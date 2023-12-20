10 лучших актрис, сыгравших Анну Каренину (ФОТО)

«Анна Каренина» Льва Толстого – одно из самых часто экранизируемых произведений всех времен и народов. По его мотивам сняли более 30 фильмов. Давайте вспомним лучших актрис, сыгравших главную героиню.

1. Грета Гарбо

Кадр из фильма «Любовь» Реж. Эдмунд Гулдинг, Джон Гилберт/Metro-Goldwyn-Mayer, 1927 Реж. Эдмунд Гулдинг, Джон Гилберт/Metro-Goldwyn-Mayer, 1927

Легендарная актриса сыграла Анну Каренину дважды. Сначала в немом фильме «Любовь» (1927), где ее партнером стал Джон Гилберт, с которым у Греты был роман в реальной жизни. Его она, кстати, драматично бросила прямо у алтаря.

Кадр из фильма «Анна Каренина»: Грета Гарбо и Фредрик Марч Реж. Кларенс Браун/Metro-Goldwyn-Mayer, 1935 Реж. Кларенс Браун/Metro-Goldwyn-Mayer, 1935

Через восемь лет Гарбо вновь выступила в этой роли, и «Анна Каренина» 1935 года стала голливудской классикой. Фильм считается одним из лучших в фильмографии актрисы.

2. Вивьен Ли

Кадр из фильма «Анна Каренина»: Вивьен Ли и Кирон Мур в роли Вронского Реж. Жюльен Дювивье/London Film Productions, 1948 Реж. Жюльен Дювивье/London Film Productions, 1948

Через девять лет после своей звездной роли Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром» актриса сыграла Анну Каренину (1948), особу столь же страстную и решительную. Однако фильм французского режиссера Жюльена Дювивье особенного успеха у публики не снискал.

3. Зулли Морено

Кадр из фильма «Запретная любовь» Реж. Луис Сесар Амадори, Эрнесто Арансибия, 1958 Реж. Луис Сесар Амадори, Эрнесто Арансибия, 1958

Звезда золотого века аргентинского кино, красавица Морено сыграла в фильме «Запретная любовь» (1958).

Зулли Морено и Хорхе Мистраль в фильме «Запретная любовь» Legion Media Legion Media

Сюжет Толстого перенесли в реалии Аргентины 1950-х.

4. Татьяна Самойлова

Татьяна Самойлова – самая известная советская Анна Каренина Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967 Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967

Советская «Анна Каренина» (1967) Александра Зархи до сих пор считается одной из эталонных экранизаций – не в последнюю очередь благодаря блестящей игре Татьяны Самойловой (она же – звезда фильма «Летят журавли», единственного русского обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля).

Татьяна Самойлова (Анна Каренина) и Василий Лановой (Вронский) Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967 Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967

Вронского сыграл Василий Лановой – на тот момент бывший муж Самойловой, что придавало еще больше драматизма их дуэту.

5. Майя Плисецкая

Майя Плисецкая в фильме-балете «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина Мурашко/Sputnik Мурашко/Sputnik

Появилась в роли толстовской femme fatale даже легендарная прима Майя Плисецкая. В основу фильма-балета «Анна Каренина» (1974) легла постановка Большого театра. Балерине на момент съемок было почти 50 лет, но она прекрасно справилась с ролью 23-летней влюбленной женщины.

Майя Плисецкая в роли Бетси (в экранизации с Самойловой) Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967 Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967

Кстати, Плисецкая сыграла в фильме 1967 года – она исполнила небольшую роль кузины Вронского Бетси, запомнившись всем своим появлением на скачках.

6. Жаклин Биссет

Жаклин Биссет и Кристофер Рив в роли Вронского Реж. Саймон Лэнгтон/Colgems Productions Ltd., 1985 Реж. Саймон Лэнгтон/Colgems Productions Ltd., 1985

Британская актриса и звезда «Богатых и знаменитых» сыграла главную роль в «Анне Карениной» (1985) еще до своего успеха в экранизации любви Наполеона и Жозефины. Теледраму для CBS критики, однако, не особенно хвалили, и на IMDb у нее скромный рейтинг 6,3.

7. Софи Марсо

Софи Марсо в роли Анны Карениной и Шон Бин в роли Вронского Реж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997 Реж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997

Над этой «Анной Карениной» (1997) продюсерская компания Icon Productions работала совместно с российскими – киностудией «Ленфильм» и студией «ТриТэ».

Фильм снимали в России. Несмотря на расхождения с оригинальным сюжетом Толстого, критики хвалили киноязык, внимание к деталям в образе России XIX века и, конечно, прекрасную француженку Софи Марсо в дуэте с Шоном Бином.

Сцена, снятая прямо в Кремле Реж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997 Реж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997

Кстати, фильм повлиял и на личную жизнь самой актрисы. К одному из продюсеров фильма – Джиму Лемли – она вскоре ушла от своего мужа, польского режиссера Анджея Жулавского.

8. Кира Найтли

Кира Найтли в роли Карениной Реж. Джо Райт/Working Title Films, 2012 Реж. Джо Райт/Working Title Films, 2012

Оскароносную «Анну Каренину» (2012) Джо Райта сложно назвать в полной мере экранизацией, это скорее театрализованная зарисовка. Критики даже ругали картину за отрывочность, однако всем, в том числе и жюри премий, запомнились прекрасные костюмы. Кира Найтли была очень правдоподобна и, как и полагается ее героине, вызывала у зрителей раздражение.

Кира Найтли в дуэте с Джудом Лоу (в роли Каренина) Реж. Джо Райт/Working Title Films, 2012 Реж. Джо Райт/Working Title Films, 2012

При довольно невнятной игре Вронского (Аарон Тейлор-Джонсон) выигрышно смотрелся обманутый муж Каренин (Джуд Лоу) – именно к ему были направлены все внимание и любовь зрителей.

9. Виттория Пуччини

Виттория Пуччини в мини-сериале «Анна Каренина» Реж. Кристиан Дюге/Lux Vide S.p.a., 2013 Реж. Кристиан Дюге/Lux Vide S.p.a., 2013

Мини-сериал «Анна Каренина» (2013) с итальянской актрисой Витторией Пуччини, снятый для ТВ, получил оценку 7,2 на IMDb. Критики сочли эту экранизацию достойной, насколько это возможно при таком высоком уровне оригинала.

Еще одна личная драма случилась и на съемках этого фильма – после 10 лет отношений с актером Алессандро Прециози, партнером по сериалу «Элиза», у Пуччини завязался роман с оператором Фабрицио Луччи.

10. Елизавета Боярская

Елизавета Боярская в роли Карениной и ее муж Максим Матвеев в роли Вронского Реж. Карен Шахназаров, 2017 Реж. Карен Шахназаров, 2017

В фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017) сюжет показан глазами Вронского. Впервые это его драма – это он теряет любовь.

Впрочем, в сюжете есть серьезное расхождение с Толстым. Режиссер добавил условность – Вронский вспоминает о возлюбленной спустя много лет, уже воюя в Маньчжурии в 1904 году во время Русско-японской войны.

Роль Карениной исполнила Елизавета Боярская, а роль Вронского – Максим Матвеев, который женат на актрисе в реальной жизни.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене.