобразил как старуху.

ГОЛЛИВУДСКАЯ «КАЛЕВАЛА»

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Фильмом заинтересовались не только советские и финские зрители, но и Голливуд. Продюсер Рождер Корман сократил «Сампо» на полчаса – в американский прокат лента вышла под названием «День, когда Земля замерзла».

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В этой версии удивительным образом в титрах не значатся советские актеры, их всех «переименовали» – вместо Эве Киви и Андриса Ошиня появились Нина Андерсон и Джон Пауэрс, а вместо Птушко и Харривирта режиссером значился некий Грег Сибелиус.

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