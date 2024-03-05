20 главных фильмов киностудии «Ленфильм»

За время своего существования студия выпустила более 1500 полнометражных фильмов. Среди них такие культовые картины, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Проверка на дорогах», «Белое солнце пустыни» и «Собачье сердце».

5 марта 2024 года исполняется 110 лет со дня основания «Ленфильма», старейшей киностудии России. Долгое время ее днем рождения считалось 30 апреля 1918 года, когда большевики учредили Петроградский кинокомитет (первое название студии).

Однако еще в 1914 году возникла первая российская кинофабрика. Благотворительный Скобелевский комитет при Генштабе учредил кинематографический отдел в Петербурге, который имел монополию на документальные съемки Первой мировой войны. После революции и национализации частных инициатив, именно на его базе открылся кинокомитет Петрограда, известный сегодня как «Ленфильм» (это название появилось в 1934 году).

За более чем век существования студия выпустила такие культовые картины, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Проверка на дорогах», «Белое солнце пустыни» и «Собачье сердце».

1. Взятие Зимнего дворца (Константин Державин, 1920)

Константин Державин/Ленфильм, 1920 Константин Державин/Ленфильм, 1920

Этот художественный фильм был снят к годовщине Октябрьской революции 1917 года. И в нем была заснята театрализованная постановка «Штурм Зимнего», инсценированная режиссером Николаем Евреиновым. Советская пропаганда так часто показывала кадры из этого кино, что они стали восприниматься как документальные.

2. Чапаев (Георгий и Сергей Васильевы, 1934)

Георгий Васильев, Сергей Васильев/Ленфильм, 1934 Георгий Васильев, Сергей Васильев/Ленфильм, 1934

Культовый фильм о Гражданской войне получил первый приз на I Московском кинофестивале 1935 года. Главные герои — начдив (красноармейский военачальник) Василий Чапаев, Анка-пулеметчица и ординарец Петька стали столь народными героями и символическими образами, вошли в фольклор — про них сочинили сотни анекдотов. А еще это был один из самых любимых фильмов Иосифа Сталина, который он посмотрел, по легенде, около 30 раз.

3. Золушка (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, 1947)

Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро/Ленфильм, 1947 Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро/Ленфильм, 1947

Сценарий к фильму-сказке написал известный драматург Евгений Шварц, переложив на новый лад старую-добрую историю Шарля Перро о девушке, потерявшей туфельку. Гражданам Страны Советов была понятна сюжетная линия про труженицу, угнетенную мачехой (ее играла легендарная Фаина Раневская), к тому же уставшей от войны стране нужен был фильм со счастливым концом. В проекте лента должна была быть цветной, но из-за дефицита пленки его сделали черно-белым. В 2010-м прошла премьера цветной версии картины.

4. Полосатый рейс (Владимир Фетин, 1961)

Владимир Фетин/Ленфильм, 1961 Владимир Фетин/Ленфильм, 1961

Эта эксцентрическая комедия стала лидером проката в 1961 году, ее посмотрело 45,8 млн зрителей. По сюжету, советский корабль отходит из порта некой экзотической страны. На борту — десяток тигров и львов, которых везут в зоопарки СССР. Чтобы попасть домой, на корабль обманом проникает повар, который при этом выдает себя за укротителя диких зверей. Последние же внезапно оказываются на свободе...

5. Человек-амфибия (Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961)

Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский/Ленфильм, 1961 Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский/Ленфильм, 1961

Экранизация фантастической повести Александра Беляева в 1962 году стала лидером советского проката (65 миллионов зрителей). Юноше (его сыграл красавец Владимир Коренев) пересадили жабры акулы, он живет в воде и дружит с дельфинами. А как-то спасает тонущую девушку (ее сыграла Анастасия Вертинская), влюбляется и хочет стать человеком, чтобы быть с ней. Но увы, долго без воды он жить не может...

6. Гамлет (Григорий Козинцев, 1964)

Григорий Козинцев/Ленфильм, 1964 Григорий Козинцев/Ленфильм, 1964

Трагедия Шекспира всегда занимала кинематографистов и русские – не исключение. Роль Гамлета исполнил Иннокентий Смоктуновский, один из самых выдающихся советских артистов, которого называли первым интеллектуальным актером советского кино. Его исполнение роди принца датского и сегодня считается каноническим. Фильм номинировался на многие престижные мировые кинонаграды, но был удостоен лишь спецприза Венецианской Мостры.

7. Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль, 1969)

Владимир Мотыль/Ленфильм, 1969 Владимир Мотыль/Ленфильм, 1969

Юг страны, только что закончилась Гражданская война. Красноармеец Сухов через пустыню идет пешком домой к любимой жене. Внезапно у него происходит встреча и стычка с бандитами... Первый советский истерн киночиновники долго не выпускали в прокат и требовали то переснять, то вырезать отдельные сцены. Считается, что допуск на экраны дал лично советский лидер Леонид Брежнев, большой поклонник жанра этой киноленты.

8. Проверка на дорогах (Алексей Герман, 1971)

Алексей Герман/Ленфильм, 1971 Алексей Герман/Ленфильм, 1971

Алексей Герман-ст. был представителем ленинградской школы режиссеров, сложившейся на «Ленфильме». Они отказывались от канонических приемов соцреализма и стремились к максимальной подлинности. Часто обращались и к теме войны, переосмысляя ее значение и трагедию. Эксперименты Германа зашли так далеко, что фильм о бывшем коллаборационисте, который добровольно сдался партизанам, в широкий прокат цензура не пустила. Германа обвиняли в искажении героического образа советского народа. Лишь в 1986 году «Проверка на дорогах» дошла до массового зрителя.

9. Не болит голова у дятла (Динара Асанова, 1974)

Динара Асанова/Ленфильм, 1974 Динара Асанова/Ленфильм, 1974

Советский школьник по прозвищу Муха мечтает играть в джазовом ансамбле на ударных. Но пока он слабый и невзрачный мальчик, его музыку не понимают, над ним смеются, да еще и от старшего брата-баскетболиста нередко достается. А еще он влюблен в красивую одноклассницу Иру, и ему кажется, что этот подростковый кошмар не закончится. Дебютный полнометражный фильм Асановой — один из первых советских опытов разобраться «подростковой» теме, в сложной психологии взрослеющих детей. А еще это очень атмосферное кино о первой любви.

10. Двадцать дней без войны (Алексей Герман, 1977)

Алексей Герман/Ленфильм, 1977 Алексей Герман/Ленфильм, 1977

Еще одна пронзительная картина Алексея Германа на тему Великой Отечественной. Военный корреспондент едет по редакционному заданию в тыл, где снимают фильм по его очеркам. Там его настигает любовь — и на 20 дней он забывает обо всем, конечно, и о войне. Сценарий написал военный корреспондент, писатель и поэт Константин Симонов (автор культового лирического стихотворения «Жди меня, и я вернусь…»), а главные роли невероятно глубоко сыграли Юрий Никулин (известный более как актер комедийного жанра) и Людмила Гурченко.

11. Одинокий голос человека (Александр Сокуров, 1978)

Александр Сокуров/Ленфильм, 1978 Александр Сокуров/Ленфильм, 1978

Вернувшись домой с Гражданской войны, красноармеец никак не может отойти от ее ужасов и вернуться к обычной жизни. Он влюбляется в студентку Любу и все силы бросает на заботу о ней. Психологическая драма (и первая полнометражная работа Александра Сокурова) долгое время лежала на полке и только в 1987 году увидела прокат.

12. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (Игорь Масленников, 1979-1986)

Игорь Масленников/Ленфильм,1986 Игорь Масленников/Ленфильм,1986

Советский телесериал о самом известном литературном сыщике получился столь удачным, что актер Василий Ливанов (Холмс) даже был награжден Орденом Британской империи. Лондон в фильме «сыграли» Ленинград, Таллин и Рига, ну а квартира на Бейкер-Стрит был создана в павильонах «Ленфильма».

13. Трое в лодке, не считая собаки (Наум Бирман, 1979)

Наум Бирман/Ленфильм, 1979 Наум Бирман/Ленфильм, 1979

Из этой легкой музыкальной комедии по мотивам романа Джерома К. Джерома советские зрители почерпнули несколько карикатурный образ викторианских джентльменов: немного неловких, добродушных и романтичных, в полосатых купальниках и смешных шляпах. Одну из главных ролей сыграл культовый актер и секс-символ поколения Андрей Миронов.

