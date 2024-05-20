9 советских фильмов про инопланетян

Где-то там наши братья по разуму! Как в СССР представляли встречу землян с внеземными цивилизациями.

«Аэлита», 1924

Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924 Яков Протазанов/Межрабпом-Русь, 1924

Немой фантастический фильм по книге Алексея Толстого. Cоветский инженер Лось строит специальный корабль — интерпланетонеф, на котором сможет отправиться на Марс. На красной планете тем временем неспокойно: пока королева Аэлита наблюдает за событиями на Земле, простые обитатели живут в рабских условиях. Совершив межзвездный полет, советские персонажи устраивают восстание в рабочих кварталах, но королева этому не рада и приказывает расстрелять марсианский пролетариат.

«Аэлита» стала одним из первых научно-фантастических фильмов о космических полетах. А еще в нем дивные костюмы художниц Александры Экстер и Надежды Ламановой – марсиане похожи на римских сенаторов и легионеров, а сама Аэлита – на модницу в конструктивистских нарядах.

«Планета бурь», 1961

Павел Клушанцев/ Ленинградская киностудия научно-популярных фильмов, 1961 Павел Клушанцев/ Ленинградская киностудия научно-популярных фильмов, 1961

Советско-американская экспедиция на трех кораблях отправляется к Венере. Космонавты исследуют планету, знакомятся с местными ящероподобными существами и даже опускаются на дно местного океана. Там они находят доказательства того, что здесь существовала цивилизация. Уже после того, как их корабль покидает планету, обитательница Венеры в белых одеждах появляется в отражении озера и машет им вслед.

Фильмом Павла Клушанцева вдохновлялись Стенли Кубрик, Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Ридли Скотт. В Голливуде «Планету бурь» перемонтировали, добавили новые эпизоды и выпустили под названием «Путешествие на планету доисторических животных».

«Таинственная стена», 1967

Ирина Поволоцкая, Михаил Садкович/ Мосфильм, 1967 Ирина Поволоцкая, Михаил Садкович/ Мосфильм, 1967

В этом фильме нет зеленых человечков, прилетевших с далеких планет гуманоидов, есть лишь стена, возникшая ниоткуда где-то в тайге. Несколько месяцев ученые бьются над ее загадкой, не понимая, имеют они дело в физическим феноменом или же с инопланетным разумом. У человека, смотрящего на стену, возникают видения из прошлого, но кто их транслирует? А может, таким образом пришельцы исследуют обитателей Земли?

«Таинственная стена» похожа одновременно на «Солярис» с его разумным океаном, и на «Сталкера» с Зоной того же Тарковского, и на более поздний фильм «Прибытие» Дени Вильнева о поиске общего языка с инопланетянами. В фильме о вере в то, что этот язык найдется, нет никаких особых спецэффектов, разве что дым да клубящиеся облака. Однако черно-белое кино все равно производит впечатление – человек уже совершил полет в космос, так почему бы не поверить, что где-то там существует разумная жизнь?

«Солярис», 1972

Андрей Тарковский/ Мосфильм, 1972 Андрей Тарковский/ Мосфильм, 1972

Один из самых впечатляющих фильмов о встрече с внеземным разумом. Планету Солярис изучают давно, но к ее пониманию не приблизились ни на шаг. Ученые, живущие на орбитальной станции, измучены: им являются люди из их прошлого, с которыми связаны тяжелые воспоминания. Пытаясь изучать Океан, они не заметили, что он изучает их в ответ.

Шедевр Андрея Тарковского в 1972 году получил Гран-при Каннского кинофестиваля. А благодаря музыке Эдуарда Артемьева кажется, что Океан Соляриса и правда разумен.

«Эта веселая планета», 1973

Юрий Сааков, Юрий Цветков/Мосфильм, 1973 Юрий Сааков, Юрий Цветков/Мосфильм, 1973

Комедия-ревю про инопланетян, которые в канун Нового года оказались в академгородке. Ученые и изобретатели, разодетые в карнавальные костюмы, принимают четырех пришельцев в серебристых костюмах за своих. Вместе с землянами они учатся танцевать, радоваться, влюбляться – в общем, вести себя, как люди.

