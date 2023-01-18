Роковые женщины советского экрана

Кинематограф СССР радовал зрителей образами не только сильных женщин — было в нем место и чувственным красавицам.

Наиболее популярными женскими образами в кинематографе СССР были волевые и самостоятельные женщины — прилежные работницы, успешные карьеристки, строгие интеллигентки, бесстрашные партизанки и героини войны. С одной стороны, эти образы задавали планку советским женщинам, с другой, в их экранных судьбах наглядно отражались реалии того времени. Тем не менее, благодаря экранизациям мировой и русской классики, а также историческим картинам, в кино можно было увидеть и утонченных героинь — благородных дам, аристократок и особ голубых кровей. Вот кто их играл.

Ирина Алферова

Ирина Алферова, 1979, кадр из телевизионного многосерийного художественного фильма режиссера Василия Ордынского "Хождение по мукам". В.Мурашко/Sputnik В.Мурашко/Sputnik

Всесоюзная известность к студентке 4 курса театрального института Ирине Алферовой пришла после роли в сериале-экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» (1977), действие которого разворачивается до, во время и после революции 1917 года. В образе трогательной Дарьи Булавиной-Телегиной 26-летняя Алферова покоряет зрителя кротостью и достоинством.

Ирина Алферова в фильме "Осенние колокола", 1979. TASS TASS

В 1978 году она сыграла в фильме «Осенние колокола» по мотивам «Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина, а в 1982 году — в картине «Василий Буслаев», где исполнила роль юной княжны. В обеих лентах Алферова, обладающая славянской внешностью, органично смотрится в древнерусском костюме.

«Д’Артаньян и три мушкетёра». Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Гостелерадио СССР, 1979 Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Гостелерадио СССР, 1979

По-настоящему звездной стала для нее роль Констанции Бонасье, фрейлины французской королевы Анны Австрийской, в музыкальном приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978). В исполнении Алферовой Констанция стала воплощением нежности и женственности.

Маргарита Терехова

«Собака на сене». Ян Фрид, Ленфильм 1977 Ян Фрид, Ленфильм 1977

Актриса, которую в России сравнивают с Мерил Стрип, в 1970-1980-е годы считалась в СССР суперзвездой. Популярность ей принесли экранизации мировой классики.

В фильме по комедии Лопе де Вега «Собака на сене» (1977) Терехова исполнила роль гордой графини Дианы де Бельфлор, влюбленной в своего секретаря.

«Благочестивая Марта». Ян Фрид, Ленфильм 1980 Ян Фрид, Ленфильм 1980

Еще одну аристократку она сыграла в фильме «Благочестивая Марта» (1980).

«Д’Артаньян и три мушкетёра». Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Гостелерадио СССР, 1979 Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Гостелерадио СССР, 1979

В 1978-м Терехова появилась в роли Миледи в музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». В образе коварной злодейки — спецагентессы Миледи — актриса снискала славу роковой женщины советского экрана. Почти святая Констанция и ее антагонистка, хищница Миледи стали самыми яркими кинообразами конца 1970-х.

Татьяна Самойлова

«Анна Каренина». Александр Зархи, Мосфильм,1967 Александр Зархи, Мосфильм,1967

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» был экранизирован более тридцати раз. 33-летняя Татьяна Самойлова стала одной из самых ярких исполнительниц этой роли.

«Анна Каренина». Александр Зархи, Мосфильм,1967 Александр Зархи, Мосфильм,1967

В фильме актриса блистательно создала образ женщины высшего света. Самойлова в роли Анны на протяжении всей картины словно слой за слоем снимает полировку с элегантной, полной достоинства благородной дамы, теряющей репутацию, и обнажает ее неистовую, влюбленную натуру.

«Анна Каренина». Александр Зархи, Мосфильм,1967 Александр Зархи, Мосфильм,1967

Холодная красота экранной Карениной — ее аристократическая бледность, слегка надменный взгляд, степенность и сдержанная мимика — контрастируют с нежностью, чувственностью и непосредственностью героини в исполнении Татьяны Самойловой. Пожалуй, это одно из наиболее удачных прочтений культовой толстовской героини.

Наталья Трубникова

«31 июня». Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978 Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978

Британскую принцессу Мелисенту в фантастическом фильме-мюзикле про путешествия во времени «31 июня» (1978) сыграла 23-летняя балерина Наталья Трубникова.

«31 июня». Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978 Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978

Эта работа стала единственной крупной ролью в ее кинокарьере. Мелисента смотрится трогательно в своей наивности и детской открытости, но хорошо фехтует, несмотря на свою хрупкость.

«31 июня». Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978 Леонид Квинихидзе, Мосфильм,1978

«31 июня появился на советском телевидении всего один раз. После того как сыгравший одну из главных ролей танцовщик большого театра Александр Годунов попросил политического убежища в США, картину положили на полку. Я боялась, что она устарела, будет казаться смешной. Но сегодня, когда ее вновь начали показывать, продолжаю получать письма с объяснениями в любви к моей принцессе. Математик из Канады даже признался: Мелисента произвела на него такое впечатление, что он начал профессионально заниматься возможностями переходов во времени и сделал открытие, послужившее толчком к усовершенствованию мобильной связи», — рассказывала Трубникова в одном из интервью.

Татьяна Лютаева

«Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987 Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987

Талант и красота Лютаевой ярко проявились уже в первой ее кинороли. В 1987 году, в 22 года, актриса сыграла графиню Анастасию Ягужинскую в историко-приключенческом мини-сериале «Гардемарины, вперёд!», рассказывающем об интригах и заговоре при дворе императрицы Елизаветы Петровны (XVIII век).

«Виват, гардемарины» Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987 Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987

Ягужинская в исполнении Лютаевой — серьезная заявка на femme fatale, каковой она становится в продолжении картины — «Виват, гардемарины» (1991).

«Гардемарины, вперед!» Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987 Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987

На протяжении всей ленты кажется, что героиня соблазняет не только своих экранных поклонников, но и зрителя, легко перевоплощаясь из жеманной красавицы в решительную авантюристку или властную барыню. Тонкие черты лица, царственная осанка, подчеркнутая историческим костюмом, высокой прической и массивными украшениями, обеспечили Лютаевой точное попадание в образ притягательной аристократки.

«Анна Каренина». Карен Шахназаров, Мосфильм, 2017 Карен Шахназаров, Мосфильм, 2017

В этом беспроигрышном для нее амплуа актриса появлялась на экране и в зрелом возрасте.

Анна Самохина

«Царская охота». Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990 Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990

Любовная драма «Царская охота» (1990) посвящена княжне Елизавете Таракановой, называющей себя внебрачной дочерью императрицы Елизаветы Петровны.

«Царская охота». Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990 Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990

Тем не менее зритель видит отнюдь не авантюристку-интриганку, кем был этот исторический персонаж. В княжне, которую играет 27-летняя Анна Самохина, нет лукавства; актриса создает образ беззащитной, преисполненной любви и преданности, обманутой женщины. Классической ранимой «девы в беде», которой хочется сопереживать и сочувствовать, ведь ее спаситель оказался палачом.

«Царская охота». Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990 Виталий Мельников, Excelsior Film-TV,1990

В фильме были постельные сцены, причем, по меркам советского кино — и по мнению старшего поколения зрителей — чересчур смелые. Это обеспечило Самохиной скандальный статус секс-символа русского кино начала 1990-х годов.

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