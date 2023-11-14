7 шедевров Николая Рериха, которые нужно знать (КАРТИНЫ)

1. «Гонец. Восста род на род». 1897

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Будущий художник провел детство и юность в Петербурге. Летом он с семьей отправлялся в имение Извара – участвовал в раскопках местных курганов, изучал связанные с ними легенды. Там же задумал свои первые работы, включая картину «Гонец» о вражде славянских племен. За это полотно Николай Рерих получил звание художника в Императорской Академии художеств, а коллекционер Павел Третьяков приобрел его для своей галереи.

2. «Заморские гости». 1900

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Ученик Архипа Куинджи, выпускник Императорской Академии художеств, осенью 1900 года художник отправился в Париж на курсы студии Фернана Кормона. Французский мастер стал первым зрителем эскиза картины «Заморские гости». За несколько лет до этого Рерих совершил путешествие по новгородскому торговому пути, представляя, как в старину здесь проплывали варяжские ладьи.

3. «Сокровище ангелов». 1905

Дворец конгрессов Дворец конгрессов

В 1903 году художник отправился в имение княгини Тенишевой – там он должен был оформить интерьер главного дома. На Рериха произвела большое впечатление церковь Святого Духа – он считал, что здесь можно создать нечто подобное древним храмам Новгорода и Ростова. И через несколько лет взялся за создание росписей. Считается, что «Сокровище» художник написал для усыпальницы князя Вячеслава Тенишева, изобразив краеугольный камень мироздания, заключающий добро и зло, который охраняют ангелы. Эта работа художника принесла ему международное признание: картину показывали в Париже, Лондоне, Вене, больше 10 лет она хранилась в нью-йоркском музее Рериха.

4. «Половецкий стан». 1909

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В начале XX столетия проявилась еще одна грань его талантов – в создании сценографии и костюмов для театральных постановок. Первым опытом стал спектакль «Три волхва» в петербургском Старинном театре. Заметил Рериха и знаменитый импресарио Сергей Дягилев: в 1909-м он пригласил его оформить спектакли «Русских сезонов». Для оперы «Князь Игорь» Рерих создал костюмы и несколько вариантов декорации с изображением половецкого стана в опускающихся сумерках. Первой публика увидела вокально-танцевальную сюиту «Половецкие пляски» на музыку Бородина: Дягилев не ошибся в своем выборе – европейская публика буквально потеряла голову от постановки. К 1920 году она выдержала 500 представлений. А этот задник из «Плясок» приобрела три года назад Третьяковская галерея.

5. «Твердыни стен». 1925

Нижегородский художественный музей Нижегородский художественный музей

Вместе с женой Еленой и сыном Юрием в 1923 году художник отправился в путешествие по Центральной Азии. Индия, Китай, Алтай и Сибирь, Тибет, Монголия – знакомство с их культурой затянулось на пять лет. В пути художник создал порядка 500 картин, в том числе серию «Сюита Майтрейя» – живописные размышления о приходе Будды будущего и наступлении мирного времени, когда люди будут вместе трудиться в ашрамах на благо человечества.

6. «Тангла». 1943

Музей Востока Музей Востока

Путешествие по Тибету вдохновило художника на создание живописной серии с впечатляющими горными пейзажами. В конце 1927 года Рерих увидел массив Тангла, одну из самых высоких горных систем Тибета – считается, что именно там находится Шамбала. В 1935 году он обосновался в Индии (и оставался до самой смерти): здесь пережил творческий расцвет – написал больше тысячи картин, две книги, его работы показывали в крупнейших галереях мира.

7. «Terra Slavonica. Земля славянская». 1943

Музей Востока Музей Востока

К сюжету «Земли славянской» художник впервые обратился в начале 1930-х годов. Монах, рассматривающий уходящий вдаль пейзаж с куполами храмов на холме – то ли видение, то ли мечта о «твердыне Союза народов». Рерих верил, что славянские народы объединятся, и называл Россию «мессией новых времен». Покинув страну еще до революции, он не оставлял попыток вернуться на родину. После 1917 года молодая страна закрыла свои границы, но все же художник надеялся рано или поздно увидеть родные места. В Советской России из-за критических выступлений в адрес большевиков он был нежелательным гостем. Художник просил принять в дар свои картины, обращался в Наркомат иностранных дел и посольства СССР, но Сталин дал поручение не отвечать Рериху. За несколько недель до смерти он подал прошение о визе для въезда в Советский Союз, но ответа не дождался – 15 декабря 1947 года его не стало.

Масштабная ретроспектива «Николай Рерих» проходит в Новой Третьяковке в Москве до 10 марта 2024 года.

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