Леонид Гайдай: в чем секрет его культовых комедий?

Легендарные фильмы этого режиссера неизменно становились лидерами советского проката. Над ними смеялся весь СССР. Почему?

«Люди так тяжело живут. Пусть посмеются», – говорил Леонид Гайдай. Его комедии – «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», – становились лидерами советского проката, собирая миллионы зрителей. Фразы из них стали крылатыми, ушли в народ и бессмертные саундтреки. Популярны фильмы Гайдая были и остаются не только в СССР и современной России – над ними смеялся и продолжает смеяться весь мир. В чем же секрет?

Чарли Чаплин, театр, война, кино

Леонид Гайдай родился в 1923 году на Дальнем Востоке - отец был ссыльным, строил Амурскую железную дорогу. Позже семья переехала в Иркутск. А интерес к комедийному жанру был у будущего режиссера с детства.

Его настоящим кумиром был Чарли Чаплин - Гайдай ходил в местный кинотеатр на все его фильмы (а иногда прятался между рядами в перерыве, чтобы посмотреть еще раз). Позже в его собственных фильмах будет заметно влияние Чаплина - например, в ранней работе - киноновелле «Вождь краснокожих», основанной на одноименном рассказе О’Генри. В ней очень мало текста, почти как в немом кино, а весь комедийный эффект основан на смешных ситуациях и звуках.

Сцена из фильма «Вождь краснокожих»

Во время войны в Иркутск был эвакуирован Московский театр сатиры - и Гайдай пересмотрел все его спектакли.

Совсем юный, только окончив школу, Гайдай хотел пойти на фронт добровольцем. Сразу его не взяли, но осенью 1941 года все же призвали. Он воевал в разведке и даже отличился в бою, забросав гранатами огневую точку немцев. В 1943-м серьезно ранил стопу, подорвавшись на мине и после долгого лечения уже был не пригоден к службе. Юноша вернулся в Иркутск и после учебы в театральной студии поехал покорять Москву, где поступил на режиссерский факультет Института Кинематографии (ВГИК). Оттуда его практически сразу взяли на Мосфильм.

Профессия смешить людей

Леонид Гайдай Георгий Тер-Ованесов/Sputnik Георгий Тер-Ованесов/Sputnik

Гайдай хотел работать только в одном жанре - комедия. Лишь однажды, в начале своего творческого пути по наставлению директора Мосфильма Ивана Пырьева, он снял серьезный фильм о революции «Трижды воскресший». Но работу раскритиковали, она чуть не стоила ему карьеры.

Первым большим успехом Гайдая стал короткометражный фильм «Пёс Барбос и необычный кросс» (1961). Его даже номинировали на конкурсе в Каннах. В комедии впервые появилась легендарная троица хулиганов - Трус, Балбес и Бывалый в талантливейшем исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. Они невероятно полюбились зрителям и впоследствии еще не раз появляются у Гайдая.

Трус, Балбес, Бывалый. Кадр из короткометражного фильма «Пес Барбос и необыкновенный кросс» Леонид Гайдай/Мосфильм, 1961 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1961

Всесоюзную же славу принесла комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), которая стала лидером советского проката. Главный герой - простоватый, но честный и принципиальный студент Шурик, - стал настоящим народным любимцем. На волне небывалого успеха было снято и продолжение - «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), который также взорвал кинопрокат.

Кадр из новеллы «Наваждение» в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965

Много юмора в таких комедиях построено на гэгах - комедийных приемах, в основе которых лежит очевидная нелепость. Юмористический эффект усиливается жестами и кривлянием актеров.

Сцена с Трусом, Балбесом и Бывалым из "Кавказской пленницы"

Комедия «Бриллиантовая рука» (1969) о честном семьянине Семене Горбункове, которому бандиты по ошибки заливают в гипс бриллианты, вошла в тройку самых кассовых фильмов за всю историю СССР.

Кстати, Шурик (правда, уже не как студент, а как ученый, создавший машину времени) появится в еще одном культовом фильме - «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), основанном на пьесе Михаила Булгакова. Гайдай вообще часто обращался к классикам - экранизировал О'Генри («Деловые люди»), Илью Ильфа и Евгения Петрова («12 стульев»), Михаила Зощенко («Не может быть»).

Шурик и Иван Грозный - кадр из фильма “Иван Васильевич меняет профессию” Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973

В своей последней картине, снятой уже после развала СССР, - «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1993), режиссер уже вволю посмеялся и над советскими лидерами, и над КГБ.

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По словам жены режиссера актрисы Нины Гребешковой, молодой Гайдай и сам был похож на своего героя Шурика. С Ниной они учились на одном курсе, он был старше (пришел после войны), был яркий, худой, высокий. Но ухаживал скромно и неловко, провожал ее домой через всю Москву, покупал цветы. Гайдай и Гребешкова поженились еще студентами, в 1953 году - и жили вместе в одной комнате с ее родителями, а от посторонних глаз их отделял лишь большой шкаф.

У пары родилась единственная дочь Оксана - больше детей Гайдай не хотел и вообще был полностью погружен в работу, в творчество.

Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин читают сценарий Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ/МДФ/Russia in photo

В обычной жизни режиссер был крайне неприхотлив, даже аскетичен - во внешнем комфорте он не нуждался, посвящая все время работе (и проводя больше времени на съемках и в студиях Мосфильма, чем дома). Его комедии смотрели сотни миллионов зрителей, а он жил в скромной квартире и не имел сбережений, чтобы восстановить сгоревшую дачу.

Именно он прославил и свою жену - врач психбольницы в «Кавказской пленнице» и жена главного героя «Бриллиантовой руки» были ее звездными ролями. Однажды Гайдай предлагал Нине и главную роль, но она сама отказалась - не хотела, чтобы думали, что режиссер специально продвигает свою жену.

Нина Гребешкова в фильме “Бриллиантовая рука” Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968

Говорят, что юмористы и клоуны в жизни оказываются людьми невеселыми, порой угрюмыми. Но это точно не про Гайдая. Современники вспоминали, что в жизни он был невероятно остроумен, обладал тончайшим чувством юмора, часто шутил, рассказывал анекдоты, любил веселиться.

Леонид Гайдай и актер Вячеслав Невинный на съемках фильма «За спичками» Игорь Гневашев/МАММ/МДФ/Russia in photo

Он видел смешное там, где большинство людей его не замечают, - и открывал это всем. Даже своим лучшим комедийным актерам он, порой, сам показывал, как играть тот или иной эпизод.

Секрет успеха комедий Гайдая

Леонид Гайдай на съемках Галина Кмит/Sputnik Галина Кмит/Sputnik

Несмотря на типично советский антураж фильмов, они все же понятны и смешны зрителю любой страны и любого возраста. Актриса Наталья Варлей вспоминала, как в Африке чернокожая женщина на просмотре была в таком восторге и так хохотала, что даже подбрасывала своего младенца под потолок.

Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Игорь Гневашев/МАММ/МДФ/Russia in photo

Секрет этого в кропотливой работой над сценарием, тщательном подборе актеров и музыки. Сценарист главных комедий «Операции Ы», «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» Яков Костюковский вспоминал, что они с Гайдаем всегда вместе работали над текстом и у них была своя «формула». Они всегда думали, будет ли понятна и интересна их работа какой-нибудь бабушке где-нибудь в Йошкар-Оле, например.

Самым тщательным образом Гайдай работал и над музыкой к фильмам. Для каждого эпизода был свой музыкальный и звуковой ряд, который бы работал на усиление комедийного эффекта. «Мне не нужна песня, которую будут играть по радио. Мне нужна песня, чтоб ее пел народ на улицах», - вспоминал слова режиссера композитор Александр Зацепин, написавший музыку к многим его фильмам.

«Песенка о медведях» Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва

И действительно, от многих фильмов осталось по песне (а иногда по несколько), которые до сих пор поет вся страна - это и «Где-то на белом свете» из «Кавказской пленницы», и «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки», и «Звенит январская вьюга» из «Ивана Васильевича» и многие другие.

О воздействии музыки на зрителя ярко говорит одна история. Глава Мосфильма Пырьев попросил в «Бриллиантовой руке» сократить один эпизод с рыбалкой. Но Гайдай решил пойти на хитрость - вместе с Зацепиным они переделали музыку к эпизоду, сделали ее более динамичной - и в итоге худсовет не заметил подлога и одобрил новый вариант.

Сцена с рыбалкой из фильма "Бриллиантовая рука"

Но Гайдай не боялся и отстаивать свои идеи перед художественным советом Мосфильма. Так Пырьев хотел целиком вырезать эпизод с песней «Остров невезения» в «Бриллиантовой руке», по его мнению, она тормозила действие (к тому же ее текст можно было расценить как антисоветский), но Гайдай отстоял - и в талантливом исполнении Андрея Миронова - это теперь культовый эпизод фильма, не дающий зрителю заскучать.

"Остров невезения" из "Бриллиантовой руки"

Актер Юрий Никулин вспоминал, что Гайдай над всеми сценами работал очень пристально - снимал и переснимал, не жалея пленки. При этом важнее всего ему было то, чтобы смеялась съемочная группа и киномеханики. «Значит, что-то есть», - говорил Гайдай. Значит, и остальные будут смеяться.

Гайдай на съемках «Бриллиантовой руки» Мосфильм Мосфильм

Его фильмы годами шли в московских кинотеатрах - и по словам Гребешковой, Гайдай иногда приходил на показы, тихонько сидел в уголке зала и наблюдал за реакцией публики. «Знаешь, смеются в тех же местах и так же громко», - цитировала Гайдая жена.

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