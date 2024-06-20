10 картин авангардистки Ольги Розановой, которые нужно знать

Она прожила всего 32 года, но успела создать целое направление в искусстве – цветопись. И одну из самых известных работ русского авангарда.

1. Женский портрет, 1906-1907

Ивановский областной художественный музей Ивановский областной художественный музей

Розанова родилась в небольшом городке Меленки, детство провела в старинном Владимире, а в 20 отправилась в Москву учиться живописи. В Художественной школе Константина Юона и Николая Ульянова она подружилась с другой будущей авангардисткой Любовью Поповой. Этот портрет — из первых работ в годы ученичества.

2. «Красный дом», 1910

Русский музей Русский музей

В поисках собственного стиля Розанова исследовала новые для себя направления – ее ранние пейзажи выполнены в стиле фовизма с яркими цветовыми акцентами. Голубое небо, зеленые и синие крыши домов, красный фасад женской гимназии в Меленках в конце аллеи из монохромных деревьев – тах художница изобразила уголок родного города.

3. «Кафе», 1911

Русский музей Русский музей

В 1908-м в Москве прошла выставка импрессионистов – первая масштабная экспозиция течения за пределами Франции. Больше 250 работ, произведения Писсаро, Дега, Сезанна, Тулуз-Лотрека. Были среди них и картины Ван Гога, в том числе «Ночное кафе», которую затем купил меценат Иван Морозов. Под впечатлением от увиденного Розанова написала «Кафе», вольный или невольный оммаж новому кумиру — Ван Гогу.

4. Автопортрет, 1912

Ивановский областной художественный музей Ивановский областной художественный музей

В 1911-м она снова отправляется учиться – в петербургскую школу Званцевой, и становится участницей первого крупного объединения авангардистов «Союз молодежи». Коллекционер и меценат Левкий Жевержеев, который поддерживал движение, приобрел ее картину «Кафе». В это же время художница познакомилась с Казимиром Малевичем и Павлом Филоновым, поэтом и художником Алексеем Крученых, с которым у нее закрутился роман. Ее «Кафе» он использовал в качестве иллюстрации в своем сборнике «Возропщем» и посвятил его «первой художнице Петрограда Ольге Розановой».

5. «Червоный валет», 1912-1913

Русский музей Русский музей

Вместе с Крученых Розанова создала 18 книг: для сборников она придумывала иллюстрации в технике коллажа. Например, линогравюры на основе работ из живописной серии об игральных картах использовались в футуристической «Заумной гниге». Считается, что Розанова изобразила своих коллег-авангардистов: Александру Экстер — в виде Бубновой дамы, Наталью Гончарову –- в образе дамы Пик, а в Бубновом короле «зашифровала» Малевича. Червонного валета она написала с Алексея Крученых.

6. «Пожар в городе», 1914

Елецкий городской краеведческий музей Елецкий городской краеведческий музей

В 1914 году художница отправилась в Рим – по приглашению «отца» футуризма Филиппо Томазо Маринетти она участвовала в Первой международной футуристической выставке. В это время написала картину «Пожар в городе», где изобразила здания, мосты, транспорт в движении.

7. Заумная наклейка №1, 1915

Галерея Гмуржинской, Кельн Галерея Гмуржинской, Кельн

Для одной из книг Крученых художница создала серию коллажей, так называемых заумных наклеек, используя разнообразные цветовые сочетания. Поэт был в восторге и говорил, что «заумный язык подает руку заумной живописи». Возможно, одним из первых, кто увидел эти работы, стал Малевич, живший в то время по соседству с поэтом. Позже художница посчитала, что идеи работ Малевича с «первоэлементами изображения» он позаимствовал у нее. «Весь супрематизм – это мои наклейки: сочетание плоскостей, линий, дисков и абсолютно без присоединения реальных предметов», – писала она.

8. «Метроном», 1915

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В декабре 1915 года в Петрограде открылась выставка «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”» - манифест супрематизма. Именно тогда публика увидела «Черный квадрат» Малевича. Участвовала в ней и Ольга Розанова со своими картинами и ассамбляжами. Сочетания цветов и форм, разные фактуры объектов, вкрапления слов – она старалась по-новому увидеть и воплотить на холсте даже самые обычные бытовые предметы.

9. «Цветопись», 1917

Русский музей Русский музей

Розанова пробовала себя не только в живописи, но и в поэзии. И все больше интересовалась цветом: она создала собственное направление в искусстве – цветопись, в котором колористике была отдана главенствующая роль. Его она называла «преображенным колоритом».

10. «Зеленая полоса», 1917-1918

Музей-заповедник «Ростовский кремль» Музей-заповедник «Ростовский кремль»

Первый год после революции она провела в постоянной работе: вышивала знамена для первомайского праздника в Москве, разрабатывала оформление к торжествам по случаю первой годовщины октябрьской революции. В этот момент Розанова создала одно из самых пронзительных своих произведений — «Зеленую полосу». Не случайно у картины есть второе название — «Распыленный свет»: зеленый луч на белом сияющем фоне словно вибрирует, теряет контуры. И кажется, что в пределы рамы попал лишь какой-то фрагмент изображения.

Поздней осенью художница внезапно заболела дифтерией. Седьмого ноября она скончалась в больнице в Москве.

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