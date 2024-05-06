8 российских фильмов о спорте, которые нужно посмотреть

«Движение вверх», 2017

Антон Мегердичев/Студия Тритэ, 2017 Антон Мегердичев/Студия Тритэ, 2017

Фильм рассказывает об одном из самых драматических моментов в истории советского спорта – матче по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене между сборными Советского Союза и США. Американцы считались непобедимыми на протяжении 36 лет: противостояние в финале турнира решили последние три секунды матча. Баскетбол – не слишком киногеничный вид спорта, но в «Движении вверх» он показан так, что хочется самому научиться забрасывать мяч в кольцо.

«Легенда №17», 2017

Николай Лебедев/Студия Тритэ, 2017 Николай Лебедев/Студия Тритэ, 2017

Байопик о хоккеисте Валерии Харламове – восьмикратном чемпионе мира. В фильме показывают его путь к славе, сначала как нападающего ЦСКА, а затем и сборной СССР. Кульминацией становится первый матч из серии встреч советских хоккеистов с командой Канады. Спорт был не только вопросом высоких достижений, но и важным элементом политики: фильм это наглядно демонстрирует.

«Тренер», 2018

Данила Козловский/Студия Тритэ, 2018 Данила Козловский/Студия Тритэ, 2018

Амбициозного игрока сборной по футболу Юрия Столешникова дисквалифицируют на год, и он отправляется работать тренером во второсортный клуб. Ни амбиций, ни желания побеждать у его игроков нет, зато все это в избытке имеется у главного героя. Он приводит «Метеор» к победе в Кубке России, а в финале футболисты малоизвестной команды выходят на поле против «Челси». Динамичная история, как хороший футбольный матч, не дает зрителям расслабиться ни на минуту.

«Мистер Нокаут», 2022

Артем Михалков/Телеканал «Россия 1», 2022 Артем Михалков/Телеканал «Россия 1», 2022

Боксер Валерий Попенченко был первым обладателем Кубка Вэла Баркера (его вручают спортсменам, показавшим наиболее эффективную и техничную технику боя на Олимпиаде) в Советском Союзе. Из 213 матчей он одержал победу в двухстах. Мистером Нокаутом его называли зарубежные журналисты: именно этим приемом он часто досрочно завершал поединки. Художественный фильм рассказывает, как из курсанта военно-морского училища вырос спортсмен, которому не было равных. Он получился очень объемным: действие происходит не только в спортзале и на ринге – есть и тренировки на палубе корабля, и воспоминания о детстве, и куда без них — подковерные интриги.

«Белый снег», 2021

Николай Хомерики/EGO Production, 2021 Николай Хомерики/EGO Production, 2021

Снова биографический фильм, на этот раз – о лыжнице Елене Вяльбе. Он построен по всем правилам большого спортивного кино: талантливый ребенок, тренер, который разглядел дарование, суровые окрестности провинциального Мурманска, в которых растет героиня. Она сама как будто выточена из камня. Лишь сцена, в которой она посреди заснеженного леса кричит что есть сил, напоминает, какими неимоверными усилиями ей дается жизнь спортивной небожительницы.

«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», 2016

Артем Аксененко/Enjoy Movies, 2016 Артем Аксененко/Enjoy Movies, 2016

Истории трех олимпийских чемпионов – пловца Александра Попова, борца Александра Карелина и гимнастки Светланы Хоркиной. Здесь все – по законам жанра: долгий путь к победе и, наконец, заслуженное золото. Хотя их триумф – в совсем недавнем прошлом, лента дает возможность посмотреть на жизнь спортсменов изнутри. В фильме их сыграли Сергей Бондарчук-младший, Кристина Асмус и Евгений Пронин.

«Чемпион мира», 2021

Алексей Сидоров/Централ Партнершип, 2021 Алексей Сидоров/Централ Партнершип, 2021

Иначе как политическим противостоянием на шахматной доске фильм не назовешь. Он снят по мотивам реальной истории о поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, советским шахматистом, который в 1976 году попросил политического убежища в Голландии. С одной стороны, это было противостояние советской бюрократической системы против того, кто посмел сбежать от нее. С другой – сражение между выдающимися спортсменами, как выразился один из героев ленты, «до кровавых соплей». Фильм-производственная драма, фильм-открытка из конца 1970-х – можно смотреть его, как иллюстрацию того времени, а можно попытаться разглядеть в нем драму двух талантливых людей.

«Стрельцов», 2020

Илья Учитель/Телеканал «Россия 1», 2020 Илья Учитель/Телеканал «Россия 1», 2020

История главного плохиша и гения советского футбола Эдуарда Стрельцова. На пике карьеры «русского Пеле» обвинили в изнасиловании и посадили на 12 лет. Он сумел вернуться в спорт, его обожали футбольные фанаты и были готовы разнести стадион, если их кумира не выпускали на поле. Биографический фильм о спортсмене сделан в духе большого полотна о человеке, который не подходил ни под одни стандартные рамки и остался легендой.

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