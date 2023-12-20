10 лучших актрис, сыгравших Анну Каренину (ФОТО)

Татьяна Самойлова – одно из лучших воплощений КаренинойРеж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967
Кадр из фильма «Любовь»Реж. Эдмунд Гулдинг, Джон Гилберт/Metro-Goldwyn-Mayer, 1927
Легендарная актриса сыграла Анну Каренину дважды. Сначала в немом фильме «Любовь» (1927), где ее партнером стал Джон Гилберт, с которым у Греты был роман в реальной жизни. Его она, кстати, драматично бросила прямо у алтаря.
Кадр из фильма «Анна Каренина»: Грета Гарбо и Фредрик МарчРеж. Кларенс Браун/Metro-Goldwyn-Mayer, 1935
Через восемь лет Гарбо вновь выступила в этой роли, и «Анна Каренина» 1935 года стала голливудской классикой. Фильм считается одним из лучших в фильмографии актрисы.
Кадр из фильма «Анна Каренина»: Вивьен Ли и Кирон Мур в роли ВронскогоРеж. Жюльен Дювивье/London Film Productions, 1948
Через девять лет после своей звездной роли Скарлетт О’Хары в фильме «Унесенные ветром» актриса сыграла Анну Каренину (1948), особу столь же страстную и решительную. Однако фильм французского режиссера Жюльена Дювивье особенного успеха у публики не снискал.
Кадр из фильма «Запретная любовь»Реж. Луис Сесар Амадори, Эрнесто Арансибия, 1958
Звезда золотого века аргентинского кино, красавица Морено сыграла в фильме «Запретная любовь» (1958).
Зулли Морено и Хорхе Мистраль в фильме «Запретная любовь»Legion Media
Сюжет Толстого перенесли в реалии Аргентины 1950-х.
Татьяна Самойлова – самая известная советская Анна КаренинаРеж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967
Советская «Анна Каренина» (1967) Александра Зархи до сих пор считается одной из эталонных экранизаций – не в последнюю очередь благодаря блестящей игре Татьяны Самойловой (она же – звезда фильма «Летят журавли», единственного русского обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля).
Татьяна Самойлова (Анна Каренина) и Василий Лановой (Вронский)Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967
Вронского сыграл Василий Лановой – на тот момент бывший муж Самойловой, что придавало еще больше драматизма их дуэту.
Майя Плисецкая в фильме-балете «Анна Каренина» на музыку Родиона ЩедринаМурашко/Sputnik
Появилась в роли толстовской femme fatale даже легендарная прима Майя Плисецкая. В основу фильма-балета «Анна Каренина» (1974) легла постановка Большого театра. Балерине на момент съемок было почти 50 лет, но она прекрасно справилась с ролью 23-летней влюбленной женщины.
Майя Плисецкая в роли Бетси (в экранизации с Самойловой)Реж. Александр Зархи/«Мосфильм», 1967
Кстати, Плисецкая сыграла в фильме 1967 года – она исполнила небольшую роль кузины Вронского Бетси, запомнившись всем своим появлением на скачках.
Жаклин Биссет и Кристофер Рив в роли ВронскогоРеж. Саймон Лэнгтон/Colgems Productions Ltd., 1985
Британская актриса и звезда «Богатых и знаменитых» сыграла главную роль в «Анне Карениной» (1985) еще до своего успеха в экранизации любви Наполеона и Жозефины. Теледраму для CBS критики, однако, не особенно хвалили, и на IMDb у нее скромный рейтинг 6,3.
Софи Марсо в роли Анны Карениной и Шон Бин в роли ВронскогоРеж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997
Над этой «Анной Карениной» (1997) продюсерская компания Icon Productions работала совместно с российскими – киностудией «Ленфильм» и студией «ТриТэ».
Фильм снимали в России. Несмотря на расхождения с оригинальным сюжетом Толстого, критики хвалили киноязык, внимание к деталям в образе России XIX века и, конечно, прекрасную француженку Софи Марсо в дуэте с Шоном Бином.
Сцена, снятая прямо в КремлеРеж. Бернард Роуз/Icon Entertainmnet International, 1997
Кстати, фильм повлиял и на личную жизнь самой актрисы. К одному из продюсеров фильма – Джиму Лемли – она вскоре ушла от своего мужа, польского режиссера Анджея Жулавского.
Кира Найтли в роли КаренинойРеж. Джо Райт/Working Title Films, 2012
Оскароносную «Анну Каренину» (2012) Джо Райта сложно назвать в полной мере экранизацией, это скорее театрализованная зарисовка. Критики даже ругали картину за отрывочность, однако всем, в том числе и жюри премий, запомнились прекрасные костюмы. Кира Найтли была очень правдоподобна и, как и полагается ее героине, вызывала у зрителей раздражение.
Кира Найтли в дуэте с Джудом Лоу (в роли Каренина)Реж. Джо Райт/Working Title Films, 2012
При довольно невнятной игре Вронского (Аарон Тейлор-Джонсон) выигрышно смотрелся обманутый муж Каренин (Джуд Лоу) – именно к ему были направлены все внимание и любовь зрителей.
Виттория Пуччини в мини-сериале «Анна Каренина»Реж. Кристиан Дюге/Lux Vide S.p.a., 2013
Мини-сериал «Анна Каренина» (2013) с итальянской актрисой Витторией Пуччини, снятый для ТВ, получил оценку 7,2 на IMDb. Критики сочли эту экранизацию достойной, насколько это возможно при таком высоком уровне оригинала.
Еще одна личная драма случилась и на съемках этого фильма – после 10 лет отношений с актером Алессандро Прециози, партнером по сериалу «Элиза», у Пуччини завязался роман с оператором Фабрицио Луччи.
Елизавета Боярская в роли Карениной и ее муж Максим Матвеев в роли ВронскогоРеж. Карен Шахназаров, 2017
В фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского» (2017) сюжет показан глазами Вронского. Впервые это его драма – это он теряет любовь.
Впрочем, в сюжете есть серьезное расхождение с Толстым. Режиссер добавил условность – Вронский вспоминает о возлюбленной спустя много лет, уже воюя в Маньчжурии в 1904 году во время Русско-японской войны.
Роль Карениной исполнила Елизавета Боярская, а роль Вронского – Максим Матвеев, который женат на актрисе в реальной жизни.
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