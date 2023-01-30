Леонид Гайдай: в чем секрет его культовых комедий?

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Александра Гузева
Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1966
Легендарные фильмы этого режиссера неизменно становились лидерами советского проката. Над ними смеялся весь СССР. Почему?

«Люди так тяжело живут. Пусть посмеются», – говорил Леонид Гайдай. Его комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», – становились лидерами советского проката, собирая миллионы зрителей. Фразы из них стали крылатыми, ушли в народ и бессмертные саундтреки. Популярны фильмы Гайдая были и остаются не только в СССР и современной России над ними смеялся и продолжает смеяться весь мир. В чем же секрет?

Чарли Чаплин, театр, война, кино

Леонид Гайдай родился в 1923 году на Дальнем Востоке - отец был ссыльным, строил Амурскую железную дорогу. Позже семья переехала в Иркутск. А интерес к комедийному жанру был у будущего режиссера с детства. 

Его настоящим кумиром был Чарли Чаплин - Гайдай ходил в местный кинотеатр на все его фильмы (а иногда прятался между рядами в перерыве, чтобы посмотреть еще раз). Позже в его собственных фильмах будет заметно влияние Чаплина - например, в ранней работе - киноновелле «Вождь краснокожих», основанной на одноименном рассказе О’Генри. В ней очень мало текста, почти как в немом кино, а весь комедийный эффект основан на смешных ситуациях и звуках.  

Сцена из фильма «Вождь краснокожих»

Во время войны в Иркутск был эвакуирован Московский театр сатиры - и Гайдай пересмотрел все его спектакли. 

Совсем юный, только окончив школу, Гайдай хотел пойти на фронт добровольцем. Сразу его не взяли, но осенью 1941 года все же призвали. Он воевал в разведке и даже отличился в бою, забросав гранатами огневую точку немцев. В 1943-м серьезно ранил стопу, подорвавшись на мине и после долгого лечения уже был не пригоден к службе. Юноша вернулся в Иркутск и после учебы в театральной студии поехал покорять Москву, где поступил на режиссерский факультет Института Кинематографии (ВГИК). Оттуда его практически сразу взяли на Мосфильм. 

Профессия смешить людей

Леонид Гайдай

Леонид Гайдай

Георгий Тер-Ованесов/Sputnik

Гайдай хотел работать только в одном жанре - комедия. Лишь однажды, в начале своего творческого пути по наставлению директора Мосфильма Ивана Пырьева, он снял серьезный фильм о революции «Трижды воскресший». Но работу раскритиковали, она чуть не стоила ему карьеры. 

Первым большим успехом Гайдая стал короткометражный фильм «Пёс Барбос и необычный кросс» (1961). Его даже номинировали на конкурсе в Каннах. В комедии впервые появилась легендарная троица хулиганов - Трус, Балбес и Бывалый в талантливейшем исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. Они невероятно полюбились зрителям и впоследствии еще не раз появляются у Гайдая. 

Трус, Балбес, Бывалый. Кадр из короткометражного фильма «Пес Барбос и необыкновенный кросс»

Трус, Балбес, Бывалый. Кадр из короткометражного фильма «Пес Барбос и необыкновенный кросс»

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1961

Всесоюзную же славу принесла комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), которая стала лидером советского проката. Главный герой - простоватый, но честный и принципиальный студент Шурик, - стал настоящим народным любимцем. На волне небывалого успеха было снято и продолжение - «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), который также взорвал кинопрокат.  

Кадр из новеллы «Наваждение» в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Кадр из новеллы «Наваждение» в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965

Много юмора в таких комедиях построено на гэгах - комедийных приемах, в основе которых лежит очевидная нелепость. Юмористический эффект усиливается жестами и кривлянием актеров. 

Сцена с Трусом, Балбесом и Бывалым из "Кавказской пленницы"

Комедия «Бриллиантовая рука» (1969) о честном семьянине Семене Горбункове, которому бандиты по ошибки заливают в гипс бриллианты, вошла в тройку самых кассовых фильмов за всю историю СССР.

Кстати, Шурик (правда, уже не как студент, а как ученый, создавший машину времени) появится в еще одном культовом фильме - «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), основанном на пьесе Михаила Булгакова. Гайдай вообще часто обращался к классикам - экранизировал О'Генри («Деловые люди»), Илью Ильфа и Евгения Петрова («12 стульев»), Михаила Зощенко («Не может быть»).

Шурик и Иван Грозный - кадр из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”

Шурик и Иван Грозный - кадр из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973

В своей последней картине, снятой уже после развала СССР, - «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1993), режиссер уже вволю посмеялся и над советскими лидерами, и над КГБ.

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По словам жены режиссера актрисы Нины Гребешковой, молодой Гайдай и сам был похож на своего героя Шурика. С Ниной они учились на одном курсе, он был старше (пришел после войны), был яркий, худой, высокий. Но ухаживал скромно и неловко, провожал ее домой через всю Москву, покупал цветы. Гайдай и Гребешкова поженились еще студентами, в 1953 году - и жили вместе в одной комнате с ее родителями, а от посторонних глаз их отделял лишь большой шкаф. 

