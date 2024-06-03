5 мест для промышленного туризма в России

На этих заводах можно стать свидетелем запуска ракеты в космос, попробовать забраться на колесо угольного самосвала и посмотреть, как рождается сталь.

1. Нефтегазовый завод на Сахалине

Комплекс «Пригородное» на Сахалине Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Остров Сахалин первым в России встречает восход солнца. Говорят, что рабочий день страны начинается именно тут. Регион интересен не только этим: тут можно посмотреть нетронутую дикую природу, живописные маяки и даже увидеть китов и морских львов.

Любителям промтуризма тоже есть чем поживиться. На острове бурный рыбный промысел, здесь можно покататься на самой протяженной в мире островной железной дороге.

Но настоящий интерес на Сахалине вызывает нефтегазовая отрасль. На берегу незамерзающего залива Анива построили первый в России завод по производству сжиженного природного газа — проект «Сахалин-2». Здесь же в комплексе «Пригородное» установлены первые в России морские нефтегазодобывающие платформы. И отсюда СПГ поставляют на мировой рынок.

Кстати, экскурсии по предварительной записи бесплатные.

Главное, добраться до Сахалина.

2. Космодром «Восточный» в Амурской области

Запуск ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

В Амурской области можно изучить золотодобывающую промышленность: старейшее предприятие региона «Прииск Соловьевский» принимает туристов на экскурсии. Также можно посмотреть, как выращивают сою (это здесь очень распространено). Есть здесь и три гидроэлектростанции, достойные посещения. Можно посмотреть и на Байкало-Амурскую магистраль, которой в 2024 году исполнилось 50 лет.

Но главное место притяжения — это самый молодой в мире космодром «Восточный». Место для него было выбрано неслучайно. В Амурской области низкая сейсмичность, хорошие погодные условия и высокая стабильность атмосферы. Здесь много пустых и безопасных полей для падения запущенных ракет, кроме того, они могут выходить сразу на две орбиты — геостационарную (параллельно экватору) и полярную (под углом 90° по отношению к экватору). Еще в советское время именно здесь изучали движения географических полюсов.

Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" на стартовый комплекс космодрома Восточный Наталья Бережная/Роскосмос/TASS Наталья Бережная/Роскосмос/TASS

Промтуристы могут посмотреть стартовую площадку, с которой запускают ракеты и не менее интересный технический комплекс космодрома с самыми разными подстанциями, коммуникациями и заправочным блоком.

Список турфирм, которые организуют поездки на «Восточный» можно найти тут.

3. Металлургия Урала

Романтика доменных печей Магнитогорский металлургический комбинат

Уральский город Магнитогорск в Челябинкой области называют «стальным сердцем» России. Первый чугун из доменной печи Магнитогорского металлургического комбината (ММК) был выпущен в 1932 году. Ныне известный на весь мир, этот завод первым в России стал гигантом черной металлургии. И теперь Челябинская область славится именно этой отраслью промышленности. Здесь железная руда превращается в сталь для автомобилей, ледоколов, бытовой техники и монет.

На экскурсии по знаменитой «Магнитке» промтуриста ждут очень зрелищные маршруты с доменными печами и брызгами горящего металла (о безопасности тут заботятся с особым вниманием).

4. Угольные карьеры Кузбасса

Добыча угля в Кедровском угольном разрезе в Кемерово Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) на юге Западной Сибири — одно из самых крупных угольных месторождений мира. Впервые экспедицию для изучения и освоения здешних месторождений снарядили еще при Петре I.

Сегодня в Кемерове работает Кедровский угольный разрез — горное предприятие, предназначенное для разработки месторождения угля открытым способом. Промтуристы могут покорить раздел, сделать селфи на фоне угольных «горизонтов», как их тут называют, и полазать по 220-тонному самосвалу БЕЛАЗ, который лично перевез более 8 миллионов кубометров горной массы. Кроме того, можно посетить диспетчерские горняков.

Записаться на экскурсию можно тут.

5. Улиткарий в Крыму

Улиточная ферма в Крыму Мама Дема

В Крым приезжают как на морской курорт со старинными винными погребами. В Севастополе же можно побывать в ремонтной мастерской подводных лодок.

Но есть тут и необычные производства. Например, улиточная ферма. Ее открыли местные жители, а вскоре она стала меккой гастротуризма на полуострове. На экскурсии по ферме можно посетить улиткарий, террариум для содержания улиток, узнать интересные факты о них (например, что в них больше белка, чем в куриных яйцах) и отведать «улитку по-крымски». На ферме «Мама Дема» улиток готовят не по классическому французскому рецепту, а по-новому, чтобы максимально сохранить полезные витамины и микроэлементы этих экологически чистых моллюсков.

Подробнее об экскурсиях - на сайте фермы.

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