Зачем эта девушка объясняет иностранцам советские фильмы?

Кто такие блатные? Почему женщина достала курицу из пакета и всем про нее рассказывает? YouTube-блогер расшифровывает советские фильмы для тех, кто не понимает советских реалий.

«36-летний холостяк напивается в канун Нового года и по ошибке врывается в квартиру женщины, испортив ей романтический праздник с женихом! Пересказ слезовыжимательной драмы или психологического триллера? Нет! Это сюжет нашей самой любимой новогодней комедии!» - говорит закадровый голос Екатерины, пока мелькают кадры из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где главный герой отчаянно пытается войти в дверной проем.

Год назад она запустила канал «Soviet Movies Explained», где по-английски объясняет советские фильмы иностранцам. Некоторые из них даже удостоились двух или трех выпусков с расшифровкой. Да, советское кино не так просто в понимании, уверена она, зато глубоко погружает в культурный контекст.

Никто не понимает советские фильмы

Екатерина уже более шести лет живет в Берлине, с тех пор как ее муж нашел там работу в IT-сфере. Она - архитектор на фрилансе из Москвы и «дитя поздней советской эпохи».

«Когда мы только переехали, у меня была идея канала про различия жизни в России и в Германии на английском языке. Но в России тогда все менялось стремительно, раскручивать канал я не успевала и он загнулся, а вот желание отснять один новогодний выпуск об “Иронии судьбы” меня преследовало. Я слышала много жалоб от знакомых в Берлине, кто находится в отношениях с русскими: “Мы смотрели “Иронию судьбы”, но ничего не поняли!”. А меня тема культурных различий всегда интересовала», - рассказывает она.

Выпуск Екатерина все-таки сделала, и поняла, что это далеко не единственный фильм, контекст и шутки которого могут быть непонятны. Фактически, каждый советский фильм нуждается в пояснениях.

«Я не пересказываю сюжет, а использую некоторые фрагменты, чтобы рассказать о бытовых аспектах той жизни. Я заметила, что в англоязычной среде есть интерес к России как к чему-то экзотическому, но все еще жива куча стереотипов из-за полного непонимания, как мы жили и почему себя так вели».

Недостаток всего и вечная жизнь с родителями

У Екатерины есть личный топ-вещей, которые вызывают у иностранцев больше всего вопросов: это дефицит, однотипное массовое строительство и семейные отношения в СССР.

«В фильме “Любимая женщина механика Гаврилова” есть фрагмент, где красиво одетая героиня идет по улице. Вдруг перед ней кто-то выкатывает ящик с крупной надписью “Made in Japan”. Вокруг ящика мгновенно собирается толпа, хотя никто понятия не имеет, что внутри. Она тоже встает в очередь, люди толкаются, кричат. Заполучив товар, она снимает с него бумагу, а там - обычный эмалированный таз. В своем вечернем наряде, на каблуках, но теперь с этим тазом, она идет дальше», - рассказывает Екатерина.

Эпизод хорошо иллюстрирует, что такое дефицит, считает она. В советское время нельзя было просто пойти в магазин и купить то, что хочешь. «Это порождало особое психологическое состояние у всей нации: люди были находчивые, предприимчивые, они знали что, где и как достается, но в то же время это было очень утомительно», - считает Екатерина.

Ключевой же гэг «Иронии судьбы» завязан на других советских реалиях: везде, в какой бы части страны ты не оказался, можно было встретить абсолютно одинаковые дома и названия улиц. И герой Женя, перебрав в бане, улетает в другой город и вламывается, как он считает, в свою квартиру. «Иностранцам не понятно, как можно перепутать дом и зайти в другой, точно такой же, даже в другом городе. А тогда была плановая экономика, жилье нужно было делать быстро и его просто штамповали и собирали как конструктор», - поясняет она.

Впрочем, жилья все равно не хватало, и получить его просто так, или за деньги, было нельзя. Поэтому герой в свои 36 лет до сих пор живет с мамой, и это социально приемлемо.

Можно ли понять менталитет нации через фильмы?

Не случайно Рональд Рейган несколько раз пересматривал фильм «Москва слезам не верит» перед встречей с Михаилом Горбачевым. Хотел понять «загадочную русскую душу», но так и не понял. Хотя это один из самых подходящих фильмов, если хочется понять русских, считает Екатерина.

«Там есть и про желание “покорить Москву”, и острый жилищный вопрос. Все эти вещи актуальны и сегодня, - говорит Екатерина. - Поэтому советское кино - это и про современных жителей страны».

Между тем, советское кино интересно само по себе, а не только как антропологическая «зарисовка», утверждает блогер. Просто оно иное.

«Оно, безусловно, хорошее. Оно уникальное засчет цензуры (как бы странно это не звучало) и того, что было абсолютно некоммерческим. В то время как на западе была конкуренция за зрителя, а кино должно было быть зрелищным или скандальным, у нас все делали “ради искусства” или по партийной нужде. Посмотрите комедии Леонида Гайдая или Эльдара Рязанова. Они замечательные, потому что там умный, интеллигентный юмор, без пошлости. Это лучшее доказательство того, что русские тоже умеют смеяться и быть смешными».