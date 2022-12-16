Мавзолей и другие знаковые работы Алексея Щусева (ФОТО)

Архитектора Алексея Щусева* знают прежде всего как автора усыпальницы Ленина на Красной площади. Однако ученик Ильи Репина создал немало других выдающихся проектов.

1. Марфо-Мариинская обитель, 1908-1912

Покровский собор Марфо-Мариинской обители Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Свою карьеру Алексей Щусев начинал с храмовой архитектуры. Одними из его первых работ стали шатровая часовня в Александро-Невской лавре и иконостас Успенского собора Киево-Печерской лавры.

В 1908 году архитектор получил новый заказ, на этот раз в Москве – создать проект Покровского собора для недавно основанной Великой княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинской обители. Щусев обратился к традициям псковского, московского и новгородского зодчества.

В очертаниях одноглавого белокаменного Покровского храма с двумя звонницами узнается одна из старинных кремлевских церквей – Спаса на Бору. Собор Покрова Богородицы использовали для праздничных служб и для духовных чтений.

2. Казанский вокзал, 1911-1940

Казанский вокзал в Москве A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Ассиметричные формы, крупные детали, мотивы древнерусской архитектуры – живой, подвижный стиль Щусева стал заметным явлением русского модерна.

В 1910 году он решил участвовать в конкурсе на проект нового здания Казанского вокзала. От участников требовалось создать «ворота на Восток», постройку, в которой соединялись европейские и азиатские черты.

Конкурентом Щусева был знаменитый Федор Шехтель, но комиссия все же отдала предпочтение проекту Алексея.

Это была настоящая стройка века: в Москве как будто появился еще один кремль со множеством разновеликих корпусов, башенкой, напоминающей о казанской башне Сююмбике, и островерхими кровлями.

Многие идеи щусевского проекта реализовали только в постсоветское время. Например, после реконструкции 1987-1997 годов у здания Казанского вокзала наконец появилась Царская башня.

3. Мавзолей, 1924-1930

Мавзолей Ленина Legion Media Legion Media

После революции Алексей Щусев был невероятно востребован: создавал генплан развития Москвы, работал главным архитектором предтечи ВДНХ – Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

В 1924 году он получил особенный заказ — возвести на Красной площади за трое суток временный деревянный мавзолей для гроба Ленина. Постройка надо было вписать в существующий ансамбль Красной площади. У архитектора моментально появилось решение: мавзолей будет невысокий, ступенчатой формы, с лаконичной надписью на фасаде – «Ленин».

В 1925 году Щусев начал работать над проектом каменной усыпальницы – из красного гранита, порфира, серого и черного лабрадора. Он спроектирован так, чтобы людской поток непрерывно двигался, не создавая при этом толчеи: посетители заходят внутрь по правой лестнице, обходят по кругу саркофаг с телом Ленина и покидают мавзолей по левой.

Сам архитектор называл эту работу «самым замечательным творческим переживанием за всю жизнь».

4. Гостиница «Москва», 1932-1935

Гостиница Москва в 1966 году и сейчас Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media Adományozó/Donor: Nagy Gyula (CC BY-SA 3.0); Legion Media

Алексей Щусев работал над проектами от руки, не используя линейку – он говорил, что так в его работах появляется живость. Такой подход буквально спасал, когда надо было быстро найти решение сложной архитектурной проблемы.

Так было и с гостиницей «Москва» около Красной площади. Первоначальный ее проект в стиле конструктивизма разрабатывали сотрудники мастерской Щусева – Освальд Стапран и Леонид Савельев. Но он никак не сочетался со стилем исторических кварталов города. Отель на целый квартал должен был иметь не такой суровый облик. В итоге «спасать» проект позвали самого Щусева.

Оставив неизменным конструктивистский каркас, он дополнил его неоклассическим декором, большим восьмиколонным портиком и балконами. И, конечно, знаменитыми нессиметричными башнями. По легенде, их ризалиты (то есть части здания, выступающие за основную линию фасада во всю его высоту) оказались разными из-за того, что Сталин, утверждая проект, поставил подпись посередине чертежа. На самом деле все проще: в гостиницу «Москва» «вписали» старый «Гранд-отель», поэтому пришлось укреплять стены здания.

5. Станция метро «Комсомольская», 1947-1952

Станция метро «Комсомольская» A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Одной из последних работ архитектора стала станция «Комсомольская» кольцевой линии московского метро. Расположенная на пересечении трех московских вокзалов, она должна была первой поражать и удивлять гостей столицы.

Огромный центральный зал с двумя рядами мраморных колонн выполнен в узнаваемом русском стиле, к которому Щусев прежде часто обращался. Под стать и художественное оформление станции, посвященное борьбе за свободу русского народа и победе во Второй мировой войне. Она украшена мозаичными панно с изображениями полководцев и политических деятелей, от Александра Невского до Михаила Кутузова.

*Выставка «Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор. К 150-летию» проходит в Государственной Третьяковской галерее в Москве до 14 мая 2023 года.