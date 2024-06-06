Как Советский Союз помог западным союзникам высадиться в Нормандии

Исход операции «Оверлорд» для СССР был столь же важен для СССР, сколь и для американцев с британцами.

6 июня 1944 года англо-американо-канадские войска высадились на нормандском побережье Франции и открыли тем самым долгожданный второй фронт в Европе.

Этот успех оказался возможен благодаря масштабной кампании западных союзников по дезинформации противника, известной как операция «Бодигард». К участию в ней привлекли и СССР.

Немцы ожидали вторжения в Европу союзных войск летом 1944 года, но не знали, где, когда и какими силами оно произойдет. Спецслужбы США и Великобритании еще больше запутывали их, предлагая множество ложных направлений.

Советский Союз помогал союзникам убедить германское военное командование, что главный удар они совместно нанесут в Скандинавии. Между тем, высадка во Франции, если и состоится, будет носить второстепенный и отвлекающий характер.

В апреле 1944 года Северный флот и Карельский фронт начали демонстрировать немцам подготовку к десантированию в северной Норвегии: показательно отбирались войска для морского десанта, выросла активность разведывательной и бомбардировочной авиации в будущем районе высадки, а также разведгрупп на побережье противника.

Несколько офицеров Красной армии направились в Шотландию для координации военных действий c союзными войсками в Норвегии. Советские спецслужбы постарались, чтобы немецкая разведка обязательно узнала об этом.

В начале мае СССР и Великобритания обратились к Швеции с просьбой предоставить самолетам союзников право заправки горючим, если те сделают вынужденную посадку на территории королевства. И этот шаг не остался без внимания противника.

Хотя усилия советской стороны в итоге не смогли полностью приковать внимание нацистов к Скандинавии, они сыграли свою важную роль в кампании западных союзников по «мистификации и обману противника» перед высадкой в Нормандии.