В этом фильме нет никаких далеких планет, хотя летающая тарелка, конечно же, имеется. Зато есть история про взаимопонимание и веру в то, что где-то там есть братья по разуму.

«Молчание доктора Ивенса», 1973

Будимир Метальников/Мосфильм, 1974 Будимир Метальников/Мосфильм, 1974

Обитатели планеты Орайна спасают людей, попавших в авиакатастрофу – они долго искали во Вселенной братьев по разуму и посчитали, что настало время открыться. Среди выживших оказывается доктор Мартин Ивенс, который работает над созданием эликсира бессмертия. Узнав, что инопланетяне живут по 150-200 лет и даже дольше, он просит помочь ему в исследованиях. Но жители Орайны не спешат открывать секрет, сомневаясь, что земная цивилизация распорядится этим даром с умом. Понимая, что для землян стремление к насилию значит больше, чем нравственный закон, они отказываются с ними контактировать.

Главную роль в грустной философской притче об одиночестве во Вселенной сыграл Сергей Бондарчук, режиссер «Войны и мира» и «Судьбы человека».

«Отроки во вселенной», 1974

Ричард Викторов/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1974 Ричард Викторов/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1974

Группа подростков отправляется в космическое путешествие к Альфе Кассиопеи, которое займет по земным меркам 26 лет. Совершив высадку на планете Вариана, ребята сталкиваются там с человекоподобными существами, которые изолируют их в профилактической камере, чтобы затем «осчастливить». Оказывается, уже много лет власть на планете захватили роботы-вершители, которые посчитали, что людям мешают чувства и эмоции. Лишенные элементарных качеств, вроде любви и сострадания, местные жители стали вымирать. «Непокорных» осталось совсем мало: роботы выманивают и проводят над ними процедуру «осчастливливания». Поэтому оставшиеся в живых послали сигнал бедствия на Землю.

В «Отроках во вселенной» интересен не только сюжет, но и визуальные решения: например, костюмы обитателей планеты напоминают наряды Пако Рабанна.

«Отель "У погибшего альпиниста"», 1979

Григорий Кроманов/Таллинфильм, 1979 Григорий Кроманов/Таллинфильм, 1979

Атмосферный детектив из тех, что только притворяются историей об убийстве. Получив анонимный звонок, инспектор полиции Глебски выезжает в отель «У погибшего альпиниста». Однако там все в порядке, разве что постояльцы странноватые. Из-за лавины все герои оказываются запертыми в гостинице, и вот тут-то и появляется труп. Очень скоро Глебски узнает, что здесь собрались не любители горных лыж, а инопланетяне и их роботы.

В основе фильма – повесть, пожалуй, самых известных советских фантастов, Аркадия и Бориса Стругацких. Детектив очень быстро превращается в фильм-нуар о моральном выборе. Кстати, костюмы для героев создал «красный Диор» Слава Зайцев.

«Через тернии к звездам», 1980

Ричард Викторов/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1980 Ричард Викторов/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1980

История о девушке-клоне Нийе с гибнущей планеты Десса. Она единственная выжившая с корабля, который обнаружил звездолет «Пушкин». Нийя почти ничего не помнит о том, кто она и откуда, но время от времени проявляет способности к телепортации и даже к телекинезу. Оказывается, ее родная планета Десса погибает из-за экологической катастрофы, немногие выжившие больны и прячутся в подземельях. Местный магнат Туранчокс наживается на продаже чистой воды и противогазов и не хочет ничего менять.

Фильм – отличный образец советской научной фантастики, апокалиптическая картинка-предупреждение и сегодня смотрится пугающе. Дополняет визуальный ряд космическая музыка Алексея Рыбникова.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене