Все 8 космодромов России. О некоторых вы точно не знали

Первый в мире, самый северный и самый международный: российские космодромы находятся как на территории страны, так и за ее пределами.

1. Байконур — старейший космодром мира

Установка ракеты-носителя "Союз- ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС" на стартовую площадку космодрома "Байконур". Sputnik Sputnik

Первый и до сих пор самый большой космодром мира построили в 1955 году. Байконур был основным космодромом в Советском Союзе: отсюда запустили первый спутник Земли, отсюда отправились в полет Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов и многие другие космонавты-герои.

Почему для его строительства выбрали именно это место? Все дело в удобном географическом положении. Места здесь пустынные, малонаселенные, то есть ракета не пролетает мимо крупных городов и не отбрасывает отработанные ступени в леса или на плодородную землю. Удобно было и то, что неподалеку проходила железная дорога. В западных источниках космодром долгое время называли Tyuratam по ближайшей ж/д-станции Тюра-Там.

После распада СССР космодром Байконур оказался на территории Казахстана, и Россия использует комплекс по договору аренды — пока что до 2050 года.

Его территория невероятно огромна — более 6,700 км² — как три Москвы! Работает на Байконуре более 10 тысяч человек. За все время его существования тут провели почти 5 тысяч пусков ракет.

2. Плесецк — самый северный

Стартовый комплекс космодрома Плесецк. Михаил Джапаридзе /TASS Михаил Джапаридзе /TASS

На севере России, в Архангельской области, расположен космодром Плесецк. Его построили в 1957 году, и он остается единственным действующим космодромом в Европе.

По большей части, с Плесецка запускают небольшие космические аппараты (например, метеоспутники), также тут испытывают ракетные комплексы. Всего с советских времен здесь провели более 1600 пусков ракет-носителей и испытали 13 ракетных комплексов.

У служащих космодрома есть интересная традиция, о которой рассказал бывший начальник Плесецка, командующий Космическими войсками России Олег Остапенко: «Когда ракету заправляют, на баке, где кислород, оседает иней, и перед самым запуском один из номеров расчета перчаткой пишет прямо по этому инею имя Таня». По легенде, так звали девушку одного из советских военнослужащих.

3. Восточный — самый новый

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками OneWeb на космодроме Восточный. Пресс-служба ГК "Роскосмос"/TASS Пресс-служба ГК "Роскосмос"/TASS

В 2011 году на Дальнем Востоке, в Амурской области, начали строить новый космодром, который получил название Восточный. Первый стартовый комплекс для ракеты-носителя «Союз-2» был готов в 2016 году, и с него уже запустили несколько десятков спутников (один из последних запусков — 36 британских спутников связи OneWeb для раздачи интернета).

Сейчас тут строят второй и третий стартовые комплексы для ракет-носителей разной грузоподъемности. Также в планах — новый аэропорт в районе ближайшего города Циолковский и линия легкого метро, которая должна связать город, аэропорт и космодром. А еще здесь проходят экскурсии, на которых можно понаблюдать за пуском ракет.

4. Капустин Яр — из военного полигона в космодром

Подготовка к запуску на полигоне Капустин Яр, 1999 год. Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

В Астраханской степи находится вспомогательный российский космодром Капустин Яр. Изначально он был полигоном для испытаний советских баллистических ракет, а также запуска метеорологических исследовательских ракет. Его основали еще в 1947 году. Но уже в 1956 году с этого полигона запустили первую в мире ракету-носитель с собаками.

Ракета Р-2А с двумя собаками-испытателями (Пальма и Кусачка) на полигоне Капустин Яр. Минобороны России (CC BY 4.0) Минобороны России (CC BY 4.0)

В 1960-1980 годах с Капустиного Яра регулярно запускали космические спутники. Сейчас этот полигон имеет вспомогательное значение.

5. Ясный — самый забытый

Запуск ракеты РС-20 ("Воевода") с американским космическим аппаратом "Генезис-2" на борту состоялся на полигоне "Ясный" в Оренбургской области, 2007. Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Этот космодром в Оренбургской области (на южном Урале) находится вблизи города Ясный. Хотя его построили относительно недавно, в 2006 году, Ясный используют редко. Здесь производит пуски ракет-носителей «Днепр» компания «Космотрас», совместный проект России, Украины и Казахстана. Ракеты доставляют на орбиту различные спутники США, Швеции, Франции, Таиланда, Кореи. Пока что провели всего 10 запусков. Последний - в 2015 году.

6. Проект «Союз» в Гвианском космическом центре

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. Сергей Мамонтов /Sputnik Сергей Мамонтов /Sputnik

В 2003 году был образован российско-европейский проект «Союз» для совместных космических программ. В его рамках запуски космических аппаратов происходят на космодроме Куру во Французской Гвиане (Южная Америка).

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» прошел в 2011 году: на орбиту вывели два европейских навигационных спутника «Галилео». Всего отсюда произвели около 20 пусков и запустили около 60 подобных спутников.

7. Свободный — закрытый космодром

Космодром "Свободный", Амурская область. 29 декабря 1997 г. Саяпин Владимир/TASS Саяпин Владимир/TASS

После распада СССР российское руководство подняло вопрос о создании нового космодрома, который мог бы заменить Байконур в Казахстане. Тогда в Амурской области в 1997 году построили испытательный космодром Свободный на базе расформированной ракетной дивизии.

За несколько лет отсюда запустили лишь пять ракет-носителей (они выводили на орбиту российские, израильские, американские и шведские спутники). Однако затем началась реконструкция космодрома, появились проблемы с финансированием, и в 2007 году его закрыли.

8. Морской старт — плавучий космодром

Морской старт. John Murphy / (CC BY-SA 2.0) John Murphy / (CC BY-SA 2.0)

Это совместный проект России, США, Норвегии и Украины — плавучий космодром под названием «Морской старт». Оператором проекта стала компания Sea Launch, зарегистрированная в Калифорнии, акции которой разделились между странами-участницами.

Первый запуск состоялся в 1999 году с плавучей платформы в Тихом океане в районе экватора. Для него использовали ракету-носитель «Зенит-3SL» и бывшую нефтедобывающую морскую платформу.

Всего было совершено более 30 успешных запусков космических аппаратов и разных грузов. Компания-оператор испытывала финансовые трудности, и сегодня «Морской старт» принадлежит российской компании S7 Group (в основном, она занимается авиаперевозками). В марте 2020 года плавучий космодром транспортировали на судоремонтный завод на Дальнем Востоке. Уникальное сооружение планируют восстановить.