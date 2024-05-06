8 российских фильмов о спорте, которые нужно посмотреть

Фильм рассказывает об одном из самых драматических моментов в истории советского спорта – матче по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене между сборными Советского Союза и США. Американцы считались непобедимыми на протяжении 36 лет: противостояние в финале турнира решили последние три секунды матча. Баскетбол – не слишком киногеничный вид спорта, но в «Движении вверх» он показан так, что хочется самому научиться забрасывать мяч в кольцо.
Байопик о хоккеисте Валерии Харламове – восьмикратном чемпионе мира. В фильме показывают его путь к славе, сначала как нападающего ЦСКА, а затем и сборной СССР. Кульминацией становится первый матч из серии встреч советских хоккеистов с командой Канады. Спорт был не только вопросом высоких достижений, но и важным элементом политики: фильм это наглядно демонстрирует.
Амбициозного игрока сборной по футболу Юрия Столешникова дисквалифицируют на год, и он отправляется работать тренером во второсортный клуб. Ни амбиций, ни желания побеждать у его игроков нет, зато все это в избытке имеется у главного героя. Он приводит «Метеор» к победе в Кубке России, а в финале футболисты малоизвестной команды выходят на поле против «Челси». Динамичная история, как хороший футбольный матч, не дает зрителям расслабиться ни на минуту.
Боксер Валерий Попенченко был первым обладателем Кубка Вэла Баркера (его вручают спортсменам, показавшим наиболее эффективную и техничную технику боя на Олимпиаде) в Советском Союзе. Из 213 матчей он одержал победу в двухстах. Мистером Нокаутом его называли зарубежные журналисты: именно этим приемом он часто досрочно завершал поединки. Художественный фильм рассказывает, как из курсанта военно-морского училища вырос спортсмен, которому не было равных. Он получился очень объемным: действие происходит не только в спортзале и на ринге – есть и тренировки на палубе корабля, и воспоминания о детстве, и куда без них — подковерные интриги.
Снова биографический фильм, на этот раз – о лыжнице Елене Вяльбе. Он построен по всем правилам большого спортивного кино: талантливый ребенок, тренер, который разглядел дарование, суровые окрестности провинциального Мурманска, в которых растет героиня. Она сама как будто выточена из камня. Лишь сцена, в которой она посреди заснеженного леса кричит что есть сил, напоминает, какими неимоверными усилиями ей дается жизнь спортивной небожительницы.
Истории трех олимпийских чемпионов – пловца Александра Попова, борца Александра Карелина и гимнастки Светланы Хоркиной. Здесь все – по законам жанра: долгий путь к победе и, наконец, заслуженное золото. Хотя их триумф – в совсем недавнем прошлом, лента дает возможность посмотреть на жизнь спортсменов изнутри. В фильме их сыграли Сергей Бондарчук-младший, Кристина Асмус и Евгений Пронин.
Иначе как политическим противостоянием на шахматной доске фильм не назовешь. Он снят по мотивам реальной истории о поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, советским шахматистом, который в 1976 году попросил политического убежища в Голландии. С одной стороны, это было противостояние советской бюрократической системы против того, кто посмел сбежать от нее. С другой – сражение между выдающимися спортсменами, как выразился один из героев ленты, «до кровавых соплей». Фильм-производственная драма, фильм-открытка из конца 1970-х – можно смотреть его, как иллюстрацию того времени, а можно попытаться разглядеть в нем драму двух талантливых людей.
История главного плохиша и гения советского футбола Эдуарда Стрельцова. На пике карьеры «русского Пеле» обвинили в изнасиловании и посадили на 12 лет. Он сумел вернуться в спорт, его обожали футбольные фанаты и были готовы разнести стадион, если их кумира не выпускали на поле. Биографический фильм о спортсмене сделан в духе большого полотна о человеке, который не подходил ни под одни стандартные рамки и остался легендой.
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