У пары родилась единственная дочь Оксана - больше детей Гайдай не хотел и вообще был полностью погружен в работу, в творчество.  

Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин читают сценарий

Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин читают сценарий

Семен Мишин-Моргенштерн/МАММ/МДФ/Russia in photo

В обычной жизни режиссер был крайне неприхотлив, даже аскетичен - во внешнем комфорте он не нуждался, посвящая все время работе (и проводя больше времени на съемках и в студиях Мосфильма, чем дома). Его комедии смотрели сотни миллионов зрителей, а он жил в скромной квартире и не имел сбережений, чтобы восстановить сгоревшую дачу. 

Именно он прославил и свою жену - врач психбольницы в «Кавказской пленнице» и жена главного героя «Бриллиантовой руки» были ее звездными ролями. Однажды Гайдай предлагал Нине и главную роль, но она сама отказалась - не хотела, чтобы думали, что режиссер специально продвигает свою жену.  

Нина Гребешкова в фильме “Бриллиантовая рука”

Нина Гребешкова в фильме “Бриллиантовая рука”

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968

Говорят, что юмористы и клоуны в жизни оказываются людьми невеселыми, порой угрюмыми. Но это точно не про Гайдая. Современники вспоминали, что в жизни он был невероятно остроумен, обладал тончайшим чувством юмора, часто шутил, рассказывал анекдоты, любил веселиться. 

Леонид Гайдай и актер Вячеслав Невинный на съемках фильма «За спичками»

Леонид Гайдай и актер Вячеслав Невинный на съемках фильма «За спичками»

Игорь Гневашев/МАММ/МДФ/Russia in photo

Он видел смешное там, где большинство людей его не замечают, - и открывал это всем. Даже своим лучшим комедийным актерам он, порой, сам показывал, как играть тот или иной эпизод. 

Секрет успеха комедий Гайдая

Леонид Гайдай на съемках

Леонид Гайдай на съемках

Галина Кмит/Sputnik

Несмотря на типично советский антураж фильмов, они все же понятны и смешны зрителю любой страны и любого возраста. Актриса Наталья Варлей вспоминала, как в Африке чернокожая женщина на просмотре была в таком восторге и так хохотала, что даже подбрасывала своего младенца под потолок.

Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Игорь Гневашев/МАММ/МДФ/Russia in photo

Секрет этого в кропотливой работой над сценарием, тщательном подборе актеров и музыки. Сценарист главных комедий «Операции Ы», «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки» Яков Костюковский вспоминал, что они с Гайдаем всегда вместе работали над текстом и у них была своя «формула». Они всегда думали, будет ли понятна и интересна их работа какой-нибудь бабушке где-нибудь в Йошкар-Оле, например.  

Самым тщательным образом Гайдай работал и над музыкой к фильмам. Для каждого эпизода был свой музыкальный и звуковой ряд, который бы работал на усиление комедийного эффекта. «Мне не нужна песня, которую будут играть по радио. Мне нужна песня, чтоб ее пел народ на улицах», - вспоминал слова режиссера композитор Александр Зацепин, написавший музыку к многим его фильмам. 

«Песенка о медведях» Александра Зацепина на слова Леонида Дербенёва

И действительно, от многих фильмов осталось по песне (а иногда по несколько), которые до сих пор поет вся страна - это и «Где-то на белом свете» из «Кавказской пленницы», и «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки», и «Звенит январская вьюга» из «Ивана Васильевича» и многие другие. 

О воздействии музыки на зрителя ярко говорит одна история. Глава Мосфильма Пырьев попросил в «Бриллиантовой руке» сократить один эпизод с рыбалкой. Но Гайдай решил пойти на хитрость - вместе с Зацепиным они переделали музыку к эпизоду, сделали ее более динамичной - и в итоге худсовет не заметил подлога и одобрил новый вариант.

Сцена с рыбалкой из фильма "Бриллиантовая рука" 

Но Гайдай не боялся и отстаивать свои идеи перед художественным советом Мосфильма. Так Пырьев хотел целиком вырезать эпизод с песней «Остров невезения» в «Бриллиантовой руке», по его мнению, она тормозила действие (к тому же ее текст можно было расценить как антисоветский), но Гайдай отстоял - и в талантливом исполнении Андрея Миронова - это теперь культовый эпизод фильма, не дающий зрителю заскучать. 

"Остров невезения" из "Бриллиантовой руки" 

Актер Юрий Никулин вспоминал, что Гайдай над всеми сценами работал очень пристально - снимал и переснимал, не жалея пленки. При этом важнее всего ему было то, чтобы смеялась съемочная группа и киномеханики. «Значит, что-то есть», - говорил Гайдай. Значит, и остальные будут смеяться. 

Гайдай на съемках «Бриллиантовой руки»

Гайдай на съемках «Бриллиантовой руки»

Мосфильм

Его фильмы годами шли в московских кинотеатрах - и по словам Гребешковой, Гайдай иногда приходил на показы, тихонько сидел в уголке зала и наблюдал за реакцией публики. «Знаешь, смеются в тех же местах и так же громко», - цитировала Гайдая жена.

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