5 блестящих советских экранизаций О.Генри

Мало кто в России не смотрел нашу невероятно смешную экранизацию "Вождя краснокожих". Но советские кинематографисты сняли и много других фильмов по сюжетам американского мастера.

1. «Великий утешитель (О.Генри в тюрьме)», 1933

История экранизаций О.Генри в советском кино началась в 1933 году с «Великого утешителя» Льва Кулешова. Фильм основа на биографии писателя и его новеллах. О.Генри незаслуженно посадили в тюрьму за пропажу 1000 долларов в техасском банке, где он был счетоводом. В тюрьме он начал свою литературную карьеру.

2. «Коловращение жизни», 1958

В 1958 году черно-белый короткометражный фильм по одноименному рассказу О.Генри снимает советский режиссер Иосифом Шапиро. У главного героя Рэнси сварливая жена, которая ругает его за то, что он пьет и пропадает на охоте. Герой решает развестись. Судья требует за услуги 5 долларов, которые герой крадет у него же самого и платит ему.

3. «Деловые люди», 1962

Пожалуй, самый известный советский фильм по мотивам произведений О.Генри - разошедшаяся на цитаты комедия «Деловые люди» (1962) культового режиссера Леонида Гайдая. В основу вошли три новеллы: «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих». Последний эпизод стал настоящим хитом: мошенники крадут сына богача за выкуп, но в итоге просят отца во что бы то ни было забрать несносного вождя краснокожих и даже сами платят ему за это.

4. «Короли и капуста», 1978

«В этой истории есть все, кроме двух вещей: в ней нет королей и нет капусты». Маленькую несуществующую страну Анчурию не нужно искать на карте, потому что одна только буква А накрыла бы собой всю ее территорию. В этом двухсерийном фильме режиссера Николая Рашеева есть все, что нужно: песни, музыка и обаятельные советские актеры.

5. «Трест, который лопнул»

Трехсерийный фильм на основе сборника рассказов «Благородный жулик» снял режиссером Александром Павловским. Джефферсон Питерс и Энди Таккер - талантливые преступники, они придумывают оригинальные схемы мошенничеств и остроумно обводят вокруг пальца доверчивых людей. В роли одного из них мошенников отметился народный любимец Николай Караченцов, также игравший в «Королях и капусте».