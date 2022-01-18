7 главных киношедевров Леонида Гайдая

Эти киноленты били все рекорды по кассовым сборам в СССР, а фразы разошлись на цитаты. И до сих пор их показы на телеэкранах собирают немалые рейтинги.

1. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1965

Ранние работы Гайдая не вызвали интереса массовой публики - он пробовал снимать революционные фильмы и экранизировать классическую литературу. Однако в 1965 году вышел его фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», который стал лидером проката и навсегда вписал фамилию режиссера в историю советского кино.

Фильм состоит из трех киноновелл, объединенных фигурой юного главного героя Шурика. Этот персонаж - простоватый, но честный и принципиальный студент, - стал настоящим народным любимцем.

В первой новелле «Напарник» Шурику приходится работать на стройке с нарушителем общественного порядка, который пользуется его наивностью. В «Наваждении» Шурик так погружен в подготовку к экзаменам в институте, что не замечает свою напарницу-красотку. В третьей новелле, собственно, «Операции Ы» он случайно предотвращает кражу со взломом, которую готовят жулики Трус, Балбес и Бывалый. Эта комедийная троица в исполнении актеров Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, стала по-настоящему культовой и фигурировала в других работах Гайдая - «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».

2. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1966 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1966

Невероятный успех «Операции Ы» буквально вынудил Гайдая снять сиквел про Шурика. На сей раз уже не сборник новелл, а полный метр. Карикатурные жулики Трус, Балбес и Бывалый также появляются в фильме.

По сюжету, студент приезжает в летнюю экспедицию на Кавказ собирать народный фольклор. Он знакомится со «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей» Ниной, которая отдыхает у дяди и собирается замуж за выходца из этих мест. На ее свадьбе Шурику невольно приходится стать соучастником известного кавказского обычая - кражи невесты...

Жанр фильма определили как эксцентрическая комедия, в ней присутствуют элементы клоунады, нелепых гэгов и комедийных приемов немого кино. Продолжение истории Шурика также стало блокбастером года.

3. «Бриллиантовая рука», 1968

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968

В этой популярной комедии сюжет и главный герой был придуман специально для Юрия Никулина, знаменитого актера и клоуна, обладавшего широким спектром комедийного и актерского таланта.

Уже поработав с Гайдаем в качестве участника троицы жуликов, Балбеса, в «Бриллиантовой руке» Никулин сыграл честного и скромного советского гражданина Семена Горбункова. Во время заграничной поездки он ломает и руку, а контрабандисты, приняв его за своего сообщника, зашивают в гипс бриллианты.

Советская милиция просит Горбункова помочь разоблачить преступников и этот отнюдь не героического вида персонаж становится настоящим агентом под прикрытием. Даже жене он не может рассказать о своем секретном задании. Его оппонентом выступает невероятно обаятельный преступник, которого играет другая звезда советского кино Андрей Миронов.

4. «12 стульев», 1971

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1971

Отойдя от чистого жанра эксцентрической комедии, хотя и не забросив ее приемы, Гайдай вернулся к экранизациям литературных произведений. Замысел фильма по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» режиссер вынашивал несколько лет. Картина стала лидером проката в 1971 году.

Авантюрист Остап Бендер прибывает в небольшой город Старгород, где знакомится с бывшим дворянином Ипполитом Воробьяниновым. Ипполит ищет стулья из гостиного гарнитура, в один из которых его теща во время революции зашила свои бриллианты. Но вот незадача - стулья были конфискованы советской властью и распроданы по отдельности. Бендер вызывается помочь в поисках за долю.

Так авантюрная парочка совершает целое путешествие по молодой советской стране в поисках заветных бриллиантов, полное самых невероятных приключений. Но раз за разом, а точнее стул за стулом, их поджидает неудача.

5. «Иван Васильевич меняет профессию», 1973

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1973

В еще одном фильме-экранизации пьесы Михаила Булгакова, Гайдай возвращается к герою Шурику. Актер Александр Демьяненко играет уже, однако, не наивного студента, а вполне себе взрослого и серьезного советского ученого. Он создает машину времени и попадает прямиком ко двору Ивана Грозного.

Но все идет не так - машина времени ломается, Грозный застревает в советской квартире, а вместо него в прошлое по ошибке отправляется его двойник, вор-рецидивист, который в это время грабил соседнюю с Шуриком квартиру.

Эта комедия возглавляла прокат а в 1973 году. Режиссер задумывал на роль Ивана Грозного также пригласить Юрия Никулина, но тот отказался играть в картине, не рассчитывая, что ее вообще пропустят в прокат. В итоге роль блестяще сыграл Юрий Яковлев.

6. «Не может быть!» 1975

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1975 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1975

Фильм состоит из трех киноновелл, которые сняты по мотивам сатирических рассказов Михаила Зощенко. Все они высмеивают «мещанскую» любовь. Действие происходит в 1920-х, на дворе ослабление режима, новая экономическая политика.

В первой новелле «Преступление и наказание» заведующего магазином вызывают к следователю. В страхе, что его посадят, а имущество конфискуют, он просит жену как можно скорее все продать, что она и начинает экстренно делать. Только вот он даже не знает, зачем его вызывают…

Во второй описано «Забавное приключение» - комичные ситуации, которые происходят с теми, кто изменяет мужьям и женам. Актер изменяет жене с замужней женщиной, в это время ее муж спит с ее подругой, а жена актера и вовсе с третьим господином, который оказывается соседом подруги любовницы ее мужа… В итоге все оказываются разоблачены и вместе обдумывают, как им жить дальше.

Третья новелла «Свадебное происшествие» рассказывает о вреде спонтанных поступков. Герой Володька знакомится со своей будущей женой в трамвае, и очень скоро они решают пожениться. На свадьбу, проходящую в ее доме, он опаздывает - задерживается в парикмахерской. И среди толпы гостей не может… узнать свою невесту! Просто до этого он видел ее лишь в зимней верхней одежде и шапке.

Как и все картины Гайдая, фильм полон музыки и песен Александра Зацепина, которые дороги сердцу уже не одного поколения зрителей.

7. «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1992 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1992

Последний фильм Гайдая - уже не советский. Это перестроечная комедия, которая высмеивает последние годы существования СССР и шпионские противостояния с США.

Американцы просят КГБ помочь с разгулом русской мафии, и секретный агент Федор Соколов отправляется из Одессы прямиком на Брайтон-Бич. Его цель - разоблачить неуловимого босса мафии по кличке «Артист», который перевоплощается в разных персонажей, и никто не может сказать, как именно он выглядит. В секретной операции агенту помогает очаровательная американка Мэри.

Длинное название фильма - это позывной, с помощью которого они должны узнать друг друга. Во фразе обыгрывается пароли времен Гражданской войны в Испании и революции в Чили: «Над всей Испанией безоблачное небо» и «В Сантьяго идёт дождь».