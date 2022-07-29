Какие советские города изображали заграницу в нашем кино (ФОТО)

Получить разрешение на заграничную командировку советским кинематографистам было непросто, так что часто подходящее место для съемок приходилось искать в пределах СССР.

Санта-Каролина, США – Коктебель и окрестности

Алла Сурикова/Мосфильм, 1987; Александр Прокопенко (CC BY-SA 4.0) Алла Сурикова/Мосфильм, 1987; Александр Прокопенко (CC BY-SA 4.0)

Захолустный городок Санта-Каролина на Диком Западе «вырос» в Крыму во время съемок «Человека с бульвара Капуцинов» (1987). Ни о какой командировке в США речи не шло, и подходящую натуру искали в советских границах. Крым стал идеальным вариантом: местная природа действительно напоминала прерии американского Дикого Запада, а разнообразие пейзажей позволило отснять материал так, будто он сделан в разных местах.

Ключевой локацией стали окрестности Белой скалы и побережье Тихой бухты под Коктебелем. Здесь снимали погоню индейцев, нападение банды на дилижанс мастера Феста, прогулки главных героев.

Усилия группы оценили – на кинофестивале «Золотой Дюк-87» фильм получил специальный приз жюри «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства».

Окрестности Девона, Англия – мыс Ай-тодор и окрестности

Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987/Legion Media Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987/Legion Media

В поисках подходящего замка для экранизации романа Агаты Кристи «Десять негритят» (1987), киногруппе пришлось объехать все западное побережье СССР, но ничего так и не нашлось. Нужную натуру заметили в Крыму – причем, выстроили для этого собственный замок на диком мысе вблизи знаменитого «Ласточкиного гнезда».

Замок мистера Оуэна, где разворачиваются события, помогали возводить альпинисты. Он стоял на пустынной скале, которую омывает море.

Другие сцены снимали в самом «Ласточкином гнезде» – псевдоготическом замке начала 20 века. Но так как советскому зрителю он хорошо знаком, его тщательно маскировали и не снимали общим планом.

Лондон, Англия – Таллин, Эстонская Республика

Вадим Дербенёв/Мосфильм, 1983 г. Вадим Дербенёв/Мосфильм, 1983 г.

Чтобы экранизировать еще один детектив Агаты Кристи «Тайну черных дроздов» (1983), пришлось пойти на хитрость. Потому что в Лондон выпустили всего трех человек группы – оператора, режиссера и ассистента. Они сняли общие планы города, чем обозначили место действия, а непосредственно актеров снимали недалеко от эстонского Таллина.

Подходящей локацией стала усадьба Вазалемма. Ее начали строить еще в начале 18 века по типу английского рыцарского замка, что отлично вписало строение в сюжет Кристи.

Южное побережье Англии - Каунас, Литовская Республика

Вадим Дербенёв/Мосфильм, 1989; Ватас Арунас Гинейтис (CC BY-SA 4.0) Вадим Дербенёв/Мосфильм, 1989; Ватас Арунас Гинейтис (CC BY-SA 4.0)

Еще одной заменой Англии стала Литва. Южный курортный городок Сент Лу, в котором разворачиваются события со знаменитым сыщиком Эркюлем Пуаро в романе Кристи «Загадка Эндхауза», снимали в Каунасе, втором по величине литовском городе. Местом сцен на побережье Корнуолла стало Каунасское водохранилище.

Зрители высоко оценили стилизацию режиссера Вадима Дербенева, некоторые детали интерьера и костюмов действительно воссозданы с большой щепетильностью.

Стамбул, Турция - Баку, Азербайджанская Республика

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969; Урек Мениашвили (CC BY-SA 3.0) Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969; Урек Мениашвили (CC BY-SA 3.0)

В советском фильме «Бриллиантовая рука» (1969) Стамбул сыграл Баку, в Турцию съемочную группу не пустили. Главной локацией в Азербайджанской Республике стал старинный квартал Ичери-Шехер и его достопримечательности: Дворец Ширваншахов, Джума-мечеть, Девичья башня. Там же для антуража развесили вывески на разных языках, в том числе на фарси, который не имеет никакого отношения к Стамбулу. Тем не менее, это создало впечатление, что действие фильма действительно происходит за границей.

Берлин, Германия - Рига, Латвийская Республика

Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1971-1973 гг.; Хорхе Франганильо (CC BY 2.0) Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1971-1973 гг.; Хорхе Франганильо (CC BY 2.0)

Шпионскую драму «Семнадцать мгновений весны» (1971-1973) про советского разведчика, внедренного в высшие эшелоны власти нацистской Германии, удалось частично снимать в ГДР. Но вот роль Берлина сыграла излюбленная для советских кинематографистов Рига. А именно – улица Яуниела, которая по сценарию была улицей Блюменштрассе.

Кстати, именно эта улица сыграла, в том числе, лондонскую Бейкер-стрит в советском фильме про Шерлока Холмса.

Лондон, Англия - Ленинград

Игорь Масленников/Ленфильм, 1980; Txllxt TxllxT (CC BY-SA 4.0) Игорь Масленников/Ленфильм, 1980; Txllxt TxllxT (CC BY-SA 4.0)

Санкт-Петербург называют самым европейским российским городом за его архитектурный облик. В Советском Союзе город назывался Ленинградом, и в нем кинематографисты разглядели Лондон, где жил Шерлок Холмс.

Например, карточный клуб «Багатель», где Ватсон стал свидетелем ссоры сэра Рональда Адера и полковника Морана, снимали в особняке Матильды Кшесинской – примы-балерины Мариинского театра и тайной любовницы императора Николая II.