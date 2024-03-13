5 причин посмотреть фильм «Онегин»

Каждый русский прекрасно знает сюжет про Онегина и Татьяну, но культовый роман крайне сложен для постановки и экранизируется лишь немногими смельчаками. Поэтому все пошли посмотреть, чтобы восхититься или разнести его в клочья.

1. «Евгения Онегина» экранизируют крайне редко

Один факт выхода новой экранизации этого романа – уже повод ее посмотреть. В отличие от «Анны Карениной» Толстого, которая появлялась на экранах уже десятки раз, за великий роман Пушкина берутся немногие режиссеры.

А все потому, что для театральной инсценировки или экранизации он крайне сложен. В первую очередь из-за того, что весь он написан в стихах и любое переложение кажется надругательством над гениальным текстом. Чаще экранизируют оперу Чайковского «Евгений Онегин», где стихи, положенные на музыку звучат органичнее.

Кроме того, роман имеет довольно сложный строй и композицию и очень многогранное содержание. Не зря его называют «энциклопедией русской жизни». Помимо любовной линии, которая чаще всего и попадает на экран, в тексте есть множество самых разных философских отступлений, описаний природы и уклада быта, как деревенского, так и великосветского. Мы уже писали об этом подробнее в нашем тексте «5 причин перечитать роман “Евгений Онегин”» тут.

2. В фильме звучит пушкинский текст

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

Самым большим зрительским ожиданием и интригой перед выходом фильма было то, будут ли в фильме собственно стихи Пушкина. Например, их почти совсем нет в британской экранизации 1999 года с Райфом Файнсом и Лив Тайлер в главных ролях.

В современном мире фильм, где персонажи на протяжении двух часов говорили бы стихами, будет скорее всего обречен на коммерческий провал. Удержать внимание современного зрителя столь длительное время, декламируя стихи пусть даже самого Пушкина, мало возможно.

Сценарист фильма Алексей Гравицкий посчитал, что герои романа XIX века звучат «неподъемным для современного уха языком». Поэтому диалоги были переписаны в прозе, но используя целые фразы и выражения оригинального текста. Это вышло неплохо, хотя для некоторых истинных ценителей Пушкина, вероятно, станет настоящим испытанием. Порой емко сформулированные гениальным поэтом фразы звучат крайне странно, пересказанные и переиначенные в прозе. А порой даже режут слух.

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

Создатели фильма нашли изящный способ включить и стихи. Они ввели персонаж рассказчика (который есть и в самом романе и который как бы альтер эго самого Пушкина) и оставили пушкинский стихотворный текст для его авторских отступлений. Он незримо присутствует с героями во многих сценах, где-то по-отечески переживая за них, а где-то объясняя детали или скачки сюжета. Роль сыграл Владимир Вдовиченков, весьма неплохо прочитав великие стихи.

Также стихотворными оставили два великих признания в любви – письмо Татьяны Онегину и письмо Онегина Татьяне. При этом взаимные отповеди персонажей оставили в прозе.

3. Сюжет пересказан близко к тексту

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

БОльшая часть фильма – это пересказ основной сюжетной линии романа. И при этом достаточно близко к тексту, с вниманием к деталям. Бегло показана юность Онегина и его жизнь в Санкт-Петербурге, однако, «деревенские главы» романа, история встречи Евгения с Ленским и Лариными, изложена довольно подробно. Передана даже сцена из отрывка путешествия Онегина, где он ест устрицы, сбрызнутые лимоном, в Одессе.

В этом проглядывается славная советская традиция экранизаций. В советском кинематографе к авторскому тексту произведений всегда относились очень трепетно. Порой экранизации бывали столь «добротными», что школьники, которые готовились к экзаменам и не успевали прочитать какое-то из многочисленных произведений великой классики, обращались именно к фильмам. («Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Война и мир», «Собачье сердце» были из их числа).

Так что тем, кто подзабыл пушкинский сюжет, вполне можно будет освежить его просмотром фильма.

4. Красивые места съемок в России

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

Режиссером и продюсером фильма выступил Сарик Андреасян, который имеет неоднозначную репутацию, и обычно критики не ждут от него глубоко кино. В его послужном списке более 20 легких комедий, в которых порой встречается юмор не самого высокого качества. Поэтому и к «Онегину» сразу было отношение довольно предвзятое. Однако публика решила сама проверить, что за кино он снял, и за первый же уикенд фильм возглавил прокат в России и СНГ, заработав более 300 миллионов рублей, и стал уже самым успешным в карьере Андреасяна.

Одно из главных преимуществ романа – это именно места съемок. Как злорадно отмечали некоторые критики, за красоту, показанную в фильме, зритель прощал картине все остальные недочеты.

Роман «Евгений Онегин» славится тем, что там показана многообразная Россия: описаны все времена года, описан светский Петербург, старая Москва и обильно рассказано о деревенской жизни.

В фильме «Онегин» огромное внимание уделили пейзажам России. Показана природа Псковской области – тех мест, где Онегин был в усадьбе дяди, и собственно тех мест, где сам Пушкин писал роман. Дом Лариных снимали в усадьбе Петровское в Пушкинских горах, когда-то она принадлежала деду поэта. Сам автор бывал здесь множество раз.

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

Есть чудесные виды Петербурга и Царскосельского дворца. Некоторые сцены снимались в Гатчинском и Елагином дворце. Правда, создатели несколько переборщили, “поселив” дворян, хоть даже и богатых, в царские резиденции. Но атмосфера воссоздана кропотливо.

5. Понять, зачем режиссер состарил героев

В интернете разразился целый скандал и активная дискуссия насчет выбора актера на роль Онегина. 26-летнего персонажа Пушкина сыграл 41-летний Виктор Добронравов. И именно его возраст стал основной претензией интернет-критиков.

Однако в романе Пушкин описывает скучающего Онегина, который как бы постарел раньше времени, устал от жизни, словно он уже совсем старик. В этом смысле актер чуть взрослее не кажется здесь неуместным. К тому же Добронравов имеет вполне аристократический профиль, и можно представить его дворянином из XIX века. А еще актер уже 10 лет играет эту роль в постановке «Евгений Онегин» в московском Театре Вахтангова, поэтому у него было время вжиться в образ.

Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024 Сарик Андреасян/Кинокомпания братьев Андреасян, 2024

Многих также не устроила 28-летняя актриса Елизавета Моряк, сыгравшая Татьяну Ларину, которой в начале повествования около 17 лет. Впрочем, в финале героиня уже старше и смотрится более органично. Моряк в целом удачно вжилась в роль очень серьезной барышни, погруженной в мир книг.

Стоит отдать должное и второстепенным и эпизодическим персонажам: Алене Хмельницкой в роли матери сестер Лариных, Светлане Немоляева в роли няни и Ольге Тумайкиной. И конечно, Владимир Вдовиченков, известный всей стране прежде всего как «актер из Бригады» отлично сыграл непривычную, казалось бы, для него роль рассказчика (то есть самого Пушкина).

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