14. Блондинка за углом (Владимир Бортко, 1984)

Владимир Бортко/Ленфильм, 1984 Владимир Бортко/Ленфильм, 1984

Белокурая Надежда — дама предприимчивая во всех отношениях. Она знает, где достать дефицитные товары, имеет отличные связи, и, главное, — сама очень важная персона: работает в гастрономическом магазине, что по меркам СССР равноценно едва ли не директору завода! Встретив мечтательного астрофизика, она влюбляется в него, и старается переделать на свой лад. Но он думает лишь о внеземных цивилизациях. Одна из последних советских комедий с Андреем Мироновым в главной роли стала хитом кинопроката своего времени.

15. Мой друг Иван Лапшин (Алексей Герман, 1984)

Алексей Герман/Ленфильм, 1984 Алексей Герман/Ленфильм, 1984

Один из важнейших фильмов перестройки Алексей Герман-ст. снял по мотивам повести своего отца. В фильме режиссер пытался передать атмосферу 1930-х и показать истинный тягостный портрет быта того времени.

По сюжету, начальник уголовного розыска небольшого городка живет в тесной коммунальной квартире, ловит банду, безответно влюбляется в актрису и оказывается в любовном треугольнике со старинным другом.

16. Зимняя вишня (Игорь Масленников, 1985)

Игорь Масленников/Ленфильм, 1985 Игорь Масленников/Ленфильм, 1985

Житейская мелодрама о нерастраченной любви и одиночестве так полюбилась советскому зрителю, что режиссер Игорь Масленников, автор упомянутого сериала про Шерлока Холмса, снял еще две части продолжения (и анонсировал четвертые фильм, но проект был заморожен). Это один из первых советских перестроечных фильмов, где содержалась эротическая сцена.

17. Собачье сердце (Владимир Бортко, 1988)

Владимир Бортко/Ленфильм, 1988 Владимир Бортко/Ленфильм, 1988

Долгое время повесть Михаила Булгакова была запрещена в СССР за слишком яркую сатиру над общественным строем. Но в перестройку ее наконец издали, и она произвела столь оглушительный эффект на публику, что ее тут же экранизировали. Фильм с Евгением Евстигнеевым в главной роли стал культовым и стал бесконечным источником мемов и цитат.

18. Особенности национальной охоты (Александр Рогожкин, 1995)

Александр Рогожкин/Ленфильм, 1995 Александр Рогожкин/Ленфильм, 1995

Молодой финн уговаривает русского друга взять его на настоящую русскую охоту. Недолго думая, парень привозит иностранца в компанию охотников, среди которых и его знакомый генерал. К ужасу финна, русские начинают обильно выпивать, париться в бане и, кажется, даже забыли про охоту...

В этой уморительной комедии в одной из главных ролей снимался настоящий финский актер Вилле Хаапасало, ставший после выхода настоящей звездой в России. Фильм стал настолько популярен, что были сняты несколько сиквелов.

19. Молох (Александр Сокуров, 1999)

Александр Сокуров/Ленфильм, 1999 Александр Сокуров/Ленфильм, 1999

Живого классика Александра Сокурова заботит вопрос природы власти, и ему он посвятил пять своих фильмов. В «Молохе» — первом в этой серии — показывает один день из личной жизни Гитлера. Фюрер отдыхает с Евой Браун в своем доме в Альпах, куда к нему приезжает Йозеф Геббельс с женой Магдой и Мартин Борман. Кино совместного производства с Францией, Германией, Италией и Японией, снят на немецком языке и получил множество международных кинонаград.

20. Трудно быть богом (Алексей Герман, 2013)

Алексей Герман/Ленфильм, 2013 Алексей Герман/Ленфильм, 2013

Об экранизации фантастической повести братьев Стругацких 1963 года Алексей Герман-ст. думал еще в конце 1960-х, но замысел воплотил лишь в начале 2000-х. Лента стала его последней режиссерской работой, которую завершал уже его сын, и премьера прошла после смерти режиссера. Действие происходит на другой планете в далеком будущем, однако общественный строй гуманоидов больше напоминает земное Средневековье. За тем, как монахи некоего Ордена захватывают власть, наблюдает группа ученых с Земли.

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