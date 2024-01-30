30 главных фильмов киностудии «Мосфильм»

Кто не знает легендарных «Рабочего и колхозницу», появляющихся в начале каждого фильма этой кинокомпании? За 100 лет своего существования главная студия страны произвела более 2500 фильмов.

30 января 2024 года исполняется 100 лет «Мосфильму», главной киностудии СССР и современной России. День рождения принято отсчитывать с премьеры первой картины — немого фильма «На крыльях ввысь».

За век студия выпустила такие культовые картины, как «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, музыкальную комедию «Весёлые ребята» Григория Александрова и единственного победителя Каннского кинофестиваля от России — «Летят журавли» Михаила Калатозова.

На «Мосфильме» выходило и большинство киношедевров Андрея Тарковского, а также всенародно любимые комедии Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Три советских премии Оскар — на счету этой студии.

1. Броненосец «Потёмкин» (Сергей Эйзенштейн, 1925)

Сергей Эйзенштейн/Мосфильм, 1925 Сергей Эйзенштейн/Мосфильм, 1925

Фильм включен во все мировые списки главных киношедевров всех времен и народов. Это немое кино о восстании матросов черноморского флота, с которого началась революция 1905 года. Одна из самых сильных и канонических сцен картины — жители Одессы, бегущие по знаменитой городской лестнице, спасаясь от пуль правительственных войск.

2. Октябрь (Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, 1927)

Sputnik Sputnik

К 10-летию революции 1917 года главный режиссер раннего СССР Сергей Эйзенштейн снимает свой следующий шедевр. В центре — революционные события октября в Петрограде и штурм Зимнего. Этот фильм — в том числе и первая попытка киновоплощения Владимира Ленина. Считается, что Эйзенштейн не пытался воссоздать реальные события, но сознательно творил миф о революции.

3. Весёлые ребята (Григорий Александров, 1934)

Sputnik Sputnik

Это первая советская музыкальная комедия. Их производство велел наладить лично Сталин. Обилие музыки и песен было необходимым элементом, призванным воспевать образ жизни советского человека и достижения промышленности. Перед началом работы над фильмом режиссер Александров ездил в Голливуд — смотреть, как создают мюзиклы там. Фильм сделал звездами Любовь Орлову и Леонида Утесова. Он стал известен и в США. О нем тепло отозвался сам Чарли Чаплин.

4. Цирк (Григорий Александров, 1936)

Sputnik Sputnik

Еще один музыкальный фильм с Любовью Орловой в главной роли. По сюжету, СССР становится новой родиной для американской актрисы цирка — здесь она находит счастье и любовь. Этот фильм провозглашал советское равенство и толерантность. Настоящей звездой картины, помимо Орловой, стал маленький чернокожий мальчик, которого сыграл Джеймс Паттерсон. Отец актера эмигрировал из США в СССР в поисках лучшей жизни.

5. Александр Невский (Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, 1938)

Sputnik Sputnik

Еще одна масштабная работа Эйзенштейна, ставшего на тот момент живым классиком. Фильм о древнерусском князе Александре Невском, который победил в битве Ливонский орден. Одна из самых эпичных сцен фильма — Ледовое побоище, в котором рыцари на конях и в тяжелых доспехах проваливаются под лед Чудского озера. Что интересно, съемки сцены проходили летом во дворе Мосфильма, где построили специальные декорации. В итоге патриотическую картину, создавшую «мужественный образ наших великих предков», одобрил Сталин.

6. Кубанские казаки (Иван Пырьев, 1949)

Иван Пырьев/Мосфильм, 1949 Иван Пырьев/Мосфильм, 1949

Послевоенная музыкальная комедия о счастливой советской жизни. Перед сельской ярмаркой два южных колхоза соревнуются в производительности. Интриги добавляет то, что передовики труда и соперники влюблены друг в друга. Сталину комедия очень нравилась, а вот Хрущев за лакировку действительности отправил пленку на полку на долгие годы. В конце 1960-х картину восстановили и выпустили чуть исправленную версию.

7. Карнавальная ночь (Эльдар Рязанов, 1956)

Sputnik Sputnik

Один из первых «новогодних» фильмов режиссера, который в будущем снимет легендарную «Иронию судьбы». По сюжету, коллектив Дома культуры готовится к костюмированному новогоднему балу. Директор же постоянно пытается внести правки и сделать веселую программу более серьезной и идеологически выверенной. Комедия полна музыки, шуток и невинных розыгрышей. А еще - это звездная роль молодой Людмилы Гурченко.

8. Летят журавли (Михаил Калатозов, 1957)

Sputnik Sputnik

Лирическая драма, где практически нет военных сцен, ставшая классикой мирового военного кино. Она показывает, что трагедия случается не только на линии фронта, но и в тылу. Сюжет рассказывает о множестве личных несчастий пострадавших людей, потерявших близких. Двое влюбленных до рассвета гуляют по Москве, и ранним утром узнают, что началась война. До сих пор это единственный фильм из СССР и России, получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

9. Иваново детство (Андрей Тарковский, 1962)

Андрей Тарковский/Мосфильм, 1962 Андрей Тарковский/Мосфильм, 1962

Первый фильм знаменитого Андрея Тарковского, где был заметен его самобытный авторский почерк. Кино о войне и о том, как она лишила мальчика Ивана семьи и детства. Маленький, юркий и очень смелый парень после гибели родителей помогает советским войскам и выполняет ответственное задание — уходит в опаснейшую разведку. Фильм стал первым, получившим золотого льва Венецианского кинофестиваля.

10. Я шагаю по Москве (Георгий Данелия, 1963)

Георгий Данелия/Мосфильм, 1963 Георгий Данелия/Мосфильм, 1963

Один из самых знаковых фильмов эпохи советской оттепели, полный надежды и оптимизма. Молодой сибиряк приезжает в столицу, где знакомится с юным метростроевцем. Вместе два новых приятели бродят по городу и решают разные вопросы и проблемы, которые встречают на своем пути. В фильме много солнца и красивых видов Москвы, а песня из кино стала неофициальным гимном Москвы. Кстати, это первая большая роль в кино молодого Никиты Михалкова.

11. Война и мир (Сергей Бондарчук, 1965-1967)

Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1965-1967 Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1965-1967

Один из самых успешных советских фильмов, признанный шедевром не только в СССР, но и за рубежом. «Война и мир» стала первой советской картиной удостоенной премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году. В том же году фильм получил и «Золотой глобус».

Киноэпопея считается лучшей экранизацией романа Льва Толстого. Съемки были столь масштабными, что для них было сшито более 9 тысяч исторических костюмов, а в батальных сценах задействовали более 15 тысяч человек.

12. Обыкновенный фашизм (Михаил Ромм, 1965)

Михаил Ромм/Мосфильм, 1965 Михаил Ромм/Мосфильм, 1965

Широко растиражированный документальный фильм об истории фашизма и становления власти в нацистской Германии, а также ужасах Второй мировой войны. Режиссер Ромм использовал в кино трофейные кино- и фотоматериалы и при помощи монтажа создал не просто пропагандистскую работу, но очень эмоциональную картину.

13. Андрей Рублев (Андрей Тарковский, 1966)

Андрей Тарковский/Мосфильм, 1966 Андрей Тарковский/Мосфильм, 1966

Фильм о жизни средневекового русского иконописца Андрея Рублева стоит особняком в советском кино. Это авторский фильм с глубоким философским подтекстом, открывающим заново не только имя великого создания иконы «Троица», но и русского православия и России в целом. Личность Рублева имела большое значение для духовного возрождения страны после долгого нахождения под татаро-монгольским гнетом. Сложное авторское кино стало для советской интеллигенции важнейшим событием.

14. Бриллиантовая рука (Леонид Гайдай, 1968)

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968

Один из самых кассовых фильмов за всю историю советского кино. Этот признанный шедевр Леонида Гайдая разошелся на цитаты, которые и сегодня употребляют «в народе». Жанр кино - эксцентричная комедия, с множеством гэгов, звуковых и музыкальных эффектов, понятных и смешных абсолютного каждому советскому человеку. Контрабандисты путают скромного и честного советского человека со своим посредником и зашивают ему в гипс бриллианты. Бандиты пытаются забрать бриллианты, а советская милиция просит героя помочь вывести преступников на чистую воду. Главная роль писалась специально под актера Юрия Никулина.

15. Джентльмены удачи (Александр Серый, 1971)

Александр Серый/Мосфильм, 1971 Александр Серый/Мосфильм, 1971

Обычный советский гражданин, заведующий детским садом оказывается удивительным образом похож на главаря преступной банды по кличке Доцент. Милиция просит педагога помочь им поймать бандита и его подельников - внедряют его в тюрьму и просят притворяться бывалым уголовником. Конечная цель также узнать, куда преступники спрятали украденный на раскопках золотой шлем Александра Македонского. В 1972 году комедия буквально взорвала советский кинопрокат. Сегодня на основе рейтингов и опросов «Джентльменов удачи» называют лучшим фильмом за всю историю киностудии. И конечно, многие фразы из фильма стали крылатыми и часто используются в народе.

16. Иван Васильевич меняет профессию (Леонид Гайдай, 1973)

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973

Еще одна культовая комедия Гайдая, завоевавшая сердца аудитории и сделавшая бум в советском прокате. Советский ученый придумывает машину времени и случайно отправляет в средневековье своего управдома, заодно с квартирным вором. При этом царь Иван Грозный попадает в советскую Москву... Вольная экранизация пьесы Михаила Булгакова, писателя, практически запрещенного в советское время.

17. Зеркало (Андрей Тарковский, 1974)

Андрей Тарковский/Мосфильм, 1974 Андрей Тарковский/Мосфильм, 1974

Один из главных и самых важных фильмов Тарковского — и очень личное автобиографичное кино, где он присущим ему образным киноязыком рассуждает о детстве, семье, матери с большим обилием отсылок и аллюзий к искусству. Фильм не имеет четкого сюжета, но состоит из снов и отрывочных воспоминаний о жизни и мировых событиях. За кадром звучат стихи отца режиссера - поэта Арсения Тарковского.

18. Свой среди чужих, чужой среди своих (Никита Михалков, 1974)

Никита Михалков/Мосфильм, 1974 Никита Михалков/Мосфильм, 1974

Фильм о Гражданской войне в России, где красноармейцы, чекисты и бандиты охотятся за изъятым у богачей золотом. Приключенческая картина снята в жанре «истерн» (по аналогии с «вестерн») с обилием экшн-сцен, драк и трюков. Сегодня признанная киноклассикой, это первая полнометражная режиссерская работа Никиты Михалкова, при это он сам исполнил одну из главных ролей.

19. Дерсу Узала (Акира Куросава, 1975)

Акира Куросава/Мосфильм, 1975 Акира Куросава/Мосфильм, 1975

Совместная работа студии Мосфильм и знаменитого японского режиссера получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Куросава уже отметился любовью к русской культуре, сняв фильм «Идиот» по мотивам романа Федора Достоевского. На сей же раз он экранизировал этнографические повести путешественника Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Исследователь ходил в экспедиции по Дальнему Востоку, а помогал ему коренной житель и охотник — нанаец Дерсу Узала.

20. Ирония судьбы, или с Лёгким паром! (Эльдар Рязанов, 1975)

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975/Sputnik Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975/Sputnik

Один из самых известных и народно любимых советских фильмов каждый год неизменно показывают по ТВ 31 декабря. Он стал таким же символом русского Нового года, как нарядная елка или салат оливье. Лирическая комедия начинается с того, что главный герой до беспамятства напивается с друзьями в канун Нового года в Москве – и его сажают в самолет на рейс в Ленинград по ошибке, вместо друга. Попав в такой же типовой жилой район, он даже не замечает, что заходит не в свою квартиру.

21. Мимино (Георгий Данелия, 1977)

Георгий Данелия/Мосфильм, 1977 Георгий Данелия/Мосфильм, 1977

Этот фильм — настоящий гимн советской Грузии, ее природе, колориту и, конечно, людям. Главную роль исполнил актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Его герой по прозвищу Мимино - летчик малой авиации, летает среди горных селений Грузии на вертолете. Но решает переквалифицироваться на пилота международных авиалиний, для чего приходится ехать в Москву. Его мечта сбывается, но он никак не может забыть родные горы. Грузинскую песню «Чито-гврито» до сих пор поют все жители постсоветского пространства.

22. Сибириада (Андрей Кончаловский, 1978)

Самойлов/Sputnik Самойлов/Sputnik

Четырехсерийная киноэпопея получила Гран-при в Каннах. Фильм рассказывает о нескольких поколениях двух сибирских семей, и зритель прослеживает перипетии их личной жизни на фоне поворотных событий XX века — революции, Гражданской войны и Второй мировой. В фильме снялась целая россыпь известных советских актеров, в том числе Виталий Соломин, Никита Михалков, Людмила Гурченко.

23. Москва слезам не верит (Владимир Меньшов, 1979)

Sputnik Sputnik

Еще один советский фильм, получивший «Оскар» и ставший лидером советского проката (и 2-м самым кассовым фильмом в истории СССР). Это мелодрама о провинциальной девушке, которая в эпоху оттепели приехала покорять Москву. И несмотря на многие препятствия и невзгоды, которые подбрасывала ей судьба, она добилась больших карьерных высот. Вот только любовь очень долго не могла найти... Крылатыми и народными стали многие цитаты из фильма, но особенно — «В 40 лет жизнь только начинается». А саундтрек «Александра» в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных — стал неофициальным гимном Москвы.

24. Сталкер (Андрей Тарковский, 1979)

Андрей Тарковский/Мосфильм, 1979 Андрей Тарковский/Мосфильм, 1979

Над сценарием к фильму вместе с Тарковским работали братья Стругацкие - он был написан по мотивам их фантастической повести «Пикник на обочине», ультрапопулярной в СССР. Пройдя через киноязык Тарковского, фантастика превратилась в философскую притчу об опасности желаний. (Да еще и в чем-то предсказала Чернобыльскую катастрофу). Режиссер говорил, что «готовился к фильму всю жизнь» и считал его кульминацией своего творческого пути. В результате картина получила специальную премию жюри в Каннах, а также собрала полные кинозалы в США, Франции и Германии.

25. Любовь и голуби (Владимир Меньшов, 1984)

Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984 Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984

Лирическая комедия от оскароносного режиссера «Москвы слезам не верит» стала одним из самых любимых фильмов всех советских людей. В центре сюжета уже не Москва, но сельская глубинка, где живет простой работяга Василий со своей семьей. Он мечтатель, любит голубей и ухаживает за своей голубятней, в то время как жена «пилит» его за несерьезность и за то, что тратит на ерунду деньги. Как-то раз Василий отправляется на лечение в санаторий на море и там знакомится с городской кокеткой, очень непохожей на его деревенскую жену...

26. Иди и смотри (Элем Климов, 1985)

Элем Климов/Мосфильм, 1985 Элем Климов/Мосфильм, 1985

Один из самых правдивых и жестких фильмов о Великой Отечественной войне. События 1943 года в Белоруссии показаны глазами подростка (невероятной силы роль Алексея Кравченко). И мы видим, что война это не только масштабные сражения и великие победы, но и борьба маленького человека за жизнь. Фильм стал главным кинособытием года в СССР и получил мировое признание. По словам режиссера, за рубежом во время показа «Иди и смотри» у кинотеатров дежурила машина скорой помощи, увозившая слишком впечатлительных зрителей.

27. Кин-дза-дза! (Георгий Данелия, 1986)

Георгий Данелия/Мосфильм, 1986 Георгий Данелия/Мосфильм, 1986

Обычный советский гражданин случайно встречает пришельца, и тот переносит его на специальной машине в пустыню. Оказывается, правда, что это на другой планете. Метафоричный рассказ о космосе — тонкая сатира на классовую борьбу. Многие зрители и критики фильм не поняли и ругали, но у тонкого юмора Данелии появилось и большое количество поклонников. А слово «пепелац», которым назвали фантастический летательный аппарат, до сих пор используют в разговорном русском языке в качестве обозначения самых разных машин и самолетов.

28. Курьер (Карен Шахназаров, 1986)

Карен Шахназаров/Мосфильм, 1986 Карен Шахназаров/Мосфильм, 1986

Перестроечный фильм стал большим успехом режиссера Карена Шахназарова, который сегодня возглавляет «Мосфильм». Молодой московский парень Иван после школы не поступил в институт и устроился на работу курьером. Как-то раз он доставляет рукопись в дом профессора и знакомится с его дочерью. Она из «золотой молодежи», а он — небогатый парень. Тем не менее, у них начинается роман. Что скажет на это папа-профессор? И что ждет парня впереди?

29. Асса (Сергей Соловьёв, 1987)

Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1987 Сергей Соловьёв/Мосфильм, 1987

Сюжет завязан вокруг курортного романа медсестры Алики и парня по имени Банан, который в качестве подработки поет с друзьями в ресторанах, и их противостояния мафиозному покровителю девушки. Именно в «Ассе» широкая публика впервые услышала ныне легендарную песню Виктора Цоя «Хочу перемен» и композиции других рок-музыкантов советского андерграунда. Своим метафоричным экспериментальным киноязыком режиссер Соловьев тонко передает атмосферу последних лет СССР. Фильм стал гимном перестроечной России.

30. Интердевочка (Пётр Тодоровский, 1989)

В. Мапешин/Sputnik В. Мапешин/Sputnik

Фильм о совершенно новом времени и новых условиях жизни, а также о том, как это новое встречается со старым советским. В фокусе — героини, которых сложно представить в классическом советском кинематографе. Это «валютные» проститутки, которые охотятся на иностранцев. Картина показывает их будни, рассказывает об их проблемах, нищих семьях, об их мечтах о красивой жизни и, конечно, большой и чистой любви.

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