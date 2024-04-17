12 лучших советских фильмов про спорт

« Третий тайм», 1962

Евгений Карелов/Мосфильм, 1962 Евгений Карелов/Мосфильм, 1962

В основе повести Александра Борщаговского «Тревожные облака», по которой снят фильм, — история матча смерти, который прошел в Киеве 9 августа 1942 года между киевским «Динамо» и немецкими военными. Условие игры было простое и страшное: советские футболисты должны проиграть, иначе их всех ждет расстрел. История героизма спортсменов не оставляет равнодушным: зная о неминуемой гибели, они предпочли не сдаваться, а идти до конца.

«О, спорт, ты – мир!» 1981

Юрий Озеров, Фёдор Хитрук, Борис Рычков/Мосфильм, 1981 Юрий Озеров, Фёдор Хитрук, Борис Рычков/Мосфильм, 1981

Фильм – объяснение в любви Московской Олимпиаде-1980. Хроника игр – от зажжения огня в Греции до соревнований и прощания с олимпийским Мишкой. Фильм Юрия Озерова и Бориса Рычкова снимала почти сотня операторов: кадры соревнований перемежаются интервью с их участниками, видами Москвы, культурной жизнью города и даже непривычными для массового советского кино сценами молебнов – христианского и мусульманского. Двухсерийное полотно получилось не лишенным пафоса и при этом очень позитивным.

«Вертикаль», 1966

Станислав Говорухин, Борис Дуров/Одесская киностудия, 1966 Станислав Говорухин, Борис Дуров/Одесская киностудия, 1966

Эту драму Станислава Говорухина об альпинистах, которых во время восхождения на вершину настигает циклон, наизусть знают поклонники легендарного певца и актера Владимира Высоцкого. Он сыграл в нем роль радиста Володи и исполнил знаменитые «Песню о друге» и «Вершину». Чтобы вжиться в роль, актеры осваивали технику восхождения в горы и даже сдали необходимые нормативы. Черно-белый фильм передает и угрожающую красоту гор и пытается ответить на вопрос, зачем люди пытаются покорить вершины.

«Вратарь», 1936

Семён Тимошенко/Ленфильм, 1936 Семён Тимошенко/Ленфильм, 1936

Писатель Лев Кассиль, по сценарию которого снял фильм Семен Тимошенко, был заядлым футбольным болельщиком и умел так живо и сочно описывать происходящее на поле, что читатели словно своими глазами наблюдали за ходом матча. А из сценария «Вратаря» позже вырос первый советский спортивный роман. Главный герой фильма Антон Кандидов перевозит по Волге арбузы, метко перебрасывая их, как будто это не ягоды, а футбольные мячи. Разглядев в нем талант, спортсмены заводской команды приглашают его к себе вратарем. По пути к славе Антону придется бороться не только с соперниками, но и с самим собой. Фильм стоит посмотреть и ради музыки: именно здесь впервые прозвучал знаменитый «Марш физкультурников» Исаака Дунаевского о том, что «советские спортсмены сильнее всех, быстрее всех».

«Спорт, спорт, спорт», 1970

Элем Климов/Мосфильм, 1970 Элем Климов/Мосфильм, 1970

Элегия Элема Климова о спортивных буднях на музыку Альфреда Шнитке. На экране встречаются документальная хроника соревнований в Москве, Филадельфии, Мехико, Стокгольме, игровые сцены и рассказы спортсменов о тренировках и достижениях, споры и волнения болельщиков, а за кадром звучат стихи Беллы Ахмадулиной. Лента парадоксальным образом сочетает все самое несочетаемое: шутливые байки, исторические вставки про любимого опричника Ивана Грозного, выступления The Beatles и жующих людей. Выглядит странно, но оторваться от экрана невозможно.

«Новенькая», 1969

Павел Любимов/Киностудия им. Горького, 1969 Павел Любимов/Киностудия им. Горького, 1969

Тихая драма о гимнастке Вале, которая попадает в сборную и становится свидетелем финала карьеры известной спортсменки. Главная героиня делает первые шаги в большом спорте: лента начинается с ее выступления на городском празднике, а завершается тем, что Валю отбирают на соревнования вместо гимнастки, которую она всегда боготворила. В отличие от многих спортивных фильмов, где герои идут к победе, не замечая ничего, «Новенькая» производит впечатление фильма очень лирического, с отчетливой интонацией, которая звучала в фильмах оттепели. На первом месте в нем не столько спортивные достижения, сколько внутренние переживания человека о собственной судьбе.

«Запасной игрок», 1954

Семён Тимошенко/Ленфильм, 1954 Семён Тимошенко/Ленфильм, 1954

Музыкальная комедия про футбол, в которой будет романтическое путешествие по Волге, бокс со стариком и признания влюбленных. По сюжету, застенчивый спортсмен Вася Веснушкин проводит дни на скамейке запасных, но возмутительное поведение его старшего брата Саши заставляет тренера провести рокировку. Вместо Веснушкина-старшего на поле выходит младший и успевает забить два гола в ворота противника, а потом еще и отбивает пенальти.

«Центровой из поднебесья», 1975

Исаак Магитон/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1975 Исаак Магитон/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1975

Из чабана в центровые баскетбольной команды – и все из-за любви. Юрий Кулик-Куликовский этот вид спорта не любит, но соглашается играть в команде, когда узнает, что матчи будут проходить в городах, где выступает его любимая певица.

Слегка диковатый сюжет перемежается музыкальными выступлениями, которые поклонникам советской эстрады особенно понравятся. Ведь за кадром поет главная российская дива Алла Пугачева.

«Гроссмейстер», 1972

Сергей Микаэлян/Ленфильм, 1972 Сергей Микаэлян/Ленфильм, 1972

Уникальный случай: в этом кино о шахматах снялись выдающиеся гроссмейстеры Виктор Корчной, Михаил Таль, Юрий Авербах, Александр Котов, Марк Тайманов. И ленту стоит смотреть уже ради их появления на экране. Но еще и потому, что в конце 1970-х фильм перестали показывать из-за того, что Корчной отказался возвращаться в Советский Союз. Так что это еще и своеобразный документ эпохи. В центре сюжета — история увлеченного шахматиста, для которого важна не победа, а красота игры. Его страсть важнее всего на свете, а остальное, даже любовь, отходит на второй план.

«Семь стариков и одна девушка», 1968

Евгений Карелов/Мосфильм, Творческое объединение Телефильм, 1968 Евгений Карелов/Мосфильм, Творческое объединение Телефильм, 1968

Легкая комедия о том, что возраст спорту не помеха со вставками про суперпопулярного тогда героя французских фильмов Фантомаса. Лена мечтает о спортивных рекордах, а вместо этого ей поручают вести группу здоровья для пенсионеров. В отчаянии она решает давать им самые сложные задания, чтобы они отказались от занятий. Но старики оказываются крепкими орешками и даже ловят преступников.

«Непобедимый» 1983

Юрий Борецкий/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1983 Юрий Борецкий/Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, 1983

Вольный байопик о создателе самбо Анатолии Харлампиеве. По сюжету, красноармеец Хромов едет в Туркестан изучать народную борьбу кураш, узнает ее приемы и особенности, даже становится пехлеваном, мастером кураша. Хорошая возможность узнать, как появился один из самых молодых видов олимпийских единоборств - самооборона без оружия.

«Все решает мгновение», 1978

Виктор Садовский/Ленфильм, 1979 Виктор Садовский/Ленфильм, 1979

Драма о страхе поражения: пловчиха невероятно быстро преодолевает дистанции, но только на тренировках. А на соревнованиях, где за ней наблюдают сотни глаз болельщиков, она теряется и отстает. В итоге на европейском первенстве она уступает свое место в команде другой спортсменке. «Все решает мгновение» о том, как важна вера в себя: оставшись в одиночестве, героиня проплывает дистанцию соревнований быстрее, чем это сделала ее подруга. Но мировой рекорд, который она установила, так и останется неизвестным